Видеокамеры и новые знаки установят на алтайской трассе после резонансного ДТП

Участок федеральной трассы Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан, где в результате резонансного ДТП несколько дней назад погибло восемь человек, намерены оборудовать системой видеофиксации нарушений. Также на этом участке автомобилям запретят идти на обгон. Об этом сообщил глава Минтранса Алтайского края Александр Дементьев на оперативном совещании у губернатора Виктора Томенко.
Трасса находится в федеральной собственности. Там отличное качество покрытия и вопрос о расширении дороги, в отличие от Чуйского тракта, не стоит. Год за годом на этой дороге из Барнаула в Рубцовск снижается аварийность в среднем на 15-20%. Однако после резонансного ДТП меры безопасности решили усилить.
Как пояснил министр, совместно с ГИБДД и собственником автодороги – Федеральным дорожным агентством – была проанализирована ситуация.
"В настоящее время совместно с ГИБДД прорабатываются меры, которые можно принять на всех потенциально опасных участках данной дороги, один из вариантов – установка камер, определяющих среднюю скорость движения автомобиля. Это поможет регулировать скорость потока транспорта и снизить тяжкие последствия, которые могут возникнуть в результате ДТП", – сообщил Александр Дементьев.
Как отметил министр, качество дорог улучшается, соответственно происходит увеличение скорости движения.
"При том, что снижается общее количество ДТП, происходит резкое возрастание числа аварий с тяжкими последствиями", – подчеркнул он.
26 октября на 47-м километре федеральной трассы А-322 в Топчихинском районе произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибло восемь человек, в том числе ребенок и участники ансамбля "Сударушки". После аварии депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова предложила сделать все дороги с большим трафиком четырехполосными. По ее словам, следует усилить контроль за местами посадки в транспорт под видом заказных перевозок, уверена она. В частности, следует проверять лицензии перевозчика.
Комментарии
Насколько я помню там двухполосная дорога, по полосе в каждую сторону. И аварийность то как раз надо уменьшать именно расширением дороги до 4-хполоски, а не дурацкими камерами и знаками.
"запретят идти на обгон", чем больше мест на трассах, где запрещен обгон, тем меньше мест где обгон возможен и тем сложнее совершить этот обгон... А значит, в место снижения аварийности происходит наоборот. Когда в головах чиновников проснется мозг и они поймут, что одними запретами ничего не решить!
слов нет, одни маты
Может уже пора вкладывать деньги в развитие страны в т.ч. дорог - нужны шоссе, автострады без встречного движения!
В минтрансе умные люди работают или одни неучи? Если мне память не изменяет, участок на котором произошла авария, прямой и ровный. С какого перепугу, там запрещать обгон? Когда ума нет так только и можно запрещать!
У минтранса и ГИБДД одно только решение всех проблем - установить скорость на трассах 70 и по всей длине дороги - сплошную линию!
Депутат Кувшинова, не стоить лезть туда, где ни черта не понимаешь.
Лицензию она будет проверять и места посадки...
А что делать Минтрансу и ГИБДД ежели деньги, на которые можно построить современные дороги идут в Африку...
29.10.2019 14:35
- гость -
Ну какие автострады? Вы на той дороге хоть раз были? там трафик 5-7 машин в час!!! Нафига там 4 полос и разделитель??? может еще между деревнями, где проезжает 1 машина в день автострад нагородим? зароем в землю деньги
29.10.2019 14:45
- гость -
А вы там давно ездили? Так не нужно свистеть! Трасса ощутимо загружена, периодически сопоставима с бийской.
Предлагаемое снижение аварийности - очковтирательство и освоение денег, которое никакого положительного результата не дадут. Обгон если тут запретить - это вообще верх изящества, при том тут что куча мест, где реально нет видимости из-за подъемов и поворотов
29.10.2019 14:45
- гость -
Федеральная трасса должна соответствовать своему названию. Должно быть минимум две полосы в одну и две в другую - встречки быть не должно!!! И служить она должна 50 лет до капремонта и это стратегические вложения - граница с Казахстаном! А зарытие денег - это Африка, Венесуэла, Украина и т.п. Где 3,5 млрд. долларов отданных бандерофашистам, ась...
По работе часто мотаюсь в Рубцовск, это единственная трасса, где можно безопасно и быстро двигаться (личный рекорд до Змеиногорска 1 час 45 минут) Машин практически нет.
Так нет надо натыкать знаков и камер+закопать лярды в никому не нужный объезд с мостом через Обь....
Планировался же мост в советское время, через Гоньбу сразу на Повалиху. Все новостройки бы в Новосибирск уходили минуя центр+транзит с Казахстана со стороны Ребрихи да и Змеиногорский трак мог там же миновать город, так нет наши казнокрады по иному думают
Есть предложение: запретить дорогу до Рубцовска пусть пешком идут или проселочными дорогами добираются вообще дтп не будет красота. P.s когда наши чиновники поймут что запретами никак не убережешься от дурака на дороге или уснувшего водителя.
В миллионный наверное раз повтор: при таком трафике только один вариант снижения аварийности - отбойник посередине, т.к. никакими мерами не устранить вероятности поломок авто и ошибок людей.
29.10.2019 15:01
- гость -
да нет там трафика!!!!! 50 фур и 100 автомобией в день это не трафик!!!!
Традиционное решение. Еще посты гаи поставить на каждом километре...а нет, служащим деньги платить надо, а камеры деньги приносят. На бийской трассе гораздо чаще машины бьются, а она гораздо шире Змеиногорскрго.
29.10.2019 15:00
- гость -
По работе часто мотаюсь в Рубцовск, это единственная трасса, где можно безопасно и быстро двигаться (личный рекорд до Змеиногорска 1 час 45 минут) Машин практически нет.
Расстояние Барнаул - Змеиногорск по трассе составляет 331 км,
Ваша скорость должна была быть около 200 км/ч?
29.10.2019 15:13
- гость -
Вот и я о том же думаю. 200 км /ч на трассе с ПОСТОЯННЫМ сильным боковым ветром. Встреться с таким летуном и кранты...
29.10.2019 15:13
- гость -
Вот есть там такие летуны. Не спорю, бывают на этой трассе периоды, когда всё пусто и хоть боком катись, но к сожалению далеко не всегда. Сейчас стало очень много фур и передвижение сильно напрягает + сейчас добавят органичителей и это будет собирать колонны, которые будет сложно обогнать, что снова вызовет увеличение аварийности... короче будет хуже и хуже
Пока автобыдло не уберут с дороги, смертельных ДТП меньше не станет, не нужно заниматься словоблудием. Только жесточайшие, конские по размерам штрафы и идиотентест, все остальное второстепенно. В очередь сучьи дети, в очередь, можете начинать метать в меня камни.
В кабинетах своих бы, лучше камер наставили,с прямым выходом на фсб,и прокуратуру.
29.10.2019 15:22
Сермяжная правда
А кого считать автобыдлом?
29.10.2019 15:19
- гость -
29.10.2019 15:13
- гость -
Вот и я о том же думаю. 200 км /ч на трассе с ПОСТОЯННЫМ сильным боковым ветром. Встреться с таким летуном и кранты...
Ты по этой трассе вообще хоть раз ездил? По направлению в Рубцовск ветер всегда встречный, в Барнаул в спину. И не надо со мной встречаться, я езжу очень аккуратно и адекватно, а что касается 200км/ч, то не везде, иногда 260, но ни кому не мешая и с заботой о себе и окружающих. Чтобы исключить срач в свой адрес-машина Ауди А5 купе кваттро 2 литра с турбиной.
Всем добра
Рекордсменов типа типа гостя 15:00. Кстати пробки в городе из-за таких же.
15:41 Точно идиотентест по тебе плачет, прав сермяжный.
Бываю на этой трассе редко, но всегда она загружена. Может мне так везет...
29.10.2019 15:41
- гость -
Ветер боковой ВСЕГДА на этой трассе. "Ауди А5 купе кваттро 2 литра с турбиной." рад за вас , хороший выбор. Но слеующий раз, кога будете нестись 260 км/ч просто представьте , что с вами будет, если на дороге выбоина окажется, или камень, или колесо проколете, или (не дай бог) на встречу Вам не такой умелый водитель будет ехать и вильнет некстати, или собака выскочит, или птица (а там весной с полей грачи неадекватные вылетают). Удачи на дорогах
Я так понял у власти вообще идиоты одни? Аварийная трасса, вместо того чотбы снижать реаьлно аварийность, увеличением полосности, они решают натыкать камер - чтоб бабло рубить? ну слов нет...
29.10.2019 15:57
- гость -
Прям сильно загружена? сопоставимо с Новосибирской или Бийской?
29.10.2019 15:58
krash
Переиграл в Хроники хаоса?
С чего она стала аварийной, если по ней носятся за 200 км/ч?
Там уже давно стоят комплексы Орлан с функцией контроля средней скорости в Бураново и Алейске.
Четыре полосы и отбойник посредине, все остальное бред и неуважение народа. Чиновники - очнитесь! Вы тоже не всегда на вертолетах летаете!