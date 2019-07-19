Какие фильмы покажут на Шукшинском фестивале и где их смотреть

С 23 по 27 июля в рамках Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" покажут сразу 10 фильмов основного конкурса. Жюри в составе киноведа Валерия Фомина, режиссера Лидии Бобровой, а также других уважаемых экспертов должны распределить основные награды между этим картинами. Обычно вручение призов на любом фестивале — дело всегда субъективное. Однако на Шукшинском кинофестивале в последние годы действительно главный приз получала самый лучший фильм-конкурсант. Фаворит 2019 года — лента "Война Анны" Алексея Федорчеко, которая уже праздновала победу на премии "Ника" и "Золотой орел". Мы представляем для вас 10 фильмов этого года и рассказываем, где их можно посмотреть.

"Война Анны"

Главный фаворит фестиваля и лучший российский фильм года, который, с высокой вероятностью, будет представлять Россию на премии "Оскар". Картину снял барнаульский оператор Алишер Хамидходжаев.

Ноябрь 1941 года. Прошлого нет — его убили. Настоящее — смерть. Безопасно лишь внутри камина, стоящего в кабинете географии старой поселковой школы. Там маленькая девочка Анна устроила себе дом и стала жить. Но школа оказалась немецкой комендатурой, которая днем и ночью охраняется большими собаками. И любой звук и запах — враги. Это история выживания и противоборства страшного мира взрослых и Анны, девочки, победившей Войну.

Федорченко — режиссер с мировым именем. Его "Овсянкам" аплодировали в Венеции, а "Ангелы революции" несколько лет назад были показаны также в рамках Шукшинских дней на Алтае в барнаульском кинотеатре "Премьера". Тогда посмотреть новую работу режиссера собрался полный зал и Алексей Федорченко три часа отвечал на самые интересные вопросы зрителей. Поэтому попытайтесь не пропустить показ его новой работы, обласканной кинокритиками всего мира, на большом экране.

23 июля, 14:00. Кинотеатр "Европа"

24 июля, 19:40. Кинотеатр "Мир"

26 июля, 16:00. Кинотеатр "Премьера".

"Последнее испытание"

Фильм-открытия фестиваля. Съемочная группа во главе с режиссером Алексеем Петрухиным покажет ленту барнаульцам. Картина отсылает к трагическим событиям, связанным с захватом террористами театрального центра на Дубровке в Москве 23-26 октября 2002 года.

23 июля, 20:00. Кинотеатр "Мир"

24 июля, 19:40. Кинотеатр "Европа"

26 июля, 20:00. Кинотеатр "Премьера".

"Ваш репетитор"

История взросления молодого человека. Первая любовь, первое предательство, первые разочарования.

23 июля, 17:35. Кинотеатр "Мир"

24 июля, 15:20. Кинотеатр "Европа"

25 июля, 14:00. Кинотеатр "Премьера".

"Облепиховое лето"

Фильм о жизни и гибели великого советского драматурга Александра Вампилова. Он задыхался в коридорах и кабинетах. Стремился вырваться из замкнутого круга. На родину, к природе, к своим корням. К истории семьи, своего отца, расстрелянного в 38-ом году. И вот в августе 1972-ого, в облепиховое лето, он едет на Байкал, чтобы купить дом на озере. И остаётся там навсегда.

23 июля, 18:10. Кинотеатр "Европа"

24 июля, 15:30. Кинотеатр "Мир"

26 июля, 14:00. Кинотеатр "Премьера"

"Глубокие реки"

Младший сын возвращается домой, чтобы помочь отцу и братьям выполнить прибыльный заказ по заготовке леса. За время его отсутствия ничего не изменилось: непосильный труд ради куска хлеба, противостояние с жителями соседнего посёлка, неумение членов семьи выразить свою любовь и понимание самым родным людям. И река, которая в любой момент разольётся и смоет стоящий на самом её берегу отчий дом.

23 июля, 15:40. Кинотеатр "Европа"

24 июля, 17:45. Кинотеатр "Мир"

26 июля, 12:00. Кинотеатр "Премьера".

"Солдатик"

История о волнующих и героических событиях, произошедших в жизни самого маленького солдата — героя Великой Отечественной Войны, шестилетнего Сережи Алешкова. Он потерял всех своих родных, попал в действующую армию. С шестилетним мальчиком затеяли игру в солдатика, чтобы сохранить ему детство, а он, чтобы соответствовать этому почетному для него званию, стал настоящим защитником Родины.

23 июля, 15:30. Кинотеатр "Мир"

24 июля, 17:25. Кинотеатр "Европа"

25 июля, 16:00. Кинотеатр "Премьера"

"Интересная жизнь"

Узнав о том, что в Якутии кинематографический бум, московский комедийный артист Алексей Юдников решает попытать своё счастье. Алексей едет в Якутию сниматься в главной роли в якутском фильме. Он пускается в волшебное путешествие полное неожиданных встреч приключений, обретений, любви, открытий и потерь, но наша жизнь — как пародия на наши мечты. Реальность открывается Алексею самым неожиданным образом.

23 июля, 13:30. Кинотеатр "Европа"

24 июля, 13:25. Кинотеатр "Мир"

26 июля, 18:00. Кинотеатр "Премьера".

"Двое"

Лучший способ выяснить отношения — это оказаться перед лицом смерти. И неизвестно, что страшнее для молодых супругов Нади и Андрея: тайга, раскинувшаяся на сотни километров, или следующий по пятам жестокий отец Нади.

23 июля, 16:00. Кинотеатр "Европа"

24 июля, 15:30. Кинотеатр "Мир"

24 июля, 18:00. Кинотеатр "Премьера".

"Надо мною солнце не садится"

Поссорившись с отцом, Алтан приезжает работать на Крайний Север. Ему предстоит провести целый месяц в одиночестве на безлюдном острове. Но вскоре у Алтана появляется сосед — старик Байбал. Он приехал сюда доживать свои последние дни и просит Алтана похоронить его рядом с могилой жены. Однажды парень узнает, что у Байбала в молодости пропала дочь. Он уговаривает старика создать развлекательный видеоблог, чтобы найти ее, а заодно оттянуть день смерти. Каждый день Алтан делает всё, чтобы старик захотел прожить еще один прекрасный день.

23 июля, 11:45. Кинотеатр "Мир"

24 июля, 13:00. Кинотеатр "Европа"

25 июля, 12:00. Кинотеатр "Премьера".

"Лорик"

Актер по призванию и просто чудак Лорик, тезка великого Лоуренса Оливье, разгуливает по городу в театральных костюмах и декламирует монологи, вызывая смех и изумление. Но Лорик равнодушен к мнению окружающих, он не замечает происходящих вокруг перемен, того, что театр, в котором он служит, стал никому не нужен и вот-вот закроется.

24 июля, 10:30. Кинотеатр "Европа"

24 июля, 14:10. Кинотеатр "Мир"

25 июля, 20:00. Кинотеатр "Премьера".

Бесплатно билеты на сеансы можно уже взять в кассе кинотеатра "Мир".