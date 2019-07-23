Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Актриса, телеведущая Алиса Гребенщикова 24 июля в рамках "Шукшинских дней на Алтае" встретится со своими поклонниками. Мероприятие пройдет в 19:00 в ДК города Барнаула. Также 24 июля в ДК города в 17:00 состоится показ фильма "Верую" и встреча с режиссером картины, обладателем трех призов Шукшинских фестивалей прошлых лет – Лидией Бобровой.

Алиса Гребенщикова является дочкой известного рок-музыканта, основателя группы "Аквариум" – Бориса Гребенщикова. Активно снималась в кино, сериалах, а также выступала в театре. С 2017 года – приглашенная солистка Государственного симфонического оркестра для детей и юношества в качестве чтеца. В рамках Шукшинского фестиваля приглашена как актриса фильма Алексея Петрухина "Последнее испытание", который участвует в основном конкурсе.