Глава союза страховщиков рассказал о выплатах пострадавшим в страшном ДТП на Алтае

Родственники погибших и пострадавшие при ДТП в Алтайском крае, в котором погибли восемь человек, вправе рассчитывать на выплаты по ОСГОП, сообщили в пресс-службе всероссийского союза страховщиков.
"Пострадавшие пассажиры и родственники погибших при ДТП с микроавтобусом в Алтайском крае могут рассчитывать на выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП)", – сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.
Неважно, была ли лицензия у перевозчика
И это несмотря на то, что автоматизированная система АИС НССО не содержит данных о договоре ОСГОП в отношении микроавтобуса Fiat Ducato, попавшего в ДТП. Кроме того, как сообщалось ранее, перевозка людей указанным транспортом осуществлялась без лицензии.
Юргенс пояснил, что закон об ОСГОП предусматривает подобную ситуацию. В частности, если перевозка осуществлялась без лицензии, а в транспортном средстве было более восьми пассажирских мест (за исключением случая, если указанные перевозки осуществляются физическим лицом для личных, семейных, домашних нужд), такой перевозчик также обязан возместить причиненный пассажирам вред в том же размере и порядке, который предусмотрен для страховой компании.
По словам Юргенса, иждивенцам (а при их отсутствии – близким родственникам погибших пассажиров) положены выплаты в размере 2,025 млн рублей. Возмещение ущерба здоровью пострадавших рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства РФ №1164.
Принцип действия заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение.
Размеры возмещения зависят от вида травмы и сложности
Например, за перелом бедра положена выплата 80-300 тыс. рублей, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, при этом минимальные травмы – ушибы или ссадины – оцениваются в одну тысячу рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах двух миллионов рублей.
Жуткая авария произошла 26 октября на 74-м километре автодороги Барнаул – Рубцовск Топчихинского района Алтайского края. Водитель автомобиля Nissan Presage, который ехал со стороны Барнаула в сторону города Алейска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. В результате ДТП погибли восемь человек и еще восемь получили травмы различной степени тяжести.
Ранее в Минздраве Алтайского края сообщили, что пострадавшие в аварии получают необходимое лечение. Четверо тяжело пострадавших санитарной авиацией и наземным транспортом были доставлены в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Состояние пациентов стабильно тяжелое, находятся в реанимации. Двое человек с травмами средней степени тяжести проходят лечение в хирургическом отделении Топчихинской ЦРБ, двое – в хирургическом отделении Алейской ЦРБ.
После ДТП следователи СК осмотрели место аварии. Они обратили внимание на дорожные знаки. По оценке экспертов, предупреждающие и ограничительные знаки, а также зона их действия не достаточно информативны.
Напомним, в микроавтобусе Fiat Ducato ехали участницы ансамбля "Сударушки", которые собрались впервые за долгое время, чтобы посетить фестиваль в Барнауле, посвященный месячнику пожилого человека.
С 1 января 2013 года в России действует Федеральный закон № 67-ФЗ (67-ФЗ), согласно которому все пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу. 27 января 2018 года вступили в силу поправки в 67-ФЗ, предусматривающие усиление защиты пассажиров на тех видах транспорта, на которые страхование как таковое не распространяется, поскольку обязывает перевозчиков урегулировать ущерб самостоятельно.
Комментарии
После ДТП следователи СК осмотрели место аварии. Они обратили внимание на дорожные знаки. По оценке экспертов, предупреждающие и ограничительные знаки, а также зона их действия не достаточно информативны.
Так вот же, недавно хотели гомырить более мелкие дорожные знаки, не?
В мае 2009 года дал интервью британской газете «The Daily Telegraph», в котором достаточно резко отозвался о курсе и роли В. В. Путина в современной истории России[18].
В июне 2010 года приглашён в совет общественного движения «ЗаМодернизацию.ру», в которую также входят Григорий Явлинский, Борис Титов, Владислав Иноземцев, и др.[19]
В 2010 году, говоря о модернизации, Юргенс довольно скептически отозвался о возможностях модернизации в современной России, сказав: «Русские ещё очень архаичны. В российском менталитете общность выше, чем личность. Поэтому „государство всё, а мои усилия — ничего“. Пускай кто-то что-то делает, борется, а у меня своих проблем хватает, какая модернизация… Только к 2025 году русский народ станет совместим со среднеевропейским»[20]. Данное высказывание было подхвачено и широко растиражировано определёнными средствами массовой информации как доказательство антирусской политики властей. В частности, в статье «Вот тебе, бабушка, и Юргенс day» высказывания Юргенса были представлены русофобскими, а модернизация была представлена как угроза для русского народа[21].
---
Юргенс то, тот ещё кекус..)
мироавтобус без лицензии
легковая без страховки
круто!
17:51
- гость -
мироавтобус без лицензии
легковая без страховки
Ды, какая разница - это абсолютно ни на что не влияет. Разве будь у одного страховка, а у другого лицензия - они бы не слепёшились? С тем же успехом можно винить официантку быстро\не быстро подавшую заказ одному из водителей. Дело 3-5 секунд..а при обгоне - это целая вечность. Фиаты Дукато на 5 передаче( из 6) могут невозбранно шуровать 120км\ч...Несчастный случай. Один полез на обгон..второй мог уйти на обочину двумя колёсами (часто так делаю)..Но получилось, как получилось..
18:04
- гость -
Никогда не надеюсь на обгоняющего идущего на меня - всегда сбавлю и буду готов прижаться к обочине или проехать по ней.
1854распект
1804
28.10.2019 17:18
- гость -
Йозя не устал в вики копаться?
18:36
- гость -
Йозя не устал
Я не йозя, я сноуниггер.
18:36
- гость -
У тебя то как дела? Давно уволился?
28.10.2019 18:43
сноуниггер
все нормально, мне нечем вас порадовать (с)
)))