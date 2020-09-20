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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 175

, ИА "Амител"
Главное за 20 сентября
Фото: supreme2.ru

Фото: supreme2.ru

Количество зараженных в Алтайском крае медленно растет, регион держится в тридцатке по ежесуточному приросту в России, а в Республике Алтай за сутки зараженных еще больше. Главное из темы "коронавирус на Алтае" за 20 сентября — в подборке amic.ru. 

1
+73 в регионе

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 73 новых заболевших коронавирусом. 

По муниципалитетам новые случаи распределились так: Барнаул – 36, Бийск – 14, Рубцовск – 4, Новоалтайск и Хабарский район – по 3 заболевших, Баевский район – 2, Заринск, Новичихинский, Первомайский, Петропавловский, Шелаболихинский, Змеиногорский, Благовещенский, Залесовский, Косихинский, Локтевский, Мамонтовский районы – по одному заболевшему.

Всего в крае инфицированных – 12 987, количество выписанных по выздоровлению – 11 635 человек. 

2
26-е в России

Алтайский край с .ежесуточным приростом в 73 зараженных, занял 26 место среди регионов России по этому показателю.

Всего за прошедшие сутки в России выявили 6 148 случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост увеличился на 0,6%, а общее число зараженных коронавирусом достигло 1 103 399 человек. Выздоровели за прошедшие сутки 2 895 человек, а с начала пандемии общее число выздоровевших составило 909 357.

3
У соседей больше

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом. 

Диагноз подтвердился у 19 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у четырех детей; у 16 жителей Кош-Агачского района, в том числе у восьми детей; у 13 жителей Онгудайского района, в том числе у двух детей; у 11 жителей Турочакского района, в том числе у трех детей; у шести жителей Майминского района; у шести жителей Усть-Коксинского района, в том числе у двух детей; у трех жителей Усть-Канского района; у двух жителей Шебалинского района; у одного жителя Улаганского района; у одного жителя Чемальского района. 

4
В качестве информационной профилактики

В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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