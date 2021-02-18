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"Здание улучшит город": архитекторы Барнаула обсудили будущий корпус АлтГУ

, ИА "Амител"
Мероприятие провел руководитель "АрхИ Групп" Андрей Суртаев
Фото: АлтГУ

Фото: АлтГУ

Ведущие архитекторы Барнаула обсудили проект нового корпуса Алтайского государственного университета, который в ближайшие годы может появиться на площади Сахарова. Круглый стол состоялся 17 февраля на базе университета. В нем приняли участие проректор по безопасности и общим вопросам АлтГУ Олег Ильиных, генеральный директор ООО "АрхИ Групп" Андрей Суртаев, исполнительный директор СОА "Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири" Сергей Шадрин, заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Владимир Бутаков, а также ряд ведущих архитекторов: Александр Деринг, Владимир Черепанов, Кирилл Храбрых, Максим Максименко и другие.

Как сообщает пресс-служба АлтГУ, на круглом столе обсудили задание на проектирование конкурса, график его проведения, состав жюри и процедуру выбора победителя.

"Перед нами стояла задача рассмотреть все стороны вопроса по организации и проведению конкурса по максимально эффективной оценке различных градостроительных концепций строительства нового корпуса Алтайского госуниверситета. Это социально значимый объект, важный с точки зрения градостроительства и общественного мнения. Поэтому мы должны провести правильно конкурс, чтобы победу одержала действительно оптимальная концепция строительства нового корпуса университета", – приводит вуз слова Андрея Суртаева, чья фирма выиграла конкурс на разработку проекта нового корпуса.

Архитектор добавил, что при разработке концепции будут учтены мнения всех ведущих специалистов.

"В большинстве своем архитекторы краевого центра считают, что на установленном месте улицы Димитрова можно построить необходимое для университета и города здание нового корпуса, которое впишется в архитектурную концепцию данной части Барнаула и улучшит ее", – добавил Суртаев.

Вновь вернуться к вопросу строительства корпуса и собраться снова за круглым столом специалисты договорились уже на следующей неделе.

Как неоднократно уже писал amic.ru, в АлтГУ несколько лет разрабатывают проект нового корпуса. Федеральные власти готовы выделить на строительство 1,5 миллиарда рублей. Здание планируют возвести на месте сквера на площади Сахарова. Барнаульские активисты – историк Данил Дегтярев, журналист Юрий Красильников, общественник Игорь Берг и другие – выступили против застройки участка. По их мнению, новый корпус изуродует центр Барнаула.

В АлтГУ обещают, что новое строение не только не испортит центр города, а, напротив, украсит его. Согласно первым эскизам, в здании появятся современные лаборатории, просторные учебные аудитории, коворкинг-центры, музейный комплекс, летняя терраса с озеленением, концертный зал на 700 мест, научная библиотека, а также большая столовая. Общая площадь застройки составит 2400 квадратных метров, а площадь здания – 22 850 кв. м.

Подробнее о проекте нового корпуса читайте в нашем сюжете.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

18.02.2021 16:36
- гость -

НЕ НАДО НИКАКОГО ЗДАНИЯ, БЛАГОУСТРОЙТЕ СКВЕР. На это денег много не надо и большинство жителей Барнаула устроит. А эти застройщики пусть свои хотелки в др. местах реализовывают.

18.02.2021 16:40
- гость -

Нарисуйте схему где будет забор стройки или ссыте??? Выже там на многие года весь соц перекрыть собрались по ходу да димитрова и изгадить большую часть территории и сделать её недоступной!!!!! Ну дак чё, план с где забор стройки будет или не?

18.02.2021 16:40
- гость -

18.02.2021 16:36
- гость - Это вы хотелочники скверов, кто музыку заказывает тот и танцует.

18.02.2021 16:41
- гость -

Прямо бы и сказали, что улучшит материальное положение некоторых.

18.02.2021 16:55
- гость -

Продажные!!!

18.02.2021 16:58
Гость

Оставьте сквер в покое, найдите другое место для суперкрасивого здания Универа . Пусть украсит город в другом месте. Скоро задохнёмся от этой красоты, которую наши талантливые архитекторы втиснули в центр города. Некогда зелёный город задыхается!

18.02.2021 17:08
Гость

Хоть бы вам денег не выделили.

18.02.2021 17:08
Вано

Парки и скверы улучшат город, но группке коррумпированных людей на это плевать

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