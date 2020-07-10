Пятница, 10 Июль, 22:10

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,23
€ 80,27
21°

713936 +6635
Обь
244см -8


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2020Коронавирус на АлтаеГолосование по поправкам в Конституцию
Вопрос дня



Жителям Алтайского края запретили ходить без масок. Что, опять?

, ИА "Амител"
Рассказываем, что изменилось в указе губернатора
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За прошедшую рабочую неделю в Алтайском крае число зараженных увеличилось почти на тысячу (!). Всему виной — грубое нарушение режима ограничительных мер, уверяют власти. Недолго подумав, они постановили: без масок в магазины, аптеки и автобусы (и не только) людей больше не пускать. На что читатели amic.ru задали логичный вопрос: а что разве раньше по-другому было? Так что же изменилось в указе губернатора и где обязательно нужно носить маски — читайте в материале amic.ru.

1
Опять маски?
Не опять, а снова. На этот раз в Алтайском крае усилили контроль за соблюдением масочного режима. Теперь организациям и предпринимателям запретили  обслуживать посетителей магазинов, аптек, а также пассажиров общественного транспорта, которые будут без масок. Поэтому, как поедете на работу или пойдете за покупками — наденьте маску. Иначе вас попросту не обслужат. 
2
А раньше маски носить не нужно было?

Нужно. В "майском" указе губернатора о введении масочного режима говорится (позвольте, процитируем): "...постановляю гражданам использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания: маски лицевые для защиты дыхательных путей одноразового (многоразового) использования, респираторы при нахождении на остановочных пунктах, в транспорте общего пользования, в том числе в такси, а также при посещении предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, аптечных организаций".

Все вышесказанное сохраняется. Но только, давайте будем честны, это постановление соблюдали практически единицы. Теперь же его нарушить будет сложнее: ведь если вы не наденете маску, то не сможете проехать на общественном транспорте или сходить за продуктами и лекарствами.

3
Ну, не надел я маску. Кто будет контролировать?

Скорее всего, сотрудники предприятий. Ведь теперь, по сути, на них возложили контроль за соблюдением масочного режима. В магазине напомнить о маске могут, к примеру, кассиры, в общественном транспорте, вероятно, это будет делать кондуктор и водитель.

Но вообще, соблюдение масочного режима контролируют полицейские во время рейдов. Они же могут составить и административные протоколы (по статье КоАП 20.6.1 "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" нарушителям грозит штраф от 1 до 30 тыс. рублей).

4
К чему еще обязали предпринимателей?

В указе говорится, что предприятия сферы торговли и услуг обязаны:

  • обеспечивать соблюдение социальной дистанции между клиентами не менее 1,5 метра,
  • установить дозаторы с антисептиком для обработки рук, 
  • проводить обязательную дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживать воздух в помещениях с постоянным нахождением посетителей.
Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

10.07.2020 19:31
Дима

ЧС не вводили - посылайте полицейских с КоАПом нафик

10.07.2020 19:40
- гость -

Кондукторы и кассиры теперь главные борцы. Слов нет!
Б Р А В О !!!

10.07.2020 19:45
A1isa

10.07.2020 19:31
Дима

Дочитай название статьи до конца и пошли на фиг себя
"Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"

10.07.2020 19:55
гость

и рыбку съесть и на......... сесть

10.07.2020 20:25
CALIBR

Легко ли обязать самого кондуктора ОТ всю смену не снимать маску ,особенно в жару и ограниченном пространстве ? Оказывается ,легче вынести предписание чем лоб поморщить.
А ведь он, прежде чем обязывать пассажиров ,должен в первую очередь показывать пример.
Сколько масок ему надо на смену , из чьего кармана - проблема разрешена или ?

23.06.20
С 23 июня в Кызыле приостанавливает работу общественный транспорт, решение принято по рекомендации роспотребнадзора по Республике Тува, сообщается на сайте мэрии. По данным оперштаба региона, каждый день регистрируется около 140–150 новых случаев инфицирования коронавирусом, количество контактов необходимо сократить.

Пассажирские перевозки по городским и пригородным маршрутам будут ограничены до особого распоряжения. Организации, которые нуждаются в служебном транспорте для перевозки сотрудников, могут заключить договор с «Кызылгортрансом».

За весь период в Туве подтверждено более 3,7 тыс. случаев заражения COVID–19, 138 из них — за последние сутки. 132 пациента вылечились, таким образом в республике зафиксировано более 1,8 тыс. случаев выздоровления.

*казалось бы : страна одна , люди - разные.

10.07.2020 20:45
Botanik

10.07.2020 20:25
CALIBR

Сравнил попу с пальцем. В Кызыле нет ни садоводств, ни предприятий. Город небольшой , расположен в горной котловине. Развит в основном гостиничный бизнес.

10.07.2020 21:00
CALIBR

Мой палец к твоей попе определенно не подходит- даже для сравнения,Гриша.

*Помолчи уж, пока я снова не начал тебя фейсом по тэйблу водить,да в текст тыкать.

"Пассажирские перевозки по городским и пригородным маршрутам будут ограничены до особого распоряжения"

10.07.2020 21:06
Botanik

И что? Пригород это скорей всего поселки, а не садоводства. А в Барнауле тьма этих садоводств.
Добывающие компании там есть, так они и так возят служебным транспортом, как правило.
Мозги себе бы поправил - сравнивать два совершенно разных города.
Абориген Барнаул с Хельсинки и Осло сравнивает, ты с Кызылом.
Наверное вы с ним в одном классе учились.

10.07.2020 21:19
CALIBR

Чудик,ты слепой или незрячий ? Написано чёрным по забору : ГОРОДСКИМ и ПРИГОРОДНЫМ. Конкретно , с разъяснением,а не твоим "скорей всего"
Мух от котлет до сих пор отделять не научился - так в голову и кушаешь вместе ?

* про садоводства,ГрЫша тебе самому на ум пришло , я лишь цитировал постановление Кызыльской мэрии об ОТ.

10.07.2020 21:24
Botanik

10.07.2020 21:19
CALIBR
а не твоим "скорей всего"

Для этого существуют географические карты. Но тебе бесполезно объяснять - это всё равно что с пнём дискутировать.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
22:09
В Новоалтайске дополнительно отремонтируют две автодороги 0
21:47
Житель Алтайского края убил знакомую за то, что она не хотела уходить из дома 0
21:25
Мэрия Барнаула ищет арендатора в подземку на площади Октября 0
21:03
Один человек погиб при ДТП в Алтайском крае 0
20:44
Мужчина на гужевой повозке обокрал ферму в Алтайском крае 0
20:23
Пушков рассказал, каким артистам следует запретить приезжать в Россию 2
20:00
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 103 0
19:43
Песков высказался об отношении Путина к гомофобии 0
19:27
Жителям Алтайского края запретили ходить без масок. Что, опять? 10
19:12
Все парламентские партии определились с кандидатами в АКЗС 0
18:53
Полицейские задержали закладчиков с крупной партией наркотиков в Алтайском крае 4
18:30
Режим ЧС из-за засухи ввели в Алтайском крае 0
18:09
Откроют пляжи, но запретят ходить без масок. Томенко подписал новый указ 37
17:58
Испытывает трудности. Власти прокомментировали самочувствие "Бирюзовой Катуни" 5
17:45
В России предложили создать алиментный фонд на время пандемии 2
17:33
В Алтайском крае госпитализировали 16 бойцов студотряда 3
17:21
Виновен, но не наказан. Дело о подкупе в барнаульском депо закрыто 0
17:09
Труп жителя Алтайского края нашли в Новосибирской области 0
16:57
В России предложили деноминировать рубль в 100 раз 16
16:45
Жителей Алтайского края предупреждают о высоком риске пожаров 0
16:33
Пекарни и небольшие магазины у дома. МТС и Rate&Goods запускают новый сервис доставки 0
16:17
В Барнауле ищут владельца участка, с которого упало дерево на три автомобиля 13
16:05
В России стартовала финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса 1
15:53
Неизвестные похитили айфоны из салона связи в Барнауле 1
15:41
Алтайский край стал лидером по коэффициенту распространения коронавируса в России 38
15:30
Мультики в подарок. Ростелеком наградит победителя детского онлайн-конкурса 0
15:16
Роспотребнадзор выявляет нарушения в каждом пятом алтайском кафе 5
15:04
На здании Дворца спорта в Барнауле появился логотип 5
14:52
Банкротов нет, но потери колоссальные: что происходит с туризмом на Алтае 3
14:40
В другой реальности. Где купаются барнаульцы, пока бассейны закрыты из-за COVID 9
14:28
Стала известна схема объезда шоссе Ленточный бор для общественного транспорта 9
14:15
Семье зараженного COVID-19 жителя Алтайского края сделали тесты спустя две недели 25
14:01
Алтайский край занял второе место в России по количеству психических заболеваний 33
13:48
В России хотят поднять штрафы за скорость и проезд на "красный" 15
13:32
Алтайские пасечники предрекают рост цен на мед из-за засухи 13
13:18
Еще два пациента с COVID-19 скончались в Алтайском крае 0
13:13
240 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки 86
13:11
Власти рассказали, какие туристические фестивали планируют провести на Алтае 0
12:56
Алтайский футболист помог своей команде выиграть матч чемпионата России 0
12:45
Задел на будущее. Студент-самовыдвиженец решил побороться за кресло депутата АКЗС 10
12:34
Россиянам рассказали, как правильно выбирать мороженое 3
12:22
Еще не все турбазы запустились в Алтайском крае 1
12:08
В Барнауле возобновили дезинфекцию общественных территорий 7
11:56
У умершего алтайского студента подтвердили коронавирус 49
11:42
Аналитики предсказали увеличение цен на нефть до 150 долларов за баррель 6
11:30
Турпоток в Алтайский край упал почти в три раза 12
11:16
В Горном Алтае умер зараженный коронавирусом ветеран ВОВ 3
11:03
В России все-таки разрешили традиционные линейки в школах 1 сентября 5
10:51
Главврач больницы в Алтайском крае призвал носить медицинские маски 13
10:39
Власти назвали виновника вспышки инфекции в алтайском студотряде 20
10:27
Объездную дорогу на Чуйском тракте достраивают в Алтайском крае 2
10:15
ВОЗ допустила возврат ограничений в России из-за коронавируса 8
10:03
Подруга Ефремова рассказала, что семья актера приготовилась к худшему 16
09:51
Депутаты Госдумы хотят хотят организовать круглый стол с участием Павла Дурова 13
09:39
Смотровую площадку перенесли ближе к алтайскому водопаду Корбу 0
09:27
Число заболевших коронавирусом в Горном Алтае перевалило за тысячу 1
09:15
Перекроем Павловский. В поселке Новый Спутник готовы бастовать из-за проблем с водой 68
09:03
И бизнес, и призвание. Как алтайские преподаватели открыли свой образовательный центр 2
08:47
Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили в Алтайском крае 0
08:32
Американский полицейский сбежал из США в Россию и снял ролик про Барнаул 10
08:17
Делайте зарядку и убегайте от паникеров. Как правильно волноваться перед ЕГЭ 0
08:04
СМИ: Боец алтайского студотряда умер в результате вспышки ОРВИ в Змеиногорске 20

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.