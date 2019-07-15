Певица Марина Девятова с шоу-балетом "ЯR-Дэнс" выступит на закрытии всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае – 2019", которое пройдет 27 июля.

Как сообщает Минкультуры Алтайского края, заключительная художественно-публицистическая программа на малой родине Василия Шукшина – в селе Сростки – начнется в 16:00. Ее завершит бесплатный концерт Девятовой на горе Пикет.

Марина Девятова – обладательница классического музыкального образования, выпускница Академии имени Гнесиных, исполнительница народных песен и романсов. Любовь к народному творчеству ей привил отец, народный артист России Владимир Девятов.

На сцене Марина Девятова работает с шоу-балетом "ЯR-Дэнс", сочетая народный фольклор и современный стиль. Певица — постоянная участница международного фестиваля "Славянский Базар".

В 2008 году при поддержке Министерства культуры РФ Девятова дала сольный концерт, посвященный русским традициям. В ноябре 2009 года прошла премьера ее концертной программы "Пойду выйду", тогда же Марина Девятова презентовала дебютный альбом "Не думала, не гадала". Второй альбом увидел свет в 2011 году под названием "Я счастливая", в котором решено было сделать упор на народные песни.

С тех пор Девятову с любовью принимают в разных уголках мира. Ей рукоплескали залы Болгарии, Вьетнама, Германии, Италии, Китая, Лаоса, Латвии, Монголии, США, Франции, Эстонии и Южной Кореи.