Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Церемония открытия Шукшинского кинофестиваля 2019 прошла вечером, 23 июля, в Барнауле. Гости киносмотра прошли по красной ковровой дорожке у театра драмы. Такая традиция существует на многих мировых фестивалях, включая Канны и Венецию.

Особенность этого года в том, что зрители могли посмотреть саму церемонию на большом экране, специально установленном у входа в театр. Торжественное мероприятие посетил и губернатор региона Виктор Томенко.

О гостях кинофестиваля. В этом году на Алтай приехал мощный десант кинематографистов: актеры Андрей Мерзликин, Игорь Жижикин, Алиса Гребенщикова, кинорежиссеры Алексей Петрухин, Лидия Боброва, Алексей Федорченко, Владимир Котт и другие. Участниками большого события станут соратники Василия Шукшина – режиссеры Ренита и Юрий Григорьевы, фоторепортер Анатолий Ковтун. В составе писательской делегации в Алтайском крае в дни всероссийского фестиваля будут работать москвичи Павел Басинский и Михаил Павлов, Андрей Дмитриев из Харькова и Василий Авченко из Владивостока, Михаил Тарковский из Красноярского края и лауреат Шукшинской литературной премии этого года писатель из Ангарска Игорь Корниенко.

Как прошла церемония открытия смотрите в репортаже нашего фотографа Екатерины Смолихиной, которая за долгие годы фестиваля успела сфотографировать ни один десяток звезд. Подробнее о церемонии открытия читайте в ближайшее время на нашем сайте.