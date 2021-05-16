Почему родители барнаульских школьников боятся "трудного" подростка и был ли у него нож?

Родители учеников одной из школ Барнаула обвинили подростка в том, что он принёс в школу нож. На фоне трагедии в Казани ситуация вызвала переполох. К ней подключились СМИ и правоохранительные органы. Разбираемся, что известно об инциденте на данный момент.
Ребёнок с ножом так просто может войти в школу?
Если исходить из того, что рассказывают родители шестиклассников, получается, да. Они утверждают, что опасный предмет обнаружили только на уроке, да и то – одноклассники, а не охрана или учителя.
"14 мая ученик 6-го класса принёс в школу кухонный нож с намерениями кидать его в цели. Целями он обозначил двоих одноклассников. Об этом сказал другим ребятам, – так описала ситуацию мать одного из школьников. – На уроке математики некоторые ребята увидели нож у него в портфеле, после чего сообщили учителю".
Учитель забрал нож?
Нет. Ребёнок отказался демонстрировать содержимое рюкзака и покинул кабинет. В этот день он на занятия больше не явился.
А подростку не объясняли, что так вести себя нельзя?
Объясняли и не раз. Школьник состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. По словам родителей его одноклассников, "мальчика переводят из класса в класс", но положительного результата это не даёт – ученик продолжает "проявлять агрессию по отношению к одноклассникам и учителям".
А у него точно был нож?
Это известно только со слов учеников шестого класса. Как заявили в городском комитете по образованию, "оружие" ни учитель, ни замдиректора по воспитательной работе у мальчика не видели. В то же время мать подростка, вызванная на беседу к директору, уверенно заявила, что её сына оговорили, и нож он с собой не приносил.
А есть ли вообще в школе охрана?
В комитете по образованию города заверили, что образовательное учреждение находится под охраной ЧОП "Скиф". К охраннику по поводу угроз со стороны школьника никто не обращался.
А правоохранители куда смотрят?
После поступления сообщения о случившемся в УМВД России по Барнаулу инициировали проведение проверки. В частности, полицейские посетили школу, где взяли объяснительные с учителя и директора образовательного учреждения. Проверяют информацию и в региональном управлении СКР. Комитет по образованию краевой столицы также проводит свое расследование. Оно находится на особом контроле.
Комментарии
был ли у него нож?
Его мать считает, не докажешь, начальник
полиция в очередной раз приедет, когда всех перережут и выйдут сдаваться ...
16.05.2021 09:56
- гость -
Спасибо исправляльщику!
А то запамятовал как эти специалисты , принимающие капитуляцию называются, взял их название из фильмов про них
Срочно усилить контроль по обороту кухонных ножей!
Конечно был! " Яжемать", ясное дело, будет сыночку выгораживать, хотя ей срочно надо мальчика лечить. У него явно что-то не так с головой.
пацан знает, что говорить, чтобы его не наказали)
А таких школьников, которые "продолжают проявлять агрессию по отношению к одноклассникам и учителям", нельзя отчислять по решению педсовета?
Запрет нужен любых ножей.
В 1970-е был бум по боксу. Все хулиганы пошли в секцию и перестали обижать младших, носить ножи и вообще стали лучше, как люди.
гостю 11:33
многие советские дети ножи носили, ими играли в "танчики", например
сейчас времена другие, к вопросам подходят формально, кому-то нельзя слова сказать потому, что у него мама порвет любого. и даже если будет запрет, кто-то будет его постоянно нарушать (не забываем про маму!), а кого-то по формальному признаку будут наказывать за перочинный нож