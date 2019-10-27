Розенбаум жестко высказался после страшного ДТП с автобусом на Алтае

Народный артист России Александр Розенбаум в своем аккаунте в Instagram прокомментировал аварию в Алтайском крае, в которой погибли восемь человек.
"На дорогах погибают в мирное время батальоны. В год – полки, – написал музыкант. – Начальники! Вы вообще решите когда-нибудь, что-нибудь с кадрами, перевозящими граждан нашей многострадальной страны???".
В качестве положительного примера он привел свой опыт общения с водителями общественного транспорта во времена Советского Союза.
"В СССР людей перевозили только первоклассные водители, специально обученные, сдававшие экзамены. Контроль – тотальный", – уверен исполнитель.
По его словам, за время работы в скорой помощи у него было время хорошо изучить водителей, с которыми вместе питался в автобусном и таксомоторном парках. "Мужики внушали уважение", – подчеркнул Розенбаум.
Напомним, трагедия случилась 26 октября на 74-м километре дороги Барнаул – Рубцовск в Топчихинском районе. Столкнулись автомобиль Nissan Presage и микроавтобус Fiat Ducato.
В автомобиле Nissan находились четыре жителя Шипуновского района. В микроавтобусе Fiat ехал фольклорный ансамбль "Сударушки", состоящий из девяти человек, водитель и сотрудница местной администрации.
В ДТП погибли восемь человек. Еще восемь – пострадали. По предварительным данным полицейских, виновником аварии стал водитель легкового автомобиля, который выехал на полосу встречного движения.
Комментарии
Ну да, ну да... Идиот самоуверенный вылетел на встречку, а виноват водитель автобуса! Хорошо хоть Розенбаум не высказался, что пассажиры виноваты...
Предлагаю ловить за агрессивное вождение и отправлять на идиоттен тест!
В чём состоит вина водителя микроавтобуса в этом конкретном случае? Народный артист наверное забыл, что открыванию рта должна предшествовать мозговая деятельность...
Розенбаум, конечно, шанцоньер авторитетный. Но есть русская поговорка: тебя не спрашивают - ты не сплясывай.
27.10.2019 10:01
Чучмек
По фотографиям с места происшествия, микрик ехал по левому ряду. Значит тоже ехал не совсем медленно.