"Скверный" вопрос: каким будет новый корпус АГУ и украсит ли он центр Барнаула

Через несколько дней станет известно, кто спроектирует будущий корпус Алтайского госуниверситета на площади Сахарова стоимостью 1,5 миллиарда рублей. Возвести здание планируют на части территории небольшого сквера рядом с уже существующим корпусом "Д" (Димитрова, 66). Активисты и общественники возмущены тем, что в самом центре города может вырасти очередная высотка, которая, по их мнению, никак не украсит "сердце Барнаула". Конфликт вокруг строительства здания длится уже несколько лет. Однако сейчас – когда в сквере вот-вот появится строительная техника – общественники через СМИ объявили вузу войну и готовы снова писать губернатору Виктору Томенко. В АлтГУ же им отвечают, что другого места для здания у них нет, а корпус нужно строить как можно скорее.

Свободных аудиторий нет

В 2020 году в АлтГУ поступило рекордное количество бюджетников. Если в 2019-м на бесплатное обучение зачислили 1609 человек, то в этом году ожидают уже около 2,5 тысячи. Как отметила в разговоре с amic.ru первый проректор АлтГУ по учебной работе Евгения Жданова, свободные аудитории можно пересчитать по пальцам одной руки.

"В нескольких институтах рост [студентов] произошел радикальный. Так, Институт географии набирает только на первый курс почти 350 человек. А ведь три года назад эта цифра была в три раза меньше. При этом в 2021 году в АлтГУ будет учиться уже более 10 тысяч студентов дневного отделения", – пояснила Жданова.

О том, что вузу катастрофически не хватает свободных аудиторий, ректор вуза Сергей Бочаров публично заявил еще три года назад. О проблеме он говорил неоднократно, подчеркивая, что самостоятельно новый корпус учебное заведение построить не может. Федеральные власти, утверждал Сергей Бочаров, готовы дать деньги в рамках нацпроекта "Университеты и наука", но при нескольких условиях. Прежде всего, новое здание должно располагаться в нескольких минутах ходьбы от существующих корпусов АлтГУ. Единственным участком, который соответствовал параметрам нацпроекта, и стал сквер на площади Сахарова. Барнаульские активисты – историк Данил Дегтярев, журналист Юрий Красильников, общественник Игорь Берг и другие – выступили против застройки участка. По их мнению, новый корпус изуродует центр Барнаула. Активисты писали письма губернатору Виктору Томенко и устраивали пикеты.

По информации amic.ru, во время встречи общественников с руководством АлтГУ им намекнули, что теоретически корпус может сменить прописку, но для этого городские и краевые власти должны предложить альтернативное место в центре Барнаула, которое подпадало бы под требования нацпроекта. Впрочем, "компромиссного" варианта (который, опять же, подойдет под условия нацпроекта) не нашли, и проектировать корпус решили именно на месте сквера.

Много деревьев и летняя терраса

В АлтГУ обещают, что новое строение не только не испортит центр Барнаула, а, напротив, украсит его. В вузе будут ориентироваться на американскую практику, где в центре городов строят не торговые центры, а университетские кампусы. Согласно первым эскизам, в здании появятся современные лаборатории, просторные учебные аудитории, коворкинг-центры, музейный комплекс, летняя терраса с озеленением, концертный зал на 700 мест, научная библиотека, а также большая столовая. Общая площадь застройки составит 2400 квадратных метров, а площадь здания – 22 850 кв. м. Среди главных "фишек" нового корпуса – огромные поточные аудитории, рассчитанные на 100, 150 и 250 человек.

Как рассказал amic.ru проректор по безопасности и общим вопросам АлтГУ Олег Ильиных, предварительный концепт подразумевает, что корпус будет разноуровневым: 10-12-этажная учебно-лабораторная часть и пятиэтажная лекционная. Вместо 14 деревьев – кленов, тополей и кустарников, стихийно выросших на участке, университет обещает высадить 25 новых – ценных декоративных пород. На крыше здания появятся зимний сад и открытая терраса с озеленением. Посмотреть с высоты 12-го этажа на Барнаул смогут не только студенты – на террасу обещают пускать всех желающих.

"Внутренние помещения – учебные и научно-лабораторные аудитории – проектировались по концепции ученых Института биологии и биотехнологии, который и станет главным "хозяином" нового корпуса. С корпусом "Д" новое здание будет соединено надземным переходом. При этом административные подразделения останутся, как и ныне, в корпусе "М". Новый корпус изначально адаптируют для маломобильных студентов. Проектные решения будут содержать мероприятия по созданию общественных пространств с элементами комфортной доступной среды, которыми могут пользоваться жители города. Также в здании будет три уровня парковок в подземной части на 120 мест, в том числе 12 мест для инвалидов", – пояснил Олег Ильиных.

Общественники же не готовы воспринимать обещания руководства вуза построить современный и красивый корпус на месте сквера. Площадь Сахарова, уверены они, – очень важное место для жителей города. Здесь проводятся все крупные массовые мероприятия: День города, юбилеи края, День Победы, а в новогодние праздники устанавливают елку и ледовый городок.

"Это любимое место отдыха горожан. Другого подобного общественного пространства в центре города просто нет. И создание альтернативы даже не планируется. Поэтому нам важно сохранить это место в нашем городе. Строительство новых зданий по факту уничтожит все скверы на площади и превратит ее в транзитную улицу", – опасается представитель общественной организации "Гражданский патруль" в Алтайском крае Игорь Берг.

Место уже планировали застроить при мэре Баварине

Этот скандал вокруг нового корпуса – не первый в истории АлтГУ. Так, здание на пр. Социалистическом возводили в 70-е годы прошлого века (об этом можете узнать в нашем выпуске аудиогида "Город. Слушай!"). Для этого в свое время пришлось даже вырубить Дунькину рощу – излюбленное место отдыха горожан. Тогда активисты не жаловались на срубленные деревья и кустарники. Жители соседних от будущего корпуса вуза пятиэтажек поначалу возмущались мусору и шуму, но когда узнали, что строят не дачу главе горкома партии, а университет, то помогали и даже бесплатно кормили рабочих.

Позже застроить сквер хотели в 1987 году. На его месте должна была вырасти Научная библиотека первого ректора университета Василия Неверова. Обращение для получения разрешения на строительство было направлено в исполком Барнаула.

Тогда мэр города Владимир Баварин дал добро на начало работ. Для периода конца 1980-х годов это был современный проект, отличавшийся прогрессивными архитектурными, технологическими решениями. Предполагалось, что шестиэтажное здание позволит вместить более двух миллионов томов книг. Главный фасад и центральный вход должны были располагаться со стороны проспекта Социалистического. Также был предусмотрен большой комплекс озеленения, включавший высадку деревьев и посев газонов, целый ряд малых архитектурных форм. Однако проект тогда заморозили.

За это время центр Барнаула кардинально изменился. Безусловно, Театр драмы и несколько корпусов университета, построенных еще в 70-е, – это выдающиеся образцы архитектурного стиля "советского модернизма". Что, впрочем, не мешает возводить рядом с ними современные здания, которые могут украсить краевую столицу. Сейчас же активисты готовы даже ради небольшой части сквера пожертвовать возможностью получить образование многим тысячам ребят со всего края. Впрочем, площади Сахарова, где помимо красивого театра расположены старый фонтан, Дворец спорта, похожий на склад, и разваливающийся бассейн "Обь", вряд ли навредит новый корпус. Тем более что в вузе готовы идти на компромисс и намерены привлечь к работе над внешним видом здания ведущих архитекторов и экологов города. Все желающие могут оставлять комментарии в соцсетях АлтГУ или присылать на электронную почту press@asu.ru.