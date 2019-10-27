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Депутат Госдумы призвала строить четырехполосные дороги после ДТП на Алтае

, ИА "Амител"
Депутат Наталья Кувшинова уверена, что это спасет множество жизней
Фото: instagram.com/kuvshinova_natalya

Фото: instagram.com/kuvshinova_natalya

Депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова на своем аккаунте в Instagram прокомментировала аварию на трассе Барнаул – Рубцовск, где погибли 8 человек, в том числе ребенок и участники ансамбля "Сударушки".

Она принесла соболезнования родным и близким погибших, а также призвала власти сделать выводы по итогам трагедии, чтобы подобное больше не повторилось.

"Известно, что большинство таких аварий происходит из-за отсутствия отбойника, разделяющего полосы движения, а также недостаточного освещения в ночное время и утренние часы, — написала Кувшинова. – Разделить потоки будет возможно, если ширина дорог с нынешних 2 полос увеличится до 4".

По ее словам, в первую очередь это касается дорог с большим транспортным трафиком. Также следует усилить контроль за местами посадки в транспорт под видом заказных перевозок, уверена она. В частности, следует проверять лицензии перевозчика.

Депутат выразила уверенность, что такой комплекс мер снизит число таких ДТП.

Напомним, авария случилась 26 октября. Столкнулись микроавтобус Fiat и минивэн Nissan. По предварительным данным полиции, ДТП произошло из-за того, что водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения.

Ранее трагедию прокомментировал музыкант Александр Розенбаум. Он жестко раскритиковал власти за недостаточный, по его мнению, контроль квалификации водителей общественного транспорта.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.10.2019 17:59
- гость -

Это давно всем известный факт, четырехполосные дороги намного безопасней. Но все у нас не для людей делается почему-то..

27.10.2019 18:19
- гость -

"Но все у нас не для людей делается почему-то.."
По моему - это очевидно: денег нет.

27.10.2019 18:20
- гость -

Где местная шпана утверждавшая, что безопасность движения от встречного движения не зависит?! Даже полунеграмотные уже призывают разделять потоки!!!

27.10.2019 18:20
- гость -

Хоть 10 полос дураки не исчезнут.

27.10.2019 18:23
- гость -

Так написала, как будто это проще простого.
Взял и расширил дороги. Новосибирск-Ташанта по Чуйскому - 968 км.

27.10.2019 18:24
- гость -


27.10.2019 18:20
- гость -
Никто и не говорит обратного дураки не исчезнут, но встречного удара не будет!!!

27.10.2019 18:31
гость

27.10.2019 18:20
- гость -
Где местная шпана утверждавшая...

Дык, в госдуме она

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