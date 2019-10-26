Власти Алтайского края могут оказать материальную поддержку жертвам резонансного ДТП

Власти Алтайского края могут оказать материальную помощь пострадавшим в ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Губернатора региона.
"В первую очередь семьям пострадавших требуется психологическая помощь, она сейчас оказывается психологами краевых кризисных центров", — сказал собеседник агентства.
По его словам, возможность оказания материальной помощи пострадавшим также разрабатывается в правительстве.
Напомним, что столкновение автомобилей "Ниссан" и "Фиат" произошло в Алтайском крае 26 октября. Восемь человек погибли, еще восемь пострадали. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Комментарии
Жертвам резонансного ДТП помощь, а не резонансным оказывать помощь не надо? Когда мы начнем отвечать сами за себя и страховать свою жизнь?
26.10.2019 18:38
гость
Тогда, когда страховые компании будут честно платить по страховым случаям, а не придумывать повод, как отказать в выплатах.
Может стоит оказать поддержку ещё живым которые завтра станут жертвами ДТП? Сделайте уже нормальные дороги!