Глава союза страховщиков рассказал о выплатах пострадавшим в страшном ДТП на Алтае

Родственники погибших и пострадавшие при ДТП в Алтайском крае, в котором погибли восемь человек, вправе рассчитывать на выплаты по ОСГОП, сообщили в пресс-службе всероссийского союза страховщиков.

"Пострадавшие пассажиры и родственники погибших при ДТП с микроавтобусом в Алтайском крае могут рассчитывать на выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП)", – сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

Неважно, была ли лицензия у перевозчика

И это несмотря на то, что автоматизированная система АИС НССО не содержит данных о договоре ОСГОП в отношении микроавтобуса Fiat Ducato, попавшего в ДТП. Кроме того, как сообщалось ранее, перевозка людей указанным транспортом осуществлялась без лицензии.

Юргенс пояснил, что закон об ОСГОП предусматривает подобную ситуацию. В частности, если перевозка осуществлялась без лицензии, а в транспортном средстве было более восьми пассажирских мест (за исключением случая, если указанные перевозки осуществляются физическим лицом для личных, семейных, домашних нужд), такой перевозчик также обязан возместить причиненный пассажирам вред в том же размере и порядке, который предусмотрен для страховой компании.

По словам Юргенса, иждивенцам (а при их отсутствии – близким родственникам погибших пассажиров) положены выплаты в размере 2,025 млн рублей. Возмещение ущерба здоровью пострадавших рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства РФ №1164.

Принцип действия заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение.

Размеры возмещения зависят от вида травмы и сложности

Например, за перелом бедра положена выплата 80-300 тыс. рублей, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, при этом минимальные травмы – ушибы или ссадины – оцениваются в одну тысячу рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах двух миллионов рублей.

Жуткая авария произошла 26 октября на 74-м километре автодороги Барнаул – Рубцовск Топчихинского района Алтайского края. Водитель автомобиля Nissan Presage, который ехал со стороны Барнаула в сторону города Алейска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. В результате ДТП погибли восемь человек и еще восемь получили травмы различной степени тяжести.

Ранее в Минздраве Алтайского края сообщили, что пострадавшие в аварии получают необходимое лечение. Четверо тяжело пострадавших санитарной авиацией и наземным транспортом были доставлены в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Состояние пациентов стабильно тяжелое, находятся в реанимации. Двое человек с травмами средней степени тяжести проходят лечение в хирургическом отделении Топчихинской ЦРБ, двое – в хирургическом отделении Алейской ЦРБ.

После ДТП следователи СК осмотрели место аварии. Они обратили внимание на дорожные знаки. По оценке экспертов, предупреждающие и ограничительные знаки, а также зона их действия не достаточно информативны.

Напомним, в микроавтобусе Fiat Ducato ехали участницы ансамбля "Сударушки", которые собрались впервые за долгое время, чтобы посетить фестиваль в Барнауле, посвященный месячнику пожилого человека.

С 1 января 2013 года в России действует Федеральный закон № 67-ФЗ (67-ФЗ), согласно которому все пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу. 27 января 2018 года вступили в силу поправки в 67-ФЗ, предусматривающие усиление защиты пассажиров на тех видах транспорта, на которые страхование как таковое не распространяется, поскольку обязывает перевозчиков урегулировать ущерб самостоятельно.