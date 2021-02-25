"Не место для праздников": глава Барнаула высказался о судьбе площади Сахарова

Площадь Сахарова не самое идеальное место для проведения массовых мероприятий в Барнауле и необходимо задуматься об альтернативе, сообщил глава города Вячеслав Франк во время большой пресс-конференции, которая прошла 20 февраля в СМГ. Что касается застройки центра города, то Франк подчеркнул, что мэрия будет учитывать мнение всех граждан, а не только тех, кто выходит на митинги с плакатами.
Альтернатива есть
По словам главы Барнаула, у его коллег из других городов возникает недоумение, когда они видят, что в столице края все массовые мероприятия проходят на площади Сахарова: "Вот, например, были у нас коллеги из других городов. Для них это спорный вопрос, что мы проводим здесь все мероприятия. Может, это уже не место для праздников Барнаула, где стоит их устраивать? Нам надо заплатить 6-8 млн только, например, за новогоднее убранство площади. Оно финансово емкое, здесь спорная сцена".
В качестве альтернативы городские власти предлагают использовать пешеходную улицу Мало-Тобольскую. Именно на ней, напомнил градоначальник, проходят сегодня многие праздники и концерты. Также среди хороших вариантов – проспект Ленина, который могут перекрывать ради мероприятий, а также набережная у реки Оби. Ее планируют расширить в ближайшие годы. Также Франк отметил, что саккумулировать все 700 тысяч населения на одной площади – невозможно. Праздничные площадки, по его мнению, должны появиться в каждом районе.
Город должен развиваться
Что касается возможной застройки Сахарова, то глава Барнаула отметил, что город должен развиваться. "Еще никто толком не понимает, кто и что собрался строить на пл. Сахарова. Мы этого просто не видели. У меня нет цели кого-то продвигать или лоббировать, но территории должны развиваться", – подчеркнул мэр.
Франк предложил изучить этот вопрос более внимательно:
"Я не настаиваю ни на застройке площади Сахарова, ни на отказе вообще от всего. Есть разные подходы. Я прошу вас: посмотрите немножко по-другому на эти вещи. Может быть, есть те люди, которые нами просто не услышаны. Кто-то способен выйти с плакатом, кто-то не способен, – добавил глава Барнаула.
Также Вячеслав Франк пообещал, что городские власти постараются купить колесо обозрения, которое недавно демонтировали на площади Сахарова. На месте колеса, уверен глава Барнаула, должен появиться новый объект, который будет востребован у горожан.
"Колесо обозрения, которое убрали, оно же было не муниципальное. Но если мы посчитаем, что городу нужно колесо, то надо его купить. Будем смотреть", – заключил Франк.
Также глава Барнаула высказался по поводу застройки Речного вокзала и бывшего стадиона "Локомотив".
"Да, это плохо, что у нас нет больше стадиона "Локомотив". Но на то были разные причины. И часть решений принимали не мы. По Речному вокзалу тоже надо смотреть. Есть у кого-то желание построить там высотное здание, давайте думать", – заключил Вячеслав Франк.
Напомним, уже несколько лет АлтГУ разрабатывает проект нового корпуса. Федеральные власти готовы выделить на строительство 1,5 миллиарда рублей. Новое здание планируют возвести на площади Сахарова. Барнаульские активисты выступают против застройки участка, так как опасаются, что новый корпус изуродует центр Барнаула.
В АлтГУ же обещают, что новое строение не только не испортит центр города, а, напротив, украсит его. Согласно первым эскизам, в здании появятся современные лаборатории, просторные учебные аудитории, коворкинг-центры, музейный комплекс, летняя терраса с озеленением, концертный зал на 700 мест, научная библиотека, а также большая столовая. Общая площадь застройки составит 2400 квадратных метров, а площадь здания – 22 850 кв. м.
Подробнее о проекте нового корпуса читайте в нашем большом материале.
Комментарии
Как показала практика, даже на Потоке нет места для митингующих. В голубом доме боятся что люди их вышвырнут.
Кто такой Франк, чтобы менять городские традиции? Временщик. К тому же горожане его не избирали, а значит, никакого права что-то решать за горожан и от их имени он не имеет. Горожане свое слово сказали. А что касается того, что не все, якобы, могут выйти с плакатом - ну пусть Землюков лично выйдет, и Франк может рядом постоять на всякий случай. Или слабО?
А на своей мертворожденной Малотобольской пусть сам празднует. Народу там делать нечего, особливо после смертоубийства пьяного.
ну наконец то
В парке можно отдыхать. Особенно в Юбилейном.
Славик пошёл ва-банк.
- гость -
Кто такой Франк, чтобы менять городские традиции? Временщик. К тому же горожане его не избирали, а значит, никакого права что-то решать за горожан и от их имени он не имеет. Горожане свое слово сказали.
прям с языка снял. тоже самое хотел сказать.
поэтому уважаемые друзья нам нужно всем идти на выборы и голосовать правильно, чтобы такие как Франк больше никогда не занимали должность мэра Барнаула
жесть
его мнения никто не спрашивает так то
мнение горожан- праздники нужны ! на Сахарова!!
Именно площадь названа в честь этого правдорубца Дмитрия Сахарова!!
и колесо обозрения надо, куда он там смотреть собрался? чтобы купить?
25.02.2021 14:15
- гость -
В парке можно отдыхать. Особенно в Юбилейном.
да.
и на нагорном кладбище тоже можно веселиться, песни петь танцы.
все гробы в кучу свезли с надгробьями, даже коммунисты просто землей слой присыпали сверху для ВДНХ.
Что касается возможной застройки Сахарова, то глава Барнаула отметил, что город должен развиваться. "Еще никто толком не понимает, кто и что собрался строить на пл. Сахарова. Мы этого просто не видели. У меня нет цели кого-то продвигать или лоббировать, но территории должны развиваться", – подчеркнул мэр.
зачем этот человек занимает место??? если он ничего не понимает и не знает.
дайте горожанам их право выбрать мэра
не ситиманегера, а мэра!!!!!!!!!!!
Застроить вокзал и речпорт высотками это развитие города?! Чтобы приезжающие ходили друг другу по головам а кто мал ростом тому и по ушам прошлись. А уютный речпорт забрать у горожан? как вам такое? Теперь там будет частная территория -не пустят на "морэ" смотреть.
врун ... не видел он
кто дал ему право принимать такие решения?
25.02.2021 14:20
гость
специально такие как штань изменили устав города и теперь не избирают главу а назначает ГД, такие как солодилов
Вот жеж ..... ! Они уже давно всё сами решили , и плевать им на мнение горожан ! Правильно сказано - временщики . Плевать они на город хотели - они здесь жить не собираются , заработают (?) или сп...... , и съедут отсюда , а "вы живите как хотите" . Тут только провидение поможет и активная деятельность горожан .
печально, что такое заявление от уроженца Барнаула... можно представить, что думают о городе приезжие руководители
Зачем перекрывать Соц.проспект если можно перекрыть Ленинский.... это ппц
площадь Сахарова- самое место для проведения митингов, академик Сахаров боролся за свободу, демократию и люди выходят за лучшую жизнь
вот именно шонии все равно как выглядит город
он живет по факту в сочи
какая разница франку до сахарова?
никакой.
Франк на вид алкаш алкашом. Ну ладно вид-может больной человек, но выдавать свое личное мнение за позицию людей -это слишком. Да, тем боле, что он никто-народ его не избирал.
как красиво они пропихивают две мутных истории и подъем проезда и застройку спорных объектов
типа под шумок глядишь и прокатит, вроде и до выборов далеко, народ успокоится
только похоже не поняли что народ-то уже подкипать начал
что делать-то будут если все голосовать пойдут?
рейтингу то такими методами хана полная будет
Фрнак ограниченный или сильно материально заинтересованный - Сахарова не так уж и много вмещает, но с прилегающей площадью Советов до Афганцев, то это очень большая площадь где и размещаются люди.
Перекрыть проспект Ленина, чтобы открыть пл.Сахарова...???!!!
Слов нет...
Франк помогает копать яму едру не жалея себя
Господи, что они там курят такое, в своей мэрии? Идеи - одна другой безумней: то Ленинский перекрыть, то согнать народ на окраину и запереть на узкой-преузкой малотобольской и такой же крохотной набережной, с которой, к тому же, есть всего два узких, как горлышко бутылки, выхода: один из которых и вовсе наверху, на горе. Случись малейшая паника - люди ж друг друга передавят, жертв будут сотни! По уму, так вообще бы запретить массовые сборища и мероприятия на нашей набережной - от греха подальше. Не приспособлена она для этого!
Вот именно, что Сахарова самое ТО место. Надо здесь делать пешеходную зону. Почему какие-то приезжие люди нам будут указывать? Мы сами знаем что нам нравится.
Горожанам нужны новые ТЦ! Больше, больше ТЦ! И жилые высотки! Желательно без парковок и детских площадок! А парки, скверы и прочие общественные пространства - запретить! От них одни митинги и рост преступности!
мэрия будет учитывать мнение всех граждан, а не только тех, кто выходит на митинги с плакатами
так что корпусу агу быть, и быть гостинице на холме
ну и какие теперь праздники на площади - ведь площади не будет...
"....в здании появятся современные лаборатории, просторные учебные аудитории, коворкинг-центры, музейный комплекс, летняя терраса с озеленением, концертный зал на 700 мест, научная библиотека, а также большая столовая.
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Но зачем это всё городу?Пусть на том месте продолжают бегать собачки и справлять свои нужды под чахлыми деревцами.
Зато по 3 пивняка в каждом доме выглядит очень развито и современно!!! Браво!!!
"Что касается возможной застройки Сахарова, то глава Барнаула отметил, что город должен развиваться."
Пусть он посоветует Собянину застроить Красную площадь (Москва же должна развиваться). Интересно, как быстро бы после этого Франк написал заявление "по собственному".
Между прочим по пл.Сахарова проезжает довольно таки скудное кол-во транспорта. В идеале бы ее перекрыть на постоянной основе(оставив пару карманом для парковки у Дворца Спорта).
15:04
- гость -
Но зачем это всё городу?Пусть на том месте продолжают бегать собачки и справлять свои нужды под чахлыми деревцами.
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Правильно мыслите, товарищ! Нужно застроить все зелёные пятаки, что бы собачки не бегали.
каждый кулик, в поле.... Как страшно, что каждый из выше отписавшихся имеет право голосовать...