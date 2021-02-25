Четверг, 25 Февраль, 15:15

Реклама на сайте

Опросы

Нужен ли КВН на Алтае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,75
€ 89,67
-11°


4200902 +0
Обь
-16см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый корпус АлтГУДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
О счетчиках, платежах и законности. Задай вопрос специалистам БГЭС
Новости

"Не место для праздников": глава Барнаула высказался о судьбе площади Сахарова

, ИА "Амител"
Вячеслав Франк уверен, что в городе много других мест для проведения городских мероприятий
Вячеслав Франк / Фото: barnaul.org

Вячеслав Франк / Фото: barnaul.org

Площадь Сахарова не самое идеальное место для проведения массовых мероприятий в Барнауле и необходимо задуматься об альтернативе, сообщил глава города Вячеслав Франк во время большой пресс-конференции, которая прошла 20 февраля в СМГ. Что касается застройки центра города, то Франк подчеркнул, что мэрия будет учитывать мнение всех граждан, а не только тех, кто выходит на митинги с плакатами.

Альтернатива есть

По словам главы Барнаула, у его коллег из других городов возникает недоумение, когда они видят, что в столице края все массовые мероприятия проходят на площади Сахарова: "Вот, например, были у нас коллеги из других городов. Для них это спорный вопрос, что мы проводим здесь все мероприятия. Может, это уже не место для праздников Барнаула, где стоит их устраивать? Нам надо заплатить 6-8 млн только, например, за новогоднее убранство площади. Оно финансово емкое, здесь спорная сцена".

В качестве альтернативы городские власти предлагают использовать пешеходную улицу Мало-Тобольскую. Именно на ней, напомнил градоначальник, проходят сегодня многие праздники и концерты. Также среди хороших вариантов – проспект Ленина, который могут перекрывать ради мероприятий, а также набережная у реки Оби. Ее планируют расширить в ближайшие годы. Также Франк отметил, что саккумулировать все 700 тысяч населения на одной площади – невозможно. Праздничные площадки, по его мнению, должны появиться в каждом районе.

Город должен развиваться

Что касается возможной застройки Сахарова, то глава Барнаула отметил, что город должен развиваться. "Еще никто толком не понимает, кто и что собрался строить на пл. Сахарова. Мы этого просто не видели. У меня нет цели кого-то продвигать или лоббировать, но территории должны развиваться", – подчеркнул мэр.

Франк предложил изучить этот вопрос более внимательно:

"Я не настаиваю ни на застройке площади Сахарова, ни на отказе вообще от всего. Есть разные подходы. Я прошу вас: посмотрите немножко по-другому на эти вещи. Может быть, есть те люди, которые нами просто не услышаны. Кто-то способен выйти с плакатом, кто-то не способен, – добавил глава Барнаула.

Также Вячеслав Франк пообещал, что городские власти постараются купить колесо обозрения, которое недавно демонтировали на площади Сахарова. На месте колеса, уверен глава Барнаула, должен появиться новый объект, который будет востребован у горожан.

"Колесо обозрения, которое убрали, оно же было не муниципальное. Но если мы посчитаем, что городу нужно колесо, то надо его купить. Будем смотреть", – заключил Франк.

Также глава Барнаула высказался по поводу застройки Речного вокзала и бывшего стадиона "Локомотив".

"Да, это плохо, что у нас нет больше стадиона "Локомотив". Но на то были разные причины. И часть решений принимали не мы. По Речному вокзалу тоже надо смотреть. Есть у кого-то желание построить там высотное здание, давайте думать", – заключил Вячеслав Франк.

Напомним, уже несколько лет АлтГУ разрабатывает проект нового корпуса. Федеральные власти готовы выделить на строительство 1,5 миллиарда рублей. Новое здание планируют возвести на площади Сахарова. Барнаульские активисты выступают против застройки участка, так как опасаются, что новый корпус изуродует центр Барнаула.

В АлтГУ же обещают, что новое строение не только не испортит центр города, а, напротив, украсит его. Согласно первым эскизам, в здании появятся современные лаборатории, просторные учебные аудитории, коворкинг-центры, музейный комплекс, летняя терраса с озеленением, концертный зал на 700 мест, научная библиотека, а также большая столовая. Общая площадь застройки составит 2400 квадратных метров, а площадь здания – 22 850 кв. м.

Подробнее о проекте нового корпуса читайте в нашем большом материале.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Новый корпус АлтГУ
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.02.2021 14:08
- гость -

Как показала практика, даже на Потоке нет места для митингующих. В голубом доме боятся что люди их вышвырнут.

25.02.2021 14:14
- гость -

Кто такой Франк, чтобы менять городские традиции? Временщик. К тому же горожане его не избирали, а значит, никакого права что-то решать за горожан и от их имени он не имеет. Горожане свое слово сказали. А что касается того, что не все, якобы, могут выйти с плакатом - ну пусть Землюков лично выйдет, и Франк может рядом постоять на всякий случай. Или слабО?
А на своей мертворожденной Малотобольской пусть сам празднует. Народу там делать нечего, особливо после смертоубийства пьяного.

25.02.2021 14:14
- гость -

ну наконец то

25.02.2021 14:15
- гость -

В парке можно отдыхать. Особенно в Юбилейном.

25.02.2021 14:19
- гость -

Славик пошёл ва-банк.

25.02.2021 14:20
гость

- гость -
Кто такой Франк, чтобы менять городские традиции? Временщик. К тому же горожане его не избирали, а значит, никакого права что-то решать за горожан и от их имени он не имеет. Горожане свое слово сказали.

прям с языка снял. тоже самое хотел сказать.

поэтому уважаемые друзья нам нужно всем идти на выборы и голосовать правильно, чтобы такие как Франк больше никогда не занимали должность мэра Барнаула

25.02.2021 14:21
- гость -

жесть

его мнения никто не спрашивает так то
мнение горожан- праздники нужны ! на Сахарова!!
Именно площадь названа в честь этого правдорубца Дмитрия Сахарова!!

и колесо обозрения надо, куда он там смотреть собрался? чтобы купить?

25.02.2021 14:22
- гость -

25.02.2021 14:15
- гость -
В парке можно отдыхать. Особенно в Юбилейном.

да.
и на нагорном кладбище тоже можно веселиться, песни петь танцы.
все гробы в кучу свезли с надгробьями, даже коммунисты просто землей слой присыпали сверху для ВДНХ.

25.02.2021 14:23
- гость -

Что касается возможной застройки Сахарова, то глава Барнаула отметил, что город должен развиваться. "Еще никто толком не понимает, кто и что собрался строить на пл. Сахарова. Мы этого просто не видели. У меня нет цели кого-то продвигать или лоббировать, но территории должны развиваться", – подчеркнул мэр.



зачем этот человек занимает место??? если он ничего не понимает и не знает.
дайте горожанам их право выбрать мэра
не ситиманегера, а мэра!!!!!!!!!!!

25.02.2021 14:24
- гость -

Застроить вокзал и речпорт высотками это развитие города?! Чтобы приезжающие ходили друг другу по головам а кто мал ростом тому и по ушам прошлись. А уютный речпорт забрать у горожан? как вам такое? Теперь там будет частная территория -не пустят на "морэ" смотреть.

25.02.2021 14:25
Гость

врун ... не видел он

25.02.2021 14:26
гость

кто дал ему право принимать такие решения?

25.02.2021 14:26
- гость -

25.02.2021 14:20
гость

специально такие как штань изменили устав города и теперь не избирают главу а назначает ГД, такие как солодилов

25.02.2021 14:28
- гость -

Вот жеж ..... ! Они уже давно всё сами решили , и плевать им на мнение горожан ! Правильно сказано - временщики . Плевать они на город хотели - они здесь жить не собираются , заработают (?) или сп...... , и съедут отсюда , а "вы живите как хотите" . Тут только провидение поможет и активная деятельность горожан .

25.02.2021 14:31
гiсть

печально, что такое заявление от уроженца Барнаула... можно представить, что думают о городе приезжие руководители

25.02.2021 14:32
- гость -

Зачем перекрывать Соц.проспект если можно перекрыть Ленинский.... это ппц

25.02.2021 14:36
гость

площадь Сахарова- самое место для проведения митингов, академик Сахаров боролся за свободу, демократию и люди выходят за лучшую жизнь

25.02.2021 14:39
- гость -

вот именно шонии все равно как выглядит город
он живет по факту в сочи
какая разница франку до сахарова?
никакой.

25.02.2021 14:42
- гость -

Франк на вид алкаш алкашом. Ну ладно вид-может больной человек, но выдавать свое личное мнение за позицию людей -это слишком. Да, тем боле, что он никто-народ его не избирал.

25.02.2021 14:42
гость

как красиво они пропихивают две мутных истории и подъем проезда и застройку спорных объектов
типа под шумок глядишь и прокатит, вроде и до выборов далеко, народ успокоится
только похоже не поняли что народ-то уже подкипать начал
что делать-то будут если все голосовать пойдут?
рейтингу то такими методами хана полная будет

25.02.2021 14:45
- гость -

Фрнак ограниченный или сильно материально заинтересованный - Сахарова не так уж и много вмещает, но с прилегающей площадью Советов до Афганцев, то это очень большая площадь где и размещаются люди.

25.02.2021 14:46
Роман

Перекрыть проспект Ленина, чтобы открыть пл.Сахарова...???!!!
Слов нет...

25.02.2021 14:46
гость

Франк помогает копать яму едру не жалея себя

25.02.2021 14:47
- гость -

Господи, что они там курят такое, в своей мэрии? Идеи - одна другой безумней: то Ленинский перекрыть, то согнать народ на окраину и запереть на узкой-преузкой малотобольской и такой же крохотной набережной, с которой, к тому же, есть всего два узких, как горлышко бутылки, выхода: один из которых и вовсе наверху, на горе. Случись малейшая паника - люди ж друг друга передавят, жертв будут сотни! По уму, так вообще бы запретить массовые сборища и мероприятия на нашей набережной - от греха подальше. Не приспособлена она для этого!

25.02.2021 14:53
Гость

Вот именно, что Сахарова самое ТО место. Надо здесь делать пешеходную зону. Почему какие-то приезжие люди нам будут указывать? Мы сами знаем что нам нравится.

25.02.2021 14:53
- гость -

Горожанам нужны новые ТЦ! Больше, больше ТЦ! И жилые высотки! Желательно без парковок и детских площадок! А парки, скверы и прочие общественные пространства - запретить! От них одни митинги и рост преступности!

25.02.2021 15:03
- гость -

мэрия будет учитывать мнение всех граждан, а не только тех, кто выходит на митинги с плакатами

так что корпусу агу быть, и быть гостинице на холме
ну и какие теперь праздники на площади - ведь площади не будет...

25.02.2021 15:04
- гость -

"....в здании появятся современные лаборатории, просторные учебные аудитории, коворкинг-центры, музейный комплекс, летняя терраса с озеленением, концертный зал на 700 мест, научная библиотека, а также большая столовая.
---------------------------------
Но зачем это всё городу?Пусть на том месте продолжают бегать собачки и справлять свои нужды под чахлыми деревцами.

25.02.2021 15:07
- гость -

Зато по 3 пивняка в каждом доме выглядит очень развито и современно!!! Браво!!!

25.02.2021 15:07
- гость -

"Что касается возможной застройки Сахарова, то глава Барнаула отметил, что город должен развиваться."

Пусть он посоветует Собянину застроить Красную площадь (Москва же должна развиваться). Интересно, как быстро бы после этого Франк написал заявление "по собственному".

25.02.2021 15:09
- гость -

Между прочим по пл.Сахарова проезжает довольно таки скудное кол-во транспорта. В идеале бы ее перекрыть на постоянной основе(оставив пару карманом для парковки у Дворца Спорта).

25.02.2021 15:12
- гость -

15:04
- гость -
Но зачем это всё городу?Пусть на том месте продолжают бегать собачки и справлять свои нужды под чахлыми деревцами.
--------
Правильно мыслите, товарищ! Нужно застроить все зелёные пятаки, что бы собачки не бегали.

25.02.2021 15:12
- гость -

каждый кулик, в поле.... Как страшно, что каждый из выше отписавшихся имеет право голосовать...

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
15:02
Сибиряка оштрафовали за оправдание теракта в Новой Зеландии 0
14:55
Полицейские вернули барнаульской пенсионерке потерянную банковскую карту 1
14:44
Ученый оценил вероятность третьей волны ковида в России 1
14:31
Жителей Алтайского края оштрафуют за загнанную на дерево рысь 5
14:17
Арнольд Шварценеггер может сыграть злодея в новой части "Терминатора" 1
14:05
"Не место для праздников": глава Барнаула высказался о судьбе площади Сахарова 33
13:54
Житель Новосибирска врезался в автобус и погиб 1
13:40
"Здоровье крепкое". Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин ходит в мороз без шапки 18
13:29
В Республике Алтай выявили еще 21 случай COVID-19 0
13:15
В МИД России заявили о необходимости бороться с долларом 16
13:04
Иностранца осудили за попытку продать килограмм героина в Барнауле 1
12:53
Энергетики рассказали о причинах мощного гула возле ТЭЦ в Барнауле 9
12:42
В ВОЗ назвали ожидаемые сроки завершения пандемии коронавируса 2
12:30
Пассажирский автобус вылетел на тротуар после ДТП в центре Барнаула 5
12:18
Алтайские биатлонисты отметили 23 Февраля турниром в Белокурихе 10
12:07
Алтайские онкологи удалили гигантский метастаз из печени пациентки 0
11:55
Эксперт рассказала, когда и как Россия сможет перейти на четырехдневную рабочую неделю 14
11:41
"Мемориал Рувима Кура": в Барнауле пройдет этап Кубка России по быстрым шахматам 0
11:28
Томенко попросит у Мишустина 100 млн рублей на дамбу в Алтайском крае 7
11:15
Более 43 тысяч человек заразились коронавирусом в Алтайском крае 0
11:05
Жительница Новоалтайска получила четыре года за сбитого насмерть ребенка 22
10:53
Большинство россиян хотят получать корпоративную пенсию от работодателя 8
10:40
Алтайские легкоатлеты завоевали две медали на первенстве России 1
10:22
Пьяный подросток сломал женщине ключицу в отделе полиции в Бийске 14
10:13
Франк анонсировал повышение цены за проезд, но без обновления транспорта 85
09:55
На Алтайский край надвигаются лютые морозы 13
09:42
Названые самые сложные для поиска работы профессии 10
09:28
Глава Барнаула рассказал о массовых отказах стать "строительным" вице-мэром 4
09:16
Алексеев день. Народные приметы и традиции 25 февраля 0
09:04
Живая "запрещёнка": каких экзотических животных в России незаконно держать дома? 0
08:52
Военные вновь перекрыли Чуйский тракт в Алтайском крае 9
08:40
Многокилометровые пробки растянулись в Барнауле 2
08:28
"Рынок отреагировал". В пригороде Барнаула массово продают земли под коттеджные поселки 19
08:15
Сила света: как победить рак и предраковые состояния, омолодить женскую интимную зону 0
08:02
Барнаульское ТСЖ оштрафовали за несвоевременную очистку двора от снега 8
07:48
"Был бы белой куропаткой": Алексей Эбель рассказал, от каких проблем спасет наука о птицах 2
07:33
"Если народ попросит". Алтайская "шпионка" Бутина готова пойти на выборы в Госдуму 46
07:16
Ура, каникулы. Список стран, куда уже сегодня могут отправиться россияне на отдых 4
07:01
Ученый назвал категорию людей, для которой наиболее опасны изменения погоды 0
06:46
"Неправда". Мама Вари Голошубовой опровергла информацию о 13 ранах, нанесенных дочери 11
06:32
Крадущийся соболь, ревущий бык. Алтайский заповедник показал новые кадры фотоловушек 1
06:17
"В России нет политзаключенных, в отличие от Запада". Бутина о митингах оппозиции 23
06:03
До -7 и сильный ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 25 февраля 0
23:39
Такой день. Смерть пострадавших работников бийской ТЭЦ и сани Сталина в Барнауле 0
23:06
Пьяный барнаулец украл горные лыжи у туристки из Новосибирска 1
22:34
Американский чиновник собирается запретить игру GTA 0
22:06
16-летний подросток похитил телефон у знакомого в Алтайском крае 1
21:33
Путин заявил об абсурдных теориях заговора против российской медицины 14
21:05
127 единиц техники будут убирать снег с дорог Барнаула в ночь на 25 февраля 1
20:33
В России запретили высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта 5

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.