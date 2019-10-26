"Это жизнерадостные женщины": каким был коллектив, попавший в страшную аварию

Участники фольклорного коллектива "Сударушки" из села Кабаково Алейского района были пассажирами микроавтобуса, который попал в страшную аварию в Топчихинском районе утром 26 октября. Ансамбль ехал в Барнаул на фестиваль, посвященный месячнику пожилого человека. Концерт должен был состояться в ДК Барнаула. Из девяти пожилых женщин, старшей из которых было 80 лет, в аварии точно погибли трое. Об этом amic.ru рассказала Анна Сухова, которая 11 лет возглавляла в селе Дом культуры, в котором собирались "Сударушки".
Как рассказала Анна, женщины собрались полным коллективом впервые за долгое время. Пару лет назад ансамбль почти распался, занимались три-четыре женщины. А на этот раз они решили поехать все вместе. Одна из женщин успела даже переехать в Алейск, но и она поддержала подруг и тоже поехала с ними в Барнаул. Дома осталась только одна участница — по состоянию здоровья.
Из села, которое находится на границе Алейского и Шипуновского районов, их довезла сельская "таблетка", а в Алейске они пересели на "Фиат", который коллективу предоставил, по словам Анны Суховой, районный комитет по культуре. "Сударушек", судя по всему, сопровождала девушка из администрации. До Барнаула они не доехали.
"Вчера мне три женщины из коллектива звонили, писали — приглашали на концерт, начало было запланировано на 10 часов. Я собиралась сегодня пойти к ним, поддержать", — рассказала Анна, которая два года назад переехала в Барнаул.
По ее словам, участницы "Сударушек" — всегда очень активные. "И в жару, и в мороз ходили на репетиции. У нас все праздники на них держались, молодежи-то в селе почти не осталось. Они и пели, и стихи сочиняли, и частушки, и сценки готовили. Мы ездили по всем селам на концерты. На всех районных праздниках были. Они очень творческие, всегда какие-то поделки придумывали. Их в районе везде знают. Очень хлебосольные, гостеприимные женщины", — рассказала Анна Сухова.
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