Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 175

Количество зараженных в Алтайском крае медленно растет, регион держится в тридцатке по ежесуточному приросту в России, а в Республике Алтай за сутки зараженных еще больше. Главное из темы "коронавирус на Алтае" за 20 сентября — в подборке amic.ru.
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 73 новых заболевших коронавирусом.
По муниципалитетам новые случаи распределились так: Барнаул – 36, Бийск – 14, Рубцовск – 4, Новоалтайск и Хабарский район – по 3 заболевших, Баевский район – 2, Заринск, Новичихинский, Первомайский, Петропавловский, Шелаболихинский, Змеиногорский, Благовещенский, Залесовский, Косихинский, Локтевский, Мамонтовский районы – по одному заболевшему.
Всего в крае инфицированных – 12 987, количество выписанных по выздоровлению – 11 635 человек.
Алтайский край с .ежесуточным приростом в 73 зараженных, занял 26 место среди регионов России по этому показателю.
Всего за прошедшие сутки в России выявили 6 148 случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост увеличился на 0,6%, а общее число зараженных коронавирусом достигло 1 103 399 человек. Выздоровели за прошедшие сутки 2 895 человек, а с начала пандемии общее число выздоровевших составило 909 357.
За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом.
Диагноз подтвердился у 19 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у четырех детей; у 16 жителей Кош-Агачского района, в том числе у восьми детей; у 13 жителей Онгудайского района, в том числе у двух детей; у 11 жителей Турочакского района, в том числе у трех детей; у шести жителей Майминского района; у шести жителей Усть-Коксинского района, в том числе у двух детей; у трех жителей Усть-Канского района; у двух жителей Шебалинского района; у одного жителя Улаганского района; у одного жителя Чемальского района.
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- где необходимо носить маски и что в этом изменилось.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях
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