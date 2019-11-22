В АлтГУ рассказали об истории корпуса на Сахарова, одобренного властями Барнаула

Руководство Алтайского государственного университета готово приступить к разработке проекта для нового учебно-лабораторного корпуса. Возвести его планируют на месте небольшого зеленого сквера рядом с площадью Сахарова по адресу ул. Димитрова, 66 (на части территории, образуемой перекрестком пр. Социалистического и ул. Димитрова). После разработки проектно-сметной документации университет примет участие в программе национального проекта "Образование", чтобы получить деньги из федерального бюджета. Об истории строительства, так необходимого для опорного вуза здания, amic.ru рассказал проректор по безопасности и общим вопросам АлтГУ Олег Ильиных.

Строить хотели библиотеку. Разрешение дал сам Баварин

Данный участок находится в собственности Российской федерации и передан ФГБОУ ВО "Алтайский государственный университет" на основе постоянного бессрочного пользования для осуществления основной деятельности. Олег Ильиных напомнил, что именно в этом месте планировал еще в 1987 году построить Научную библиотеку первый ректор университета Василий Неверов. Обращение для получения разрешения на строительство было направлено в исполком Барнаула. Тогда мэр Барнаула Владимир Баварин дал добро на начало работ. Архитектурно-планировочным управлением Барнаульского горисполкома был разработан паспорт земельного участка (ГПЗУ), а проектным институтом "Барнаулгражданпроект" – проектно-сметная документация.

Для периода конца 1980-х годов это было современное здание, отличавшееся прогрессивными архитектурными, технологическими решениями и используемыми материалами. Предполагалось, что шестиэтажное здание позволит вместить более 2 миллионов томов книг. Его общая площадь должна была составлять 15 тысяч кв.м. По проекту, главный фасад и центральный вход располагались со стороны проспекта Социалистического. Отделка фасадов включала рельефную бетонную плитку в сочетании с облицовочным кирпичом и мрамором, облицовку цоколя и крылец планировали делать из полированного гранита. Проектом был предусмотрен большой комплекс озеленения, включавший высадку деревьев и посев газонов, целый ряд малых архитектурных форм.

Однако из-за кризиса в стране в 90-е проект заморозили. Земельный участок стихийно зарос кленами и тополями. Облагораживанию подвергалась только та часть территории, которая расположена в сторону пл. Советов и пр. Ленина.

Новый корпус украсит Барнаул

Как напомнил Олег Ильиных, после получения статуса опорного вуза, значительно увеличилось количество бюджетных мест. В итоге стало катастрофически не хватать новых учебных площадей, научно-исследовательских лабораторий, пространства для творчества студентов. А строить здание необходимо для удобства студентов и преподавателей с уже рядом существующими корпусами.

"В настоящий момент Министерство науки и высшего образования РФ поддержало решение о строительстве нового учебно-лабораторного корпуса АлтГУ на этом участке. После разработки проектно-сметной документации университет будет готов принять участие в федеральной программе национального проекта "Образование", – пояснил проректор.

Предварительно, новый корпус предусматривает наличие современных лабораторий и просторных учебных аудиторий, коворкинг-центры, музейный комплекс, зимний сад, открытую летнюю террасу с озеленением, концертный зал на 700 мест, научную библиотеку по размерам площадей для размещения фондов сопоставимую с проектируемой ранее. В вузе уверяют, что дизайн-проект по озеленению прилегающей территории, разработанный биологами АлтГУ, органично впишет новый корпус в зеленую зону центра Барнаула.

В будущем здании, по задумке, будут заниматься студенты одного из институтов АлтГУ, а также двух факультетов. С корпусом "Д" новое здание будет соединено надземным переходом. При этом административные подразделения останутся, как и ныне, в корпусе "Л".

"В настоящее время стремительное развитие университета в статусе опорного вуза региона, ежегодный прирост количества бюджетных мест требуют увеличения новых учебных площадей, научно-исследовательских лабораторий, пространства для творчества студентов", – заключил Олег Ильиных.

Проректор АлтГУ уверен, что студенты, научно-педагогический коллектив и руководство вуза надеются на реализацию проекта строительства нового университетского учебно-лабораторного корпуса, который станет местом притяжения для студентов и школьников, украсит центр Барнаула.