Вторник, 29 Октябрь, 17:13

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,87
€ 70,84
Обь
46см -27

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Восемь погибших в ДТП на АлтаеАварии в энергосистеме АлтаяАномалии погоды
Новости

Видеокамеры и новые знаки установят на алтайской трассе после резонансного ДТП

, ИА "Амител"
В Минтрансе пояснили, как будут бороться с аварийностью на федеральной дороге Барнаул – Рубцовск
Фото: vot69.ru

Фото: vot69.ru

Участок федеральной трассы Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан, где в результате резонансного ДТП несколько дней назад погибло восемь человек, намерены оборудовать системой видеофиксации нарушений. Также на этом участке автомобилям запретят идти на обгон. Об этом сообщил глава Минтранса Алтайского края Александр Дементьев на оперативном совещании у губернатора Виктора Томенко.

Трасса находится в федеральной собственности. Там отличное качество покрытия и вопрос о расширении дороги, в отличие от Чуйского тракта, не стоит. Год за годом на этой дороге из Барнаула в Рубцовск снижается аварийность в среднем на 15-20%. Однако после резонансного ДТП меры безопасности решили усилить.

Как пояснил министр, совместно с ГИБДД и собственником автодороги – Федеральным дорожным агентством – была проанализирована ситуация.

"В настоящее время совместно с ГИБДД прорабатываются меры, которые можно принять на всех потенциально опасных участках данной дороги, один из вариантов – установка камер, определяющих среднюю скорость движения автомобиля. Это поможет регулировать скорость потока транспорта и снизить тяжкие последствия, которые могут возникнуть в результате ДТП", – сообщил Александр Дементьев.

Как отметил министр, качество дорог улучшается, соответственно происходит увеличение скорости движения.

"При том, что снижается общее количество ДТП, происходит резкое возрастание числа аварий с тяжкими последствиями", – подчеркнул он.

26 октября на 47-м километре федеральной трассы А-322 в Топчихинском районе произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибло восемь человек, в том числе ребенок и участники ансамбля "Сударушки". После аварии депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова предложила сделать все дороги с большим трафиком четырехполосными. По ее словам, следует усилить контроль за местами посадки в транспорт под видом заказных перевозок, уверена она. В частности, следует проверять лицензии перевозчика.

Читайте также в сюжете: Восемь погибших в ДТП на Алтае
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

29.10.2019 14:27
- гость -

Насколько я помню там двухполосная дорога, по полосе в каждую сторону. И аварийность то как раз надо уменьшать именно расширением дороги до 4-хполоски, а не дурацкими камерами и знаками.

29.10.2019 14:29
- гость -

"запретят идти на обгон", чем больше мест на трассах, где запрещен обгон, тем меньше мест где обгон возможен и тем сложнее совершить этот обгон... А значит, в место снижения аварийности происходит наоборот. Когда в головах чиновников проснется мозг и они поймут, что одними запретами ничего не решить!

29.10.2019 14:30
- гость -

слов нет, одни маты

29.10.2019 14:35
- гость -

Может уже пора вкладывать деньги в развитие страны в т.ч. дорог - нужны шоссе, автострады без встречного движения!

29.10.2019 14:35
- гость -

В минтрансе умные люди работают или одни неучи? Если мне память не изменяет, участок на котором произошла авария, прямой и ровный. С какого перепугу, там запрещать обгон? Когда ума нет так только и можно запрещать!

29.10.2019 14:39
- гость -

У минтранса и ГИБДД одно только решение всех проблем - установить скорость на трассах 70 и по всей длине дороги - сплошную линию!

29.10.2019 14:42
- гость -

Депутат Кувшинова, не стоить лезть туда, где ни черта не понимаешь.
Лицензию она будет проверять и места посадки...

29.10.2019 14:43
- гость -

А что делать Минтрансу и ГИБДД ежели деньги, на которые можно построить современные дороги идут в Африку...

29.10.2019 14:45
- гость -

29.10.2019 14:35
- гость -
Ну какие автострады? Вы на той дороге хоть раз были? там трафик 5-7 машин в час!!! Нафига там 4 полос и разделитель??? может еще между деревнями, где проезжает 1 машина в день автострад нагородим? зароем в землю деньги

29.10.2019 14:56
- гость -

29.10.2019 14:45
- гость -

А вы там давно ездили? Так не нужно свистеть! Трасса ощутимо загружена, периодически сопоставима с бийской.

Предлагаемое снижение аварийности - очковтирательство и освоение денег, которое никакого положительного результата не дадут. Обгон если тут запретить - это вообще верх изящества, при том тут что куча мест, где реально нет видимости из-за подъемов и поворотов

29.10.2019 14:56
- гость -


29.10.2019 14:45
- гость -
Федеральная трасса должна соответствовать своему названию. Должно быть минимум две полосы в одну и две в другую - встречки быть не должно!!! И служить она должна 50 лет до капремонта и это стратегические вложения - граница с Казахстаном! А зарытие денег - это Африка, Венесуэла, Украина и т.п. Где 3,5 млрд. долларов отданных бандерофашистам, ась...

29.10.2019 15:00
- гость -

По работе часто мотаюсь в Рубцовск, это единственная трасса, где можно безопасно и быстро двигаться (личный рекорд до Змеиногорска 1 час 45 минут) Машин практически нет.
Так нет надо натыкать знаков и камер+закопать лярды в никому не нужный объезд с мостом через Обь....
Планировался же мост в советское время, через Гоньбу сразу на Повалиху. Все новостройки бы в Новосибирск уходили минуя центр+транзит с Казахстана со стороны Ребрихи да и Змеиногорский трак мог там же миновать город, так нет наши казнокрады по иному думают

29.10.2019 15:01
Гость

Есть предложение: запретить дорогу до Рубцовска пусть пешком идут или проселочными дорогами добираются вообще дтп не будет красота. P.s когда наши чиновники поймут что запретами никак не убережешься от дурака на дороге или уснувшего водителя.

29.10.2019 15:01
- гость -

В миллионный наверное раз повтор: при таком трафике только один вариант снижения аварийности - отбойник посередине, т.к. никакими мерами не устранить вероятности поломок авто и ошибок людей.

29.10.2019 15:08
- гость -

29.10.2019 15:01
- гость -
да нет там трафика!!!!! 50 фур и 100 автомобией в день это не трафик!!!!

29.10.2019 15:12
Filin

Традиционное решение. Еще посты гаи поставить на каждом километре...а нет, служащим деньги платить надо, а камеры деньги приносят. На бийской трассе гораздо чаще машины бьются, а она гораздо шире Змеиногорскрго.

29.10.2019 15:13
- гость -

29.10.2019 15:00
- гость -
По работе часто мотаюсь в Рубцовск, это единственная трасса, где можно безопасно и быстро двигаться (личный рекорд до Змеиногорска 1 час 45 минут) Машин практически нет.

Расстояние Барнаул - Змеиногорск по трассе составляет 331 км,
Ваша скорость должна была быть около 200 км/ч?

29.10.2019 15:19
- гость -

29.10.2019 15:13
- гость -
Вот и я о том же думаю. 200 км /ч на трассе с ПОСТОЯННЫМ сильным боковым ветром. Встреться с таким летуном и кранты...

29.10.2019 15:19
- гость -

29.10.2019 15:13
- гость -

Вот есть там такие летуны. Не спорю, бывают на этой трассе периоды, когда всё пусто и хоть боком катись, но к сожалению далеко не всегда. Сейчас стало очень много фур и передвижение сильно напрягает + сейчас добавят органичителей и это будет собирать колонны, которые будет сложно обогнать, что снова вызовет увеличение аварийности... короче будет хуже и хуже

29.10.2019 15:22
Сермяжная правда

Пока автобыдло не уберут с дороги, смертельных ДТП меньше не станет, не нужно заниматься словоблудием. Только жесточайшие, конские по размерам штрафы и идиотентест, все остальное второстепенно. В очередь сучьи дети, в очередь, можете начинать метать в меня камни.

29.10.2019 15:25
гость

В кабинетах своих бы, лучше камер наставили,с прямым выходом на фсб,и прокуратуру.

29.10.2019 15:40
- гость -

29.10.2019 15:22
Сермяжная правда
А кого считать автобыдлом?

29.10.2019 15:41
- гость -

29.10.2019 15:19
- гость -
29.10.2019 15:13
- гость -
Вот и я о том же думаю. 200 км /ч на трассе с ПОСТОЯННЫМ сильным боковым ветром. Встреться с таким летуном и кранты...

Ты по этой трассе вообще хоть раз ездил? По направлению в Рубцовск ветер всегда встречный, в Барнаул в спину. И не надо со мной встречаться, я езжу очень аккуратно и адекватно, а что касается 200км/ч, то не везде, иногда 260, но ни кому не мешая и с заботой о себе и окружающих. Чтобы исключить срач в свой адрес-машина Ауди А5 купе кваттро 2 литра с турбиной.
Всем добра

29.10.2019 15:43
И.о. Сермяжной правды

Рекордсменов типа типа гостя 15:00. Кстати пробки в городе из-за таких же.

29.10.2019 15:45
- гость -

15:41 Точно идиотентест по тебе плачет, прав сермяжный.

29.10.2019 15:57
- гость -


Бываю на этой трассе редко, но всегда она загружена. Может мне так везет...

29.10.2019 15:58
- гость -

29.10.2019 15:41
- гость -
Ветер боковой ВСЕГДА на этой трассе. "Ауди А5 купе кваттро 2 литра с турбиной." рад за вас , хороший выбор. Но слеующий раз, кога будете нестись 260 км/ч просто представьте , что с вами будет, если на дороге выбоина окажется, или камень, или колесо проколете, или (не дай бог) на встречу Вам не такой умелый водитель будет ехать и вильнет некстати, или собака выскочит, или птица (а там весной с полей грачи неадекватные вылетают). Удачи на дорогах

29.10.2019 15:58
krash

Я так понял у власти вообще идиоты одни? Аварийная трасса, вместо того чотбы снижать реаьлно аварийность, увеличением полосности, они решают натыкать камер - чтоб бабло рубить? ну слов нет...

29.10.2019 15:59
- гость -

29.10.2019 15:57
- гость -
Прям сильно загружена? сопоставимо с Новосибирской или Бийской?

29.10.2019 16:02
- гость -

29.10.2019 15:58
krash

Переиграл в Хроники хаоса?
С чего она стала аварийной, если по ней носятся за 200 км/ч?

29.10.2019 16:18
NiGHT

Там уже давно стоят комплексы Орлан с функцией контроля средней скорости в Бураново и Алейске.

29.10.2019 16:49
Док

Четыре полосы и отбойник посредине, все остальное бред и неуважение народа. Чиновники - очнитесь! Вы тоже не всегда на вертолетах летаете!

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
17:08
"Разделяю всю боль": экс-губернатор Карлин высказался о резонансом ДТП на Алтае 0
16:34
Россиянам представили новую систему пенсионных накоплений 7
16:27
Новую дорогу на Солнечной Поляне в Барнауле открыли на год раньше 6
16:04
УФАС проверит, почему в Алтайском крае так резко подорожала гречка 4
15:59
В Барнауле ветер перевернул остановочный павильон вместе с людьми 6
15:45
Женщина выпала из окна роддома в Екатеринбурге 0
15:30
Дорогу к Каракольским озерам на Алтае построят за 5 миллиардов рублей 6
15:26
Тело женщины обнаружили в алтайском озере, когда чистили дно 2
15:07
Ozon, Теле2 и "Юничел" раскроют новые тренды интернет-маркетинга 0
14:50
Ураганный ветер срывает обшивку с барнаульской новостройки 8
14:29
Власти Барнаула показали, как устраняются последствия штормового ветра 1
14:17
Видеокамеры и новые знаки установят на алтайской трассе после резонансного ДТП 32
14:15
Россияне рассказали о том, чего они боятся больше всего в жизни 1
14:03
Республика Алтай стала лидером в стране по уровню безработицы 1
13:47
В Барнауле посетителей СК "Темп" эвакуировали на 10 минут из-за пожарной тревоги 0
13:35
Актер из "Сверхъестественного" Джаред Падалеки задержан за нападение на человека 0
13:19
В Барнауле полным ходом идет строительство одного из лучших в России скалодромов 6
12:51
В России намерены вдвое сократить количество моногородов 13
12:45
Землетрясение произошло под Новосибирском 1
12:26
В Министерстве образования опровергли информацию о закрытии школы в алтайском селе 19
12:10
Главный архитектор Алтайского края рассказал, как построить отель Radisson в Барнауле 47
12:02
64 тысячи домов на Алтае не имеют адресных указателей. Это исправят к переписи населения 4
12:00
Названы самые надежные потребители электроэнергии на Алтае 3
11:59
Жириновский назвал Грету Тунберг угрозой для всего человечества 7
11:39
Россиянам рассказали, где можно узнать о статусе предпенсионера 0
11:23
При стрельбе в воинской части в Забайкалье погибли два уроженца Алтайского края 51
10:59
Ветер в Заринске повалил 15-метровый тополь рядом со спешившими на работу людьми 8
10:38
Обновленную в Барнауле аллею облюбовали автолюбители. Теперь это парковка 59
10:27
Человек мира. Как в Курье отпраздновали 100-летие Михаила Калашникова 0
10:25
Автобус сбил женщину в Барнауле 13
10:12
Банки не готовы кредитовать барнаульских застройщиков, но стараются 1
10:10
Мэрия Барнаула вновь ищет перевозчика для двух проблемных маршрутов 5
09:58
В России за 1,3 млрд рублей изменят подход к учету бедности 6
09:47
Дело бывшего антикоррупционера Вадима Надвоцкого скоро попадет в суд 14
09:31
Штормовой ветер перевернул остановочный павильон в Барнауле 14
09:27
"Модест" продадут в следующем году. Краевой рынок, вероятно, попозже 9
09:21
В сельской школе Алтайского края некому учить детей. Учреждение закрыто 11
09:10
В Алтайском крае прощаются с жертвами страшной аварии на трассе Барнаул – Рубцовск 0
09:01
Живительная сила: как проверить качество воды, которую мы пьем 1
08:45
Атака из стратосферы. Селфи-спутник Samsung рухнул на ферму в США 5
08:30
ФГДС и ФКС без боли: врачи развеяли мифы о популярных эндоскопических процедурах 0
08:15
В Барнауле обрушилась кровля жилого дома 4
08:01
Где в Барнауле можно попробовать вкусный и необычный кофе 2
07:45
Мария Бутина прилетела в Барнаул 103
07:42
Общественная палата Алтайского края получит право предлагать законы 5
07:31
В Сети появился новый супергерой, всегда приходящий на помощь 0
07:21
В Яровом сбили подростка, который пытался перебежать дорогу рядом с зеброй 26
07:18
Счет идет на минуты. Как быстро и точно распознать инсульт: инфографика 2
07:02
Физическое и духовное. Алтайские дзюдоисты посадили деревья в честь Дзигоро Кано 2
06:58
Назван средний возраст заболеваемости раком в России у мужчин и женщин 0
06:47
Число работников культуры в Алтайском крае сократилось почти на треть за семь лет 3
06:32
Тыквы на Хэллоуин: необычные и страшные творения 3
06:22
Сколько дней будут отдыхать россияне на ноябрьские праздники в 2019 году? 10

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.