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Новости

Восемь человек погибли в результате страшного ДТП в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Помимо погибших, еще пять человек пострадали

Фото: vk.com/incident22, vk.com/barneos22

Крупное ДТП произошло в субботу утром, 26 октября, в Топчихинском районе Алтайского края. Nissan выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус "Фиат".

В результате происшествия погибли восемь человек. Один из погибших – несовершеннолетний. Еще пять человек в результате ДТП пострадали. 

Первоначальную информацию о том, что водитель автомобиля Nissan занимался частным извозом, в алтайском ГИБДД опровергли. В ведомстве подчеркнули, что все люди в салоне машины были родственниками водителя. Тем не менее управлять данным транспортным средством мужчина не имел права, поскольку он не был вписан в страховой полис.

"Несмотря на то, что водитель 1992 года рождения, находившийся за рулем автомобиля Nissan, всего два раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2017 и в 2018 году, права управлять именно данным автомобилем он не имел и не был внесен в страховой полис ОСАГО", – пояснили в ГУ МВД по краю.

В соцссетях сообщается, что в микроавтобусе находилась фольклорная группа "Сударушки" из села Кабаково. "Ехали выступать на конкурс, погибли две замечательные женщины, очень жизнелюбивые", – пишет Анна, которая, по ее словам, много лет была руководителем этой группы.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции. Подробности инцидента и состояние пострадавших уточняются.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

26.10.2019 12:17
- гость -

https://www.amic.ru/news/420706/
Аварийность на дорогах Алтайского края с начала 2018 года снизилась на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев. За период январь-июнь 2018 года на дорогах Алтайского края произошло 1166 ДТП, где погибло 89 человек и было ранено 1443 человека. Наблюдается снижение числа погибших на 14%.


https://www.amic.ru/news/410186/
В Алтайском крае в 2017 году удалось выполнить большинство целевых показателей в рамках программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах". Однако один из наиболее принципиальных моментов — сокращение числа смертей на дорогах — достичь пока не удалось. Об этом шла речь в рамках выездного заседания комиссии по безопасности дорожного движения. Мероприятие прошло в Новоалтайске под руководством губернатора Алтайского края Александра Карлина.
В прошлом году в Алтайском крае произошло 3,1 тысячи дорожных происшествий
Глава региона отметил, что в крае продолжает снижаться общее количество ДТП — на 3,1%, а также мест их концентрации. Снизилось и число людей, получивших травмы на дорогах — на 2,8%. В то же время количество погибших в авариях по сравнению с 2016 годом не сократилось.

https://www.amic.ru/news/432867/
Число погибших на федеральных трассах Р-256 "Чуйский тракт" и А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан в Алтайском крае в 2018 году сократилось на 15%. Как сообщили в УПРДОР "Алтай" число погибших сократилось на 43%, на 21% – пострадавших.

26.10.2019 12:21
- гость -

Пока власти отказываются признавать, что в России погибших и покалеченных в разы больше чем в цивилизованных странах, делать они ничего не будут, и люди продолжат страдать. А вместо безопасности деньги пойдут в помощь Африки, Сирии, Венесуэлы.

26.10.2019 12:41
- гость -

если рядом сидит владелец транспортного средства, то он имеет право управлять автомобилем. а ездить без страховки это нарушение, но не такое грубое

26.10.2019 13:01
- гость -

совсем ненормальные делать акцент на страховку в этом случае.легче было бы чтоли

26.10.2019 13:06
Гость

На этой трассе в любом месте могут разъехаться три машины если чуток прижаться но никто не хотел уступать

26.10.2019 13:06
- гость -

управлять именно данным автомобилем он не имел и не был внесен в страховой полис ОСАГО
------------------------

Чиновники не хотят просто понять тот факт, что значительная часть аварий со смертельными исходами и тяжкими телесными на трассе происходит по причине выезда кого-то по каким-то причинам на встречку. В цивилизованных странах это уже давно поняли и разделили полосы встречного движения или установили разделительные отбойники. А у нас всё пытаются свалить на водителя который не был внесён в полис.

26.10.2019 13:10
Гость

Если сделать разделитель полос как вы предлагаете, тогда как косорульные будут выглядывать на встречку чтобы обгонять? Вообще пора уже их запретить, едешь себе по трассе и тут такое чудо внезапно вылазит из потока... Соболезнования погибшим.

26.10.2019 13:13
- гость -

26.10.2019 13:15
Барнаулец

Жесть... Мог или не мог погибший водитель ехать без ОАГО уже не важно... К сожалению. Если посадил полную машину, куда спешить??? Каждый водила должен ответственность чувствовать не только за себя, а за всех участников движения(и в своём авто и во встречном). Эту культуру воспитывать надо, в головы вкладывать с детства, чего в нашей раше нет...
Соболезнования родственникам

26.10.2019 13:18
- гость -

26.10.2019 13:06
- гость -
"В цивилизованных странах это уже давно поняли и разделили полосы встречного движения или установили разделительные отбойники."

Далеко не везде. Даже в самой процветающей Норвегии на учениях в прошлом году, когда американцы попали в ДТП, трасса на фото без отбойников.

26.10.2019 13:19
Maybe i,m a Leo





Чиновники не хотят просто понять тот факт, что значительная часть аварий со смертельными исходами и тяжкими телесными на трассе происходит по причине выезда кого-то по каким-то причинам на встречку. В цивилизованных странах это уже давно поняли и разделили полосы встречного движения или установили разделительные отбойники. А у нас всё пытаются свалить на водителя который не был внесён в полис.

Хорош сочинять ! Проедь от Тересполя до Лиссабона! Отбойники только на автобанах!
Полно дорог где две машины с трудом разъезжаются! Просто "крутых" и бестолковых
гонщиков на драндулетах гораздо меньше! Люди в целом гораздо осторожнее и аккуратнее и правила соблюдают. В этом цивилизованность!

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