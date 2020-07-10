Жителям Алтайского края запретили ходить без масок. Что, опять?

За прошедшую рабочую неделю в Алтайском крае число зараженных увеличилось почти на тысячу (!). Всему виной — грубое нарушение режима ограничительных мер, уверяют власти. Недолго подумав, они постановили: без масок в магазины, аптеки и автобусы (и не только) людей больше не пускать. На что читатели amic.ru задали логичный вопрос: а что разве раньше по-другому было? Так что же изменилось в указе губернатора и где обязательно нужно носить маски — читайте в материале amic.ru.
Нужно. В "майском" указе губернатора о введении масочного режима говорится (позвольте, процитируем): "...постановляю гражданам использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания: маски лицевые для защиты дыхательных путей одноразового (многоразового) использования, респираторы при нахождении на остановочных пунктах, в транспорте общего пользования, в том числе в такси, а также при посещении предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, аптечных организаций".
Все вышесказанное сохраняется. Но только, давайте будем честны, это постановление соблюдали практически единицы. Теперь же его нарушить будет сложнее: ведь если вы не наденете маску, то не сможете проехать на общественном транспорте или сходить за продуктами и лекарствами.
Скорее всего, сотрудники предприятий. Ведь теперь, по сути, на них возложили контроль за соблюдением масочного режима. В магазине напомнить о маске могут, к примеру, кассиры, в общественном транспорте, вероятно, это будет делать кондуктор и водитель.
Но вообще, соблюдение масочного режима контролируют полицейские во время рейдов. Они же могут составить и административные протоколы (по статье КоАП 20.6.1 "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" нарушителям грозит штраф от 1 до 30 тыс. рублей).
В указе говорится, что предприятия сферы торговли и услуг обязаны:
- обеспечивать соблюдение социальной дистанции между клиентами не менее 1,5 метра,
- установить дозаторы с антисептиком для обработки рук,
- проводить обязательную дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживать воздух в помещениях с постоянным нахождением посетителей.
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Комментарии
ЧС не вводили - посылайте полицейских с КоАПом нафик
Кондукторы и кассиры теперь главные борцы. Слов нет!
Б Р А В О !!!
10.07.2020 19:31
Дима
Дочитай название статьи до конца и пошли на фиг себя
"Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"
и рыбку съесть и на......... сесть
Легко ли обязать самого кондуктора ОТ всю смену не снимать маску ,особенно в жару и ограниченном пространстве ? Оказывается ,легче вынести предписание чем лоб поморщить.
А ведь он, прежде чем обязывать пассажиров ,должен в первую очередь показывать пример.
Сколько масок ему надо на смену , из чьего кармана - проблема разрешена или ?
23.06.20
С 23 июня в Кызыле приостанавливает работу общественный транспорт, решение принято по рекомендации роспотребнадзора по Республике Тува, сообщается на сайте мэрии. По данным оперштаба региона, каждый день регистрируется около 140–150 новых случаев инфицирования коронавирусом, количество контактов необходимо сократить.
Пассажирские перевозки по городским и пригородным маршрутам будут ограничены до особого распоряжения. Организации, которые нуждаются в служебном транспорте для перевозки сотрудников, могут заключить договор с «Кызылгортрансом».
За весь период в Туве подтверждено более 3,7 тыс. случаев заражения COVID–19, 138 из них — за последние сутки. 132 пациента вылечились, таким образом в республике зафиксировано более 1,8 тыс. случаев выздоровления.
*казалось бы : страна одна , люди - разные.
10.07.2020 20:25
CALIBR
Сравнил попу с пальцем. В Кызыле нет ни садоводств, ни предприятий. Город небольшой , расположен в горной котловине. Развит в основном гостиничный бизнес.
Мой палец к твоей попе определенно не подходит- даже для сравнения,Гриша.
*Помолчи уж, пока я снова не начал тебя фейсом по тэйблу водить,да в текст тыкать.
"Пассажирские перевозки по городским и пригородным маршрутам будут ограничены до особого распоряжения"
И что? Пригород это скорей всего поселки, а не садоводства. А в Барнауле тьма этих садоводств.
Добывающие компании там есть, так они и так возят служебным транспортом, как правило.
Мозги себе бы поправил - сравнивать два совершенно разных города.
Абориген Барнаул с Хельсинки и Осло сравнивает, ты с Кызылом.
Наверное вы с ним в одном классе учились.
Чудик,ты слепой или незрячий ? Написано чёрным по забору : ГОРОДСКИМ и ПРИГОРОДНЫМ. Конкретно , с разъяснением,а не твоим "скорей всего"
Мух от котлет до сих пор отделять не научился - так в голову и кушаешь вместе ?
* про садоводства,ГрЫша тебе самому на ум пришло , я лишь цитировал постановление Кызыльской мэрии об ОТ.
10.07.2020 21:19
CALIBR
а не твоим "скорей всего"
Для этого существуют географические карты. Но тебе бесполезно объяснять - это всё равно что с пнём дискутировать.