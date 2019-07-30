Церемония закрытия ХХI Шукшинского кинофестиваля прошла 27 июля на горе Пикет в Сростках. По традиции, на Родину нашего земляка приехали в этот день десятки тысяч гостей со всего Алтайского края. Жюри фестиваля, которое второй год подряд возглавляет уважаемый киновед Валерией Фомин, вынесло неожиданное решение, наградив Гран-при якутскую картину Любови Борисовой "Надо мной солнце не садится". В остальном же все прошло без сюрпризов. Московские артисты и писатели в этот день говорили о величии Василия Шукшина, которому за два дня до фестиваля исполнилось бы 90 лет, а также признавались в любви Алтаю и читали стихи.

Шукшин – символ Алтая

Программа заключительного дня фестиваля в Сростках была насыщена яркими событиями и мероприятиями. С самого утра рядом с усадьбой на улице Братьев Ореховых, 76 можно было поучаствовать в мастер-классах "Закружили хоровод". Кроме того, рядом с усадьбой музея-заповедника на улице Советской, 86 работала выставка военной техники "Они сражались за Родину". Впрочем, основные мероприятия проходили рядом с мемориальной библиотекой Василия Шукшина. На творческой встрече с писателями читали стихи, делились воспоминаниями о нашем земляке и обсуждали литературные процессы.

Губернатор края Виктор Томенко вместе с гостями киносмотра во главе с драматургом Виктором Мережко, актером Олегом Тактаровым, режиссером Алексеем Петрухиным посетили Всероссийский мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина, где состоялось открытие фотовыставки оператора картин "Калина красная" и "Печки-лавочки" Анатолия Заболоцкого "Жизнь подарила увидеть" и выставки скульптур Леонтия Усова "Шукшин и другие".

В 16 часов на горе Пикет началась художественно-публицистическая программа. К гостям и зрителям фестиваля обратился губернатор Виктор Томенко, назвавший Шукшина символом региона.

"Алтай и Шукшин – это неразрывные понятия. Василий Макарович, его образ, творчество, наследие – один из ярких символов Алтая. Любовь Василия Шукшина к Родине, особое отношение так сработало, что десятилетиями тысячи или сотни тысяч поклонников его творчества стремятся попасть сюда, побывать на Алтае в принципе и в селе Сростки, чтобы посмотреть на эту землю, которая подпитывала и давала силы для творчества нашему знаменитому земляку. Шукшинские дни на Алтае – букет событий, спрессованный буквально в несколько дней", – сообщил Виктор Томенко.

Как отметил губернатор Алтайского края, издательские традиции ко дню рождения Шукшина в регионе продолжаются. Так, в крае был переиздан девятитомник его произведений, фотоальбом с его редкими фотографиями, книги рассказов.

Помимо губернатора на сцене выступали друзья Василия Шукшина, приезжие артисты и литераторы. Так, оператор двух лучших картин нашего земляка "Калина красная" и "Печки-лавочки" – Анатолий Заболоцкий – отметил, что именно на Алтае ценят писательский талант Василия Шукшина, в крае второй раз издали полное собрание его сочинений в девяти томах. Заболоцкий напомнил, что сам Шукшин себя считал в первую очередь писателем, а уже потом режиссером и актером.

"Тело его покоится в центре России – в Москве, а душа воцарилась на горе Пикет на Алтае", – заключил оператор.

Звезда голливудских фильмов, таких как "Хищники", а также спортсмен Олег Тактаров зачитал со сцены стихотворения собственного сочинения. По признанию артиста, он старался написать их в стилистике Василия Шукшина. В небольшом отрывке Тактаров с иронией рассказал о работе в Голливуде и американском кино.

По-настоящему "зажигала" на церемонии закрытия актриса Алиса Гребенщикова, приехавшая на Алтай с картиной Алексея Петрухина "Последнее испытание". Она бегала по горе Пикет, с удовольствием делала селфи со зрителями. Со сцены она прочитала стихотворение Эдуарда Асадова, а также поблагодарила город Камень-на-Оби за гостеприимство.

"Очень рада быть здесь сегодня и хочу поблагодарить организаторов фестиваля за праздник кино, слова, за возможность встреч читателей с писателями, кинорежиссеров со зрителями. Зрителей хочу поблагодарить отдельно, особенно тех, кто пришел на фильм "Последнее испытание", с которым я приехала на фестиваль", – сказала актриса.

"Птичка-невеличка"

В 2019 году Шукшинскую литературную премию губернатора Алтайского края вручают в седьмой раз. Наградой отмечают прозаические произведения, продолжающие лучшие традиции отечественной литературы. В этом году на соискание премии поступило более 30 работ от авторов со всей страны. В обновленный состав комиссии по присуждению премии вошли московские писатели Сергей Шаргунов и Владимир Куницын. В итоге победителем стал писатель Игорь Корниенко из Ангарска и его рассказы "Птичка-невеличка", "Иду искать", "Астероид" и "Змея кусает себя за хвост". Награду писателю-сибиряку лично вручил глава региона Виктор Томенко.

Короткий метр

Приз за лучший игровой короткометражный фильм получила лента "Изгородь" – работа режиссера Михаила Кулунакова из Республики Алтай, снятая по одноименному произведению алтайского писателя Дибаша Каинчина. Всего в этом году в конкурсе короткого метра было 15 работ. Тем приятнее, что главная награда досталась алтайскому режиссеру, который поблагодарил жюри за выбор. На счету "Изгороди" уже есть ряд наград. Так, на фестивале кино Russian Elementary Cinema (REC) фильм получил Гран-при в номинациях "Лучшая короткометражка" и "Лучшая операторская работа", на Всероссийском телевизионном конкурсе "ТЭФИ-Регион 2018" получил награду как "Лучший телевизионный художественный фильм", на XII Чебоксарском международном кинофестивале, посвященном этническому и региональному кино, в мае этого года Михаил Кулунаков стал лучшим режиссером.

Якутский феномен

В этом году из-за лесных пожаров в Красноярском крае вершина горы Пикет находилась в легкой дымке. Об этом со сцены говорил президент фестиваля Виктор Мережко, призвавший всех помолиться за прекращение пожаров. Как пояснил один из членов жюри фестиваля, алтайский оператор Анатолий Фукс, в этом году на фестивале всем не хватало яркого солнца. Поэтому жюри единогласно приняло решение вручить Гран-при картине якутского режиссера Любови Борисовой "Надо мною солнце не садится".

"Богатство российского кино стало прирастать не только Сибирью, но и другими регионами страны – рождается на наших глазах многонациональное российское кино. Отличное кино растет в Татарстане, Башкирии, на Кавказе, но никогда последние годы солнце не садится над Республикой Саха", – сказал, объявляя победителя, председатель жюри полнометражного игрового кино всероссийского Шукшинского кинофестиваля Валерий Фомин.

Фильм-лауреат получил традиционный приз Шукшинских дней на Алтае – вазу, изготовленную из ревневской яшмы мастерами Колыванского камнерезного завода, копию Царицы ваз, установленной в Эрмитаже.

Якутские картины – главный феномен в современном российском кино. Дело в том, что на местном рынке фильмы, снятые на голом энтузиазме, зарабатывают кучу денег в прокате, иногда обходят даже голливудские релизы. В последние годы работы якутских режиссеров-самоучек побеждали на различных международных фестивалях. Очередь дошла и до нас.

"Надо мною солнце не садится" рассказывает о молодом человеке по имени Алтан, приехавшем работать на Крайний Север. Ему предстоит провести месяц в одиночестве на безлюдном острове. Но у Алтана появляется сосед – старик Байбал, и парень узнает, что у Байбала в молодости пропала дочь. Он уговаривает старика создать видеоблог, чтобы найти ее, а заодно оттянуть день смерти – каждый день Алтан делает все, чтобы старик захотел прожить еще один прекрасный день.

Другие награды

Что касается распределения призов, то жюри отметило все лучшие работы киносмотра. Награду "За лучший сценарий" получил фильм "Лорик", снятый режиссером-сценаристом Алексеем Злобиным совместно с Микаэлом Погосяном. Картина повествует об актере по призванию и просто чудаке Лорике. Он разгуливает по городу в театральных костюмах и декламирует монологи, вызывая смех и изумление.

В номинации "Лучшая мужская роль" наградили Мухамеда Сабиева и Рустама Муратова, сыгравших в фильме "Глубокие реки". Лауреатом за лучшее исполнение женской роли стала Ирина Купченко (фильм "Последнее испытание").

В целом обделило вниманием жюри главного фаворита фестиваля – фильм Алексея Федорченко "Война Анны". Драма лауреата Венецианского фестиваля будет представлять нашу страну на "Оскаре". Именно этот фильм стал лучшим по мнению жюри трех главных отечественных премий: "Ники", "Золотого Орла" и "Белого слона". Картина рассказывает о девочке, чью семью целиком расстреляли в начале войны в украинской деревне. Девочка чудом спаслась и два года жила в камине в комендатуре. Награда за лучшую операторскую работу для Алишера Замилходжаева, который уже пять лет проживает в Барнауле, не формальная: провел потрясающую работу и уже получил высокие оценки от самых влиятельных кинокритиков страны. Алишер также работал над другими известными отечественными картинами – "Антон тут рядом", "Все умрут, а я останусь" и "Аритмия". Сам же Федорченко приехал на Алтай еще с одной важной миссией: сейчас он снимает документальную картину о Василии Шукшине.

Специальным дипломом жюри кинофестиваля отмечен фильм "Солдатик", снятый режиссером Викторией Фанасютиной. Специальный приз губернатора Алтайского края за соответствие девизу кинофестиваля "Нравственность есть Правда" получил режиссер Алексей Петрухин за фильм "Последнее испытание".

Завершилась программа на горе Пикет бесплатным концертом российской исполнительницы Марины Девятовой и шоу-балета "ЯR-dance". После завершения Шукшинского кинофестиваля дымка от пожаров прошла, и солнце снова вернулось на алтайское небо, словно одобряя решение жюри.