Прокуратура организовала проверку по факту страшного ДТП на алтайской трассе

По факту ДТП, произошедшего на трассе Барнаул-Рубцовск организована проверка, сообщила помощник прокурора края по связям со средствами массовой информации и общественностью Анна Ульянова.
"Прокуратурой края организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения и законодательства по перевозке пассажиров в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим 26 октября 2019 года на трассе Барнаул-Рубцовск, в результате которого погибли люди", — рассказала представитель ведомства.
Отмечается, что автомобиль "Фиат", в котором ехал творческий коллектив, принадлежит МУК "Организационно-методический центр администрации Алейского района".
По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, что в результате аварии погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Пострадавшие доставлены в районные больницы и будут перевезены в Барнаул. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.
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