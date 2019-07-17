Через неделю, 23 июля, в Алтайском крае стартует ежегодный всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". В этом году он посвящен 90-летию со дня рождения знаменитого писателя, актера и режиссера Василия Макаровича Шукшина. Ожидается, что на праздник вновь съедутся тысячи гостей, в том числе звезды кино, эстрады и знаменитые писатели современности. Среди них − Виктор Мережко, Андрей Мерзликин, Алиса Гребенщикова, Игорь Жижикин, Анна Чурина, Алексей Петрухин и др.

Программа фестиваля весьма насыщенна − более 40 мероприятий в разных городах и селах края. Это и показ действительно хороших и глубоких по смыслу фильмов, встречи со звездами, концерты, спектакли и многое другое.

Чтобы вы не пропустили ничего интересного, редакция Amic.ru составила интерактивную карту, включающую полную программу "Шукшинских дней на Алтае − 2019".