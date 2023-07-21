Жителей Алтайского края предупредили о ливнях, грозах и сильном ветре

Также в регионе сохраняется высокая пожароопасность

21 июля 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Непогода обрушится на Алтайский край со второй половины дня 21 июля по ночь 23-го, предупредили в региональном главке МЧС.

"В Алтайском крае во второй половине дня 21 июля, сутки 22-го и в первой половине ночи 23 июля ожидаются дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра при грозах до 28 м/с", – сообщили в телеграм-канале ведомства.

Также добавили, что в отдельных районах края с 22 по 24 июля сохранится высокая пожароопасность, 4-го класса.

Людей призвали к осторожности и напомнили, что в случае происшествия нужно звонить по номеру 101 или 112.