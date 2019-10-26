Суббота, 26 Октябрь, 16:40

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64
€ 71,12
Обь
73см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Восемь погибших в ДТП на АлтаеАварии в энергосистеме АлтаяНовый год-2020
Новости

"Это жизнерадостные женщины": каким был коллектив, попавший в страшную аварию

, ИА "Амител", Елена Маслова
Участницы ансамбля "Сударушки" собрались впервые за долгое время, чтобы поехать на фестиваль в Барнаул
Фото: 22.mchs.gov.ru

Фото: 22.mchs.gov.ru

Участники фольклорного коллектива "Сударушки" из села Кабаково Алейского района были пассажирами микроавтобуса, который попал в страшную аварию в Топчихинском районе утром 26 октября. Ансамбль ехал в Барнаул на фестиваль, посвященный месячнику пожилого человека. Концерт должен был состояться в ДК Барнаула. Из девяти пожилых женщин, старшей из которых было 80 лет, в аварии точно погибли трое. Об этом amic.ru рассказала Анна Сухова, которая 11 лет возглавляла в селе Дом культуры, в котором собирались "Сударушки". 

Как рассказала Анна, женщины собрались полным коллективом впервые за долгое время. Пару лет назад ансамбль почти распался, занимались три-четыре женщины. А на этот раз они решили поехать все вместе. Одна из женщин успела даже переехать в Алейск, но и она поддержала подруг и тоже поехала с ними в Барнаул. Дома осталась только одна участница — по состоянию здоровья.

Из села, которое находится на границе Алейского и Шипуновского районов, их довезла сельская "таблетка", а в Алейске они пересели на "Фиат", который коллективу предоставил, по словам Анны Суховой, районный комитет по культуре. "Сударушек", судя по всему, сопровождала девушка из администрации. До Барнаула они не доехали.

"Вчера мне три женщины из коллектива звонили, писали — приглашали на концерт, начало было запланировано на 10 часов. Я собиралась сегодня пойти к ним, поддержать", — рассказала Анна, которая два года назад переехала в Барнаул.

По ее словам, участницы "Сударушек" — всегда очень активные. "И в жару, и в мороз ходили на репетиции. У нас все праздники на них держались, молодежи-то в селе почти не осталось. Они и пели, и стихи сочиняли, и частушки, и сценки готовили. Мы ездили по всем селам на концерты. На всех районных праздниках были. Они очень творческие, всегда какие-то поделки придумывали. Их в районе везде знают. Очень хлебосольные, гостеприимные женщины", — рассказала Анна Сухова.

Материалы по теме
Читайте также в сюжете: Восемь погибших в ДТП на Алтае
Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

26.10.2019 16:05
- гость -

Соболезнования

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< октябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
16:38
Мария Бутина вернулась в Россию 0
16:06
Прокуратура организовала проверку по факту страшного ДТП на алтайской трассе 0
15:50
"Если не помнить, то жизнь на Земле бессмысленна". В Барнауле открыли Аллею Героев 2
15:41
Смертельное ДТП в Рубцовске. Иномарка столкнулась с пассажирским автобусом 4
15:01
Медицинский вертолет эвакуировал в Барнаул двоих тяжело пострадавших в страшном ДТП 1
14:37
СК возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли восемь человек 0
14:14
"Это жизнерадостные женщины": каким был коллектив, попавший в страшную аварию 1
13:59
Момент ночного ДТП в Барнауле, виновник которого сбежал, попал на видео 0
13:25
Опубликовано видео с места ДТП на Алтае, в котором погибли восемь человек 4
13:15
Важная птица: спецслужбы снимали полуголого барнаульца с дерева 2
12:40
Минздрав рассказал о пострадавших в жутком ДТП на Алтае с восемью погибшими 0
12:22
Ремонтные работы на ТЭЦ в городе Яровом ведутся круглосуточно 2
11:52
Восемь человек погибли в страшном ДТП в Алтайском крае 18
11:13
СМИ вспомнили самые громкие скандалы на "Поле чудес" 3
10:46
Диетолог рассказал об опасных свойствах томатного сока 0
10:17
Медведев призвал проработать штрафы за малое превышение скорости 8
09:40
Пьяные школьницы ограбили ребенка и нападали на людей во Владимире 0
09:20
Виновник жесткой аварии сбежал с места происшествия в Барнауле 12
08:47
50-летняя японская инстаграм-модель покорила интернет 2
08:31
Мисс Украина рассказала о том, кому принадлежит Крым 7
07:35
Осенние каникулы – 2019: куда сходить с детьми в Барнауле 0
07:13
Барнаульцев мазали медом и разминали в четыре руки на чемпионате Сибири по массажу 0
07:08
День Иверской иконы Божьей Матери: как его отмечать, чтобы исполнились желания 3
07:02
Напротив ТРЦ "Арена" построят гостиницу с вертолетной площадкой на крыше 6
06:49
Основные симптомы алкоголизма назвали медики 1
06:17
На войну в "частном" порядке. Что представляют собой "неофициальные" российские ЧВК 9
06:07
Потепление до +12°C ждет Алтайский край на выходных 0
23:58
Прохожие поймали педофила при попытке надругаться над ребенком 6
23:31
Ученые научили крыс водить машину. Видео 1
22:57
Что случилось в военной части Забайкальского края, где солдат застрелил сослуживцев 13
22:37
Марию Бутину освободили из тюрьмы в США 9
22:05
Глава Ярового доложил о ситуации в городе после остановки ТЭЦ 8
21:35
Названа причина стрельбы в воинской части в Забайкалье 2
20:59
Госдума закрепила право селянок на сокращенную рабочую неделю 6
20:33
На запуск первого котла на ТЭЦ в Яровом потребуется двое суток 0
19:58
Легковушка протаранила грузовик и слетела с трассы в Алтайском крае 0
19:31
Военный застрелил восемь сослуживцев в Забайкалье 10
18:55
Банк России третий раз подряд снизил ключевую ставку 0
18:26
ГИБДД Алтайского края предупреждает водителей об опасности 0
17:56
"Единая Россия" утвердила главу исполкома партии в Алтайском крае 11
17:32
Черная пятница 2019: что ждет покупателей 2
17:26
Девочку с именем Москва отказались регистрировать в ЗАГСе 5
17:09
Патриарх Кирилл призвал пресекать спекуляции преступников на вере 3
16:55
Алтайского налоговика взяли под стражу по делу о крупной взятке 13
16:39
СК проверит батут, на котором прыгала девочка из Барнаула и повредила пять позвонков 8
16:21
В Барнауле разыскивают водителя, сбившего девушку на пешеходном переходе 4
16:13
Теплые остановки с Wi-Fi, бегущей строкой и камерой появятся в Барнауле 17
15:51
В Барнауле разыскивают подростков, рисующих на домах то, что написано на заборе 29
15:41
Сильный шторм надвигается на Алтайский край 0
15:32
В Барнауле детям купили в семь раз больше смарт-часов 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.