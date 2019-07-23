Поцелуй для Василия Макаровича: как в Барнауле открылись "Шукшинские дни на Алтае"

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Торжественное открытие Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" состоялось 23 июля в Барнауле. Традиционно к памятнику знаменитого земляка возложили цветы первые лица края и гости фестиваля. В этом году на открытие приехали президент Шукшинского кинофестиваля Виктор Мережко, кинорежиссер Александр Новопашин, актеры Андрей Мерзликин, Игорь Жижикин и Алиса Гребенщикова.

Вечером же 23 июля в 18:30 состоится открытие XXI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля в Алтайском краевом театре драмы. А в 20:00 в кинотеатре "Мир" пройдет всероссийская премьера фильма "Последнее испытание". Гостям и жителям края картину представят режиссер Алексей Петрухин, актеры Андрей Мерзликин, Анна Чурина, Игорь Жижикин, сообщает пресс-центр администрации края.