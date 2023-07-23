30-градусная жара и грозы ожидаются в Алтайском крае 23 июля

Местами подует порывистый ветер

23 июля 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 23 июля дневная температура составит +20...+25 градусов, а местами воздух прогреется до +30, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ветер подует западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле термометры покажут до 25 градусов тепла. При этом будет преимущественно без осадков, а скорость ветра составит до 10 м/с.