"Не место для праздников": глава Барнаула высказался о судьбе площади Сахарова

Площадь Сахарова не самое идеальное место для проведения массовых мероприятий в Барнауле и необходимо задуматься об альтернативе, сообщил глава города Вячеслав Франк во время большой пресс-конференции, которая прошла 20 февраля в СМГ. Что касается застройки центра города, то Франк подчеркнул, что мэрия будет учитывать мнение всех граждан, а не только тех, кто выходит на митинги с плакатами.

Альтернатива есть

По словам главы Барнаула, у его коллег из других городов возникает недоумение, когда они видят, что в столице края все массовые мероприятия проходят на площади Сахарова: "Вот, например, были у нас коллеги из других городов. Для них это спорный вопрос, что мы проводим здесь все мероприятия. Может, это уже не место для праздников Барнаула, где стоит их устраивать? Нам надо заплатить 6-8 млн только, например, за новогоднее убранство площади. Оно финансово емкое, здесь спорная сцена".

В качестве альтернативы городские власти предлагают использовать пешеходную улицу Мало-Тобольскую. Именно на ней, напомнил градоначальник, проходят сегодня многие праздники и концерты. Также среди хороших вариантов – проспект Ленина, который могут перекрывать ради мероприятий, а также набережная у реки Оби. Ее планируют расширить в ближайшие годы. Также Франк отметил, что саккумулировать все 700 тысяч населения на одной площади – невозможно. Праздничные площадки, по его мнению, должны появиться в каждом районе.

Город должен развиваться

Что касается возможной застройки Сахарова, то глава Барнаула отметил, что город должен развиваться. "Еще никто толком не понимает, кто и что собрался строить на пл. Сахарова. Мы этого просто не видели. У меня нет цели кого-то продвигать или лоббировать, но территории должны развиваться", – подчеркнул мэр.

Франк предложил изучить этот вопрос более внимательно:

"Я не настаиваю ни на застройке площади Сахарова, ни на отказе вообще от всего. Есть разные подходы. Я прошу вас: посмотрите немножко по-другому на эти вещи. Может быть, есть те люди, которые нами просто не услышаны. Кто-то способен выйти с плакатом, кто-то не способен, – добавил глава Барнаула.

Также Вячеслав Франк пообещал, что городские власти постараются купить колесо обозрения, которое недавно демонтировали на площади Сахарова. На месте колеса, уверен глава Барнаула, должен появиться новый объект, который будет востребован у горожан.

"Колесо обозрения, которое убрали, оно же было не муниципальное. Но если мы посчитаем, что городу нужно колесо, то надо его купить. Будем смотреть", – заключил Франк.

Также глава Барнаула высказался по поводу застройки Речного вокзала и бывшего стадиона "Локомотив".

"Да, это плохо, что у нас нет больше стадиона "Локомотив". Но на то были разные причины. И часть решений принимали не мы. По Речному вокзалу тоже надо смотреть. Есть у кого-то желание построить там высотное здание, давайте думать", – заключил Вячеслав Франк.

Напомним, уже несколько лет АлтГУ разрабатывает проект нового корпуса. Федеральные власти готовы выделить на строительство 1,5 миллиарда рублей. Новое здание планируют возвести на площади Сахарова. Барнаульские активисты выступают против застройки участка, так как опасаются, что новый корпус изуродует центр Барнаула.

В АлтГУ же обещают, что новое строение не только не испортит центр города, а, напротив, украсит его. Согласно первым эскизам, в здании появятся современные лаборатории, просторные учебные аудитории, коворкинг-центры, музейный комплекс, летняя терраса с озеленением, концертный зал на 700 мест, научная библиотека, а также большая столовая. Общая площадь застройки составит 2400 квадратных метров, а площадь здания – 22 850 кв. м.

Подробнее о проекте нового корпуса читайте в нашем большом материале.