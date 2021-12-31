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Сколько дней мы будем отдыхать на новогодние праздники и когда выходим на работу?

, ИА "Амител"
Нас ждут такие же длинные выходные, как и в прошлом году
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Для тех, кто совсем заработался и даже не помнит, какое сегодня число, срочная новость: до Нового года осталось меньше 12 часов. Уже пора начать готовиться к празднованию, резать салаты, накрывать стол и встречать гостей. А вот уже после новогодней ночи можно будет как следует отдохнуть: нас ждут длинные выходные. Рассказываем, как мы будем отдыхать в январе 2022 года и когда нужно будет вновь выходить на работу.

1
Сколько дней мы будем отдыхать?
В 2022-м новогодние праздники, как и год назад, продлятся десять дней. Отдыхать мы будем с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно.
2
Так 31 декабря теперь всегда будет выходным днём?
Нет. О том, что мы теперь каждый год будем отдыхать, речи не было. Мишустин перенёс на 31 декабря выходной, который выпал на воскресенье 3 января 2021 года. Дело в том, что календарные выходные (суббота и воскресенье), которые совпадают с праздничными днями, власти переносят на другие даты. И премьер-министр решил перенести один выходной на последний день 2021 года. Но вопрос о том, чтобы мы отдыхали 31 декабря официально, пока остаётся открытым. 
3
Когда в 2022-м нужно выходить на работу?
В понедельник, 10 января, нам всем придётся собраться с силами (после такого долгого отдыха) и отправиться на работу.
4
Могут ли новогодние праздники продлить за счёт выходных?
Уже нет. Формально у властей есть возможность продлить отдых за счёт 1 и 2 января 2022 года (суббота и воскресенье). Но чиновники уже давно определились, куда перенести эти дни. Выходными станут 3 и 10 мая.
5
А в Старый Новый год будет выходной?
Нет. Да и никогда такого не было. Вы, конечно, можете отпраздновать Старый Новый год, но официально этого торжества не существует. Мы понимаем, что отдохнуть лишний раз хочется всегда. Но и совесть нужно иметь, 10 дней праздников – это целый отпуск.
Читайте также в сюжете: Новый год-2022
Автор:
Александр Соколов Корреспондент +73852594466

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