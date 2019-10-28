Власти Алтайского края рассказали о поддержке семьям пострадавших в страшном ДТП

Оськина перечислила меры поддержки, которые будут оказаны после трагедии на алтайской трассе / Фото: altairegion22.ru Антон Федотов
Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина рассказала о том, какая социальная поддержка оказывается семьям пострадавших в ДТП с восемью погибшими, сообщается на официальном сайте региона.
"Уже в день случившейся трагедии с семьями пострадавших и госпитализированных начали работать социальные службы, были мобилизованы психологи кризисных центров. Близким родственникам оказывают психологическую помощь и поддержку", – подчеркнула Оськина.
В понедельник, 28 октября, в Шипуновском районе и Алейске прошли похороны погибших в ДТП. В Барнауле совместно с ГИБДД организованы похороны молодого человека, служившего в этом ведомстве. В семье осталось трое несовершеннолетних – 2010, 2013 и 2019 годов рождения.
"Совместно с Минздравом будем оказывать клиническую помощь матери, оставшейся с тремя детьми, и матери, потерявшей в ДТП единственного ребенка", – рассказала Оськина.
Также принято решение оказать материальную помощь семьям погибших на погребение родственников в размере 50 тыс. рублей. Семьям пострадавших в ДТП выделяется материальная помощь по 20 тыс. рублей.
Будут произведены все положенные по линии Пенсионного фонда выплаты на погребение артисток коллектива "Сударушка".
Как отметила министр, у сопровождавшей фольклорный ансамбль сотрудницы учреждения культуры Алейского района, которая также погибла в ДТП, осталась несовершеннолетняя дочь. По линии соцстрахования ее семья тоже получит положенные выплаты, а девочка будет получать соцвыплаты до достижения 18-летнего возраста.
"Мы и в дальнейшем будем оказывать социально-психологическую поддержку и сопровождение всем пострадавшим", – заверила министр.
Ранее президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс сообщил, что родственники погибших и пострадавшие при ДТП вправе рассчитывать на выплаты по ОСГОП, в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами.
Жуткая авария произошла 26 октября на 74-м километре автодороги Барнаул – Рубцовск. Водитель автомобиля Nissan Presage, который ехал со стороны Барнаула в сторону города Алейска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. В результате ДТП погибли восемь человек и еще восемь получили травмы различной степени тяжести. В микроавтобусе Fiat Ducato из Алейского района ехали участницы ансамбля "Сударушки", которые собрались впервые за долгое время, чтобы посетить фестиваль в Барнауле, посвященный месячнику пожилого человека.
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