Депутат Госдумы призвала строить четырехполосные дороги после ДТП на Алтае

Депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова на своем аккаунте в Instagram прокомментировала аварию на трассе Барнаул – Рубцовск, где погибли 8 человек, в том числе ребенок и участники ансамбля "Сударушки".
Она принесла соболезнования родным и близким погибших, а также призвала власти сделать выводы по итогам трагедии, чтобы подобное больше не повторилось.
"Известно, что большинство таких аварий происходит из-за отсутствия отбойника, разделяющего полосы движения, а также недостаточного освещения в ночное время и утренние часы, — написала Кувшинова. – Разделить потоки будет возможно, если ширина дорог с нынешних 2 полос увеличится до 4".
По ее словам, в первую очередь это касается дорог с большим транспортным трафиком. Также следует усилить контроль за местами посадки в транспорт под видом заказных перевозок, уверена она. В частности, следует проверять лицензии перевозчика.
Депутат выразила уверенность, что такой комплекс мер снизит число таких ДТП.
Напомним, авария случилась 26 октября. Столкнулись микроавтобус Fiat и минивэн Nissan. По предварительным данным полиции, ДТП произошло из-за того, что водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения.
Ранее трагедию прокомментировал музыкант Александр Розенбаум. Он жестко раскритиковал власти за недостаточный, по его мнению, контроль квалификации водителей общественного транспорта.
Комментарии
Это давно всем известный факт, четырехполосные дороги намного безопасней. Но все у нас не для людей делается почему-то..
"Но все у нас не для людей делается почему-то.."
По моему - это очевидно: денег нет.
Где местная шпана утверждавшая, что безопасность движения от встречного движения не зависит?! Даже полунеграмотные уже призывают разделять потоки!!!
Хоть 10 полос дураки не исчезнут.
Так написала, как будто это проще простого.
Взял и расширил дороги. Новосибирск-Ташанта по Чуйскому - 968 км.
27.10.2019 18:20
- гость -
Никто и не говорит обратного дураки не исчезнут, но встречного удара не будет!!!
27.10.2019 18:20
- гость -
Где местная шпана утверждавшая...
Дык, в госдуме она