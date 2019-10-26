Медицинский вертолет эвакуировал в Барнаул двоих тяжело пострадавших в страшном ДТП

За тяжело пострадавшими в ДТП, в котором погибли восемь человек, в Топчихинскую больницу прибыл вертолет санитарной авиации, сообщили очевидцы в паблике "Barnaul22".
В Минздраве Алтайского края разъяснили, что двоих пострадавших на вертолете эвакуировали в Барнаул в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
Ранее в ведомстве сообщили, что в ДТП пострадали восемь человек, помимо погибших. Из них четверо были доставлены в Топчихинскую больницу: их состояние оценивают как тяжелое.
Еще одна пациентка доставлена в Калманскую ЦРБ. Ее также транспортировали на автомобиле в Краевую клиническую больницу. И еще трое выживших доставлены в больницу города Алейска.
ДТП произошло в субботу утром, 26 октября, в Топчихинском районе. Автомобиль Nissan выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Fiat. Всего пострадали 16 человек.
В микроавтобусе находилась фольклорная группа "Сударушки" из села Кабаково. Женщины ехали в Барнаул, чтобы выступить на фестивале. Все люди, находившиеся в салоне автомобиля Nissan, были родственниками водителя. Они погибли.
Комментарии
теперь точно ленточный бор вырубят для вертолетной площадки