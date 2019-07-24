Режиссер и сценарист Виктор Мережко во время открытия Шукшинского кинофестиваля 2019 года призвал губернатора Алтайского края Виктора Томенко не сдаваться и защитить регион от соседей и иностранных врагов.

Мережко уже третий год приезжает на фестиваль. В первый раз он похвалил Алтайский край за то, что у него "есть такой крепкий хозяин, как Александр Карлин". Также автор сценария лент "Родня" и "Полеты во сне и наяву" попросил у властей региона выделить ему три сотки на Алтае, чтобы он мог здесь жить. В прошлом году Мережко пожелал Виктору Томенко избавиться от приставки "врио". Так и получилось. Поэтому выступая в этом году, Мережко поздравил Томенко с избранием, а также призвал защищать Алтай.

"Не сдавайтесь, Виктор Петрович. Нужно защитить Алтай от соседей и иностранных врагов", – сказал со сцены театра драмы уважаемый ветеран советского кино. Далее Мережко привел цитату Иосифа Сталина и говорил о величии нашего земляка Василия Шукшина.

Ранее на открытии чтений режиссер подчеркнул, что Шукшинский кинофестиваль считает главным фестивалем России.

"Он проходит уже 21-й год. Да, мы не "Кинотавр", и, слава Богу, что это так. Это Шукшинский кинофестиваль, и этим все сказано", – добавил Мережко.

Во время церемонии открытия у театра драмы по красной дорожке

прошли президент Шукшинского кинофестиваля Виктор Мережко, председатель жюри полнометражного игрового кино Валерий Фомин, актеры Андрей Мерзликин, Игорь Жижикин, Алиса Гребенщикова, кинорежиссеры Алексей Петрухин, Лидия Боброва, Алексей Федорченко, Владимир Котт, писатели Павел Басинский, Михаил Павлов, Андрей Дмитриев, Василий Авченко, Михаил Тарковский и лауреат Шукшинской литературной премии этого года Игорь Корниенко.

На открытии фестиваля также зачитали телеграмму от президента страны Владимира Путина и министра культуры Владимира Мединского.