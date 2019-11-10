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Восемь пострадавших в ДТП на Алтае продолжают оставаться в больнице

, ИА "Амител"
Четыре человека проходят лечение в Барнауле, еще четыре – в Алейской ЦРБ
Страшное ДТП произошло 26 октября / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Страшное ДТП произошло 26 октября / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

После страшной аварии с участием минивэна и микроавтобуса в Алтайском крае, в которой погибли восемь человек, восемь пострадавших более двух недель находятся в больницах, пишет алтайская "Комсомольская правда" со ссылкой на краевой Минздрав.

"Четыре человека находят в ЦРБ Алейска и еще четыре – в Барнауле в больнице скорой медицинской помощи", – сообщили в министерстве.

Водитель микроавтобуса, в котором артистки фольклорного ансамбля "Сударушки" ехали на фестиваль в Барнаул, до сих пор находится в коме. Точное состояние еще троих пострадавших, которые проходят лечение в барнаульской больнице, пока что не сообщают.

Пострадавшие, попавшие в Алейскую ЦРБ, чувствуют себя хорошо, отметили в Минздраве. Сейчас они еще лежат в отделении травматологии: двое пострадавших попали в районный центр сразу после аварии, а еще двое из другого района поступили в больницу накануне. Вскоре их обещают отпустить домой.

Ранее в Минздраве рассказывали, что все они получают необходимое лечение. Четверо тяжело пострадавших санитарной авиацией и наземным транспортом были доставлены в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. После ДТП состояние этих пациентов оценили как стабильно тяжелое. Еще двоих человек с травмами средней степени тяжести направили на лечение в хирургическое отделение Топчихинской ЦРБ, оставшихся двоих – в хирургическое отделение Алейской ЦРБ.

Жуткая авария произошла 26 октября на 74-м километре автодороги Барнаул – Рубцовск. Водитель автомобиля Nissan Presage, который ехал со стороны Барнаула в сторону города Алейска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. В результате ДТП погибли восемь человек и еще восемь получили травмы различной степени тяжести. В микроавтобусе Fiat Ducato из Алейского района ехали участницы ансамбля "Сударушки", которые собрались впервые за долгое время, чтобы посетить фестиваль в Барнауле, посвященный месячнику пожилого человека.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

10.11.2019 15:30
- гость -

Дороги узкие, а скорости возрасли. Это ещё льда небыло.

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