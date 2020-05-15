13 мая Управление ФНС по Алтайскому краю возглавил Алексей Легостаев. 12 лет назад он уже занимал этот пост. А потом успел поработать руководителем УФНС во Владимирской и Новосибирской областях. В «Переговорке» на amic.ru новый-старый главный налоговик региона рассказал, с какими чувствами он вернулся на Алтай и отличается ли работа налоговой службы в разных регионах. Вспомнил эксперт работу в «лихие 90-е» и объяснил, почему сегодня приходится гораздо сложнее. Главная задача сейчас — не фискальная составляющая, а помощь налогоплательщику, уверил Алексей Легостаев. В ответ на недоверие ведущего привёл множество примеров, как налоговая действительно помогает предпринимателям. А ещё поговорили об алтайских миллиардерах и миллионерах. И почему число вторых гораздо важнее, чем первых.

Кто в «Переговорке»



Алексей Легостаев, руководитель УФНС России по Алтайскому краю, государственный советник Российской Федерации II класса.

Родился 26 августа 1970 года в г. Барнауле Алтайского края.

Имеет два высших образования: в 1992 году окончил Алтайский политехнический институт им. Ползунова по специальности «Машины и аппараты пищевых производств», в 1995 году — Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит».

В период с ноября 1992-го по 1998 год работал на разных должностях в налоговых органах Алтайского края.

С декабря 2003-го по июнь 2010-го возглавлял УФНС России по Алтайскому краю, с июня 2010-го по май 2012-го — УФНС России по Владимирской области, а с 14 мая 2012-го по 12 мая 2022-го — УФНС России по Новосибирской области.

С 13 мая 2022 года приказом Министерства финансов Российской Федерации назначен на должность руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю.

01:54 «Самое хорошее — что налоговый кодекс един на всю Россию». Алексей Легостаев о том, как работает налоговая служба в разных регионах России.

02:58 Почему Алексей Легостаев снова вернулся в Алтайский край и какие чувства у него это вызывает.

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Политика В алтайском управлении ФНС появился новый глава

04:11 Главный налоговик Алтайского края сравнивает работу службы в «лихие» 90-е, 2000-е и сейчас. «Сейчас посложнее», — утверждает Легостаев и объясняет: фискальная составляющая для налоговиков — теперь не главная задача. Важнее помочь налогоплательщику пройти сложный этап.

07:22 Александр Михельсон удивляется и просит привести примеры того, как налоговая служба помогает налогоплательщикам. Алексей Легостаев приводит. И много.

09:37 О том, как вести себя в «невесёлой экономической ситуации» мелкому предпринимателю и на какую помощь он может рассчитывать.

10:45 Можно ли снизить налоги для предпринимателей, вместо того чтобы придумывать им льготы?

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13:55 О борьбе с теневым рынком и о том, какие деньги там «крутятся».

15:50 «Надо сделать так, чтобы легальный бизнес имел преимущества». Как создать условия, чтобы предприниматель захотел платить налоги. Алексей Легостаев рассказывает о прообразе будущей системы налогообложения в России.

18:45 О голливудских «ребятах в брониках» и о том, как в России ловят неплательщиков налогов, а также почему штрафные меры не стимулируют россиян платить налоги.

21:30 Как работают налоговые службы в других странах. «Гораздо жёстче», — отвечает эксперт.

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22:00 О миллиардерах Алтайского края и почему «это не так актуально». «В прошлом году по справкам 2НДФЛ в Алтайском крае больше 800 человек имели доходы свыше 5 млн рублей (417 тысяч рублей в месяц! — прим. ред.). Гораздо важнее, чтобы их количество каждый год прирастало и благосостояние жителей региона росло», — объясняет Алексей Легостаев.

23:55 За счёт каких предприятий и налогов формируется бюджет Алтайского края. И какую долю в этом занимает сельское хозяйство.

25:17 Можно ли «обнулить» налоги.