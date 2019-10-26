Минздрав рассказал о пострадавших в жутком ДТП на Алтае с восемью погибшими

В Минздраве Алтайского края рассказали о количестве пострадавших в результате ДТП в Топчихинском районе. Губернатору региона Виктору Томенко сообщили о происшествии.
По предварительным данным, количество пострадавших составляет 16 человек.
Четыре человека доставлены в Топчихинскую больницу. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. В медучреждение уже прибыли врачи Краевого центра медицины катастроф. Пациентов планируют перевезти в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
Одна пациентка доставлена в Калманскую ЦРБ. Еще три человека доставлены в больницу города Алейска.
При необходимости для эвакуации других пациентов в медучреждения Барнаула будет задействован вертолет. Санитарный транспорт уже подготовлен для этой цели, подчеркнули в Минздраве.
В краевом МВД сообщили, что в ДТП погибли восемь человек, из них шестеро — на месте. Ребенок скончался в машине скорой помощи, а одна женщина — в Калманской ЦРБ.
ДТП произошло в субботу утром, 26 октября. В соцссетях сообщается, что в микроавтобусе находилась фольклорная группа "Сударушки" из села Кабаково.
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