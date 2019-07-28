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Летающая Гребенщикова и стихи из Голливуда: как закрывали фестиваль "Шукшинские дни на Алтае"

, ИА "Амител"
Большой фоторепортаж из села Сростки

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Закрытие Всероссийского  фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" состоялось в селе Сростки в субботу, 27 июля. Почетные гости праздника прошлись по памятным местам малой родины нашего знаменитого земляка и приняли участие в церемонии закрытия фестиваля на горе Пикет. 

Так, Олег Тактаров, знаменитый российский и американский спортсмен и актер, прочитал на сцене стихи собственного сочинения. 

На главной сцене возле памятника Шукшину в этот день традиционно подвели итоги Всероссийского Шукшинского фестиваля. Главный приз в программе полнометражного игрового кино завоевала картина якутского режиссера Любови Борисовой "Надо мною солнце не садится". Специальный приз губернатора Алтайского края за соответствие девизу кинофестиваля "Нравственность есть Правда" присужден картине "Последнее испытание" режиссера Алексея Петрухина. Победителем в программе короткого метра стал фильм "Изгородь" режиссера Михаила Кулунакова. 

Также на фестивале была вручена Шукшинская литературная премия губернатора Алтайского края. В этом году ее присудили писателю Игорю Корниенко из Ангарска.

Как прошло закрытие Шукшинского фестиваля, смотрите в нашем большом фоторепортаже.

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Читайте также в сюжете: Шукшинские дни на Алтае-2019
Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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