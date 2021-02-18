"Здание улучшит город": архитекторы Барнаула обсудили будущий корпус АлтГУ

Ведущие архитекторы Барнаула обсудили проект нового корпуса Алтайского государственного университета, который в ближайшие годы может появиться на площади Сахарова. Круглый стол состоялся 17 февраля на базе университета. В нем приняли участие проректор по безопасности и общим вопросам АлтГУ Олег Ильиных, генеральный директор ООО "АрхИ Групп" Андрей Суртаев, исполнительный директор СОА "Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири" Сергей Шадрин, заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Владимир Бутаков, а также ряд ведущих архитекторов: Александр Деринг, Владимир Черепанов, Кирилл Храбрых, Максим Максименко и другие.

Как сообщает пресс-служба АлтГУ, на круглом столе обсудили задание на проектирование конкурса, график его проведения, состав жюри и процедуру выбора победителя.

"Перед нами стояла задача рассмотреть все стороны вопроса по организации и проведению конкурса по максимально эффективной оценке различных градостроительных концепций строительства нового корпуса Алтайского госуниверситета. Это социально значимый объект, важный с точки зрения градостроительства и общественного мнения. Поэтому мы должны провести правильно конкурс, чтобы победу одержала действительно оптимальная концепция строительства нового корпуса университета", – приводит вуз слова Андрея Суртаева, чья фирма выиграла конкурс на разработку проекта нового корпуса.

Архитектор добавил, что при разработке концепции будут учтены мнения всех ведущих специалистов.

"В большинстве своем архитекторы краевого центра считают, что на установленном месте улицы Димитрова можно построить необходимое для университета и города здание нового корпуса, которое впишется в архитектурную концепцию данной части Барнаула и улучшит ее", – добавил Суртаев.

Вновь вернуться к вопросу строительства корпуса и собраться снова за круглым столом специалисты договорились уже на следующей неделе.

Как неоднократно уже писал amic.ru, в АлтГУ несколько лет разрабатывают проект нового корпуса. Федеральные власти готовы выделить на строительство 1,5 миллиарда рублей. Здание планируют возвести на месте сквера на площади Сахарова. Барнаульские активисты – историк Данил Дегтярев, журналист Юрий Красильников, общественник Игорь Берг и другие – выступили против застройки участка. По их мнению, новый корпус изуродует центр Барнаула.

В АлтГУ обещают, что новое строение не только не испортит центр города, а, напротив, украсит его. Согласно первым эскизам, в здании появятся современные лаборатории, просторные учебные аудитории, коворкинг-центры, музейный комплекс, летняя терраса с озеленением, концертный зал на 700 мест, научная библиотека, а также большая столовая. Общая площадь застройки составит 2400 квадратных метров, а площадь здания – 22 850 кв. м.

Подробнее о проекте нового корпуса читайте в нашем сюжете.