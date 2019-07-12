С кем соперничал Шукшин: пройдите тест Amic и выиграйте приз

90 лет со дня рождения Василия Шукшина отметят в 2019 году в Алтайском крае. Писатель, актер, режиссер, публицист — Шукшина называют очень разносторонним человеком. Друзья говорят о непростом характере, порой суровом и непредсказуемом. Он много снимался, много писал, много спорил и много переживал. Боролся с "узкобрючниками" и ругал Людмилу Гурченко за подражание зарубежным "звездам". О нем с восторгом отзывались Владимир Высоцкий и Леонид Быков, и ревностно — Андрей Тарковский. А что вы знаете о Василии Шукшине? Проверьте свои знания — пройдите тест от Amic.ru.

Победитель получит приз — билет на две персоны на открытие Шукшинского кинофестиваля 23 июля в 18-30 в театре Драмы.