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Мэрия Барнаула высказалась по поводу строительства корпуса АлтГУ на Сахарова

, ИА "Амител"
В администрации города планируют прислушиваться к мнению горожан
Фото: АлтГУ

Фото: АлтГУ

Администрация города Барнаула высказала свою позицию вокруг возможного строительства нового корпуса АлтГУ на месте небольшого сквера на площади Сахарова. В пресс-службе мэрии сообщили, что на данный момент в администрацию, а также в комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула проект будущего здания университета на площади Сахарова не представлен. Но как только это произойдет – его тщательно изучат.

"Если документация будет направлена, то она будет всесторонне обсуждаться согласно действующему законодательству, в том числе на Градостроительном совете города, в заседании которого возможно участие всех заинтересованных лиц. После всестороннего рассмотрения проекта будет принято решение о поддержке или отказе от реализации проекта", – приводит "Алтапресс" позицию администрации краевой столицы.

Ранее свое отношение к масштабной стройке в центре города высказали и в правительстве региона. Там отметили, что идея строительства требует всестороннего изучения, и решение можно будет принимать только после того, как свое слово скажут архитекторы, специалисты коммунального и дорожно-транспортного хозяйства, а также жители города.

25 января завершился аукцион на проектировку нового корпуса опорного университета. Победителя объявят до конца недели. Ожидается, что к строительству корпуса могут приступить не раньше 2023-2024 года.

В АлтГУ уже несколько лет разрабатывают проект нового корпуса. Федеральные власти готовы выделить на строительство 1,5 миллиарда рублей. Новое здание планируют возвести на месте сквера на площади Сахарова. Барнаульские активисты – историк Данил Дегтярев, журналист Юрий Красильников, общественник Игорь Берг и другие – выступили против застройки участка. По их мнению, новый корпус изуродует центр Барнаула.

В АлтГУ обещают, что новое строение не только не испортит центр города, а, напротив, украсит его. Согласно первым эскизам, в здании появятся современные лаборатории, просторные учебные аудитории, коворкинг-центры, музейный комплекс, летняя терраса с озеленением, концертный зал на 700 мест, научная библиотека, а также большая столовая. Общая площадь застройки составит 2400 квадратных метров, а площадь здания – 22 850 кв. м.

Подробнее о проекте нового корпуса читайте в нашем большом материале.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

26.01.2021 14:48
гость

Очень красиво смотрится!

Так это здание практически не занимает сквер, из за которого весь сыр бор.

26.01.2021 15:03
тю!

практически не занимает сквер

Ну да. Его просто нет на картинке проекта. Нет - значит, и не занимает

26.01.2021 15:08
- гость -

Лично мое мнение, если не построят корпус АлтГУ, то лет через десять, там либо высотные дома построят, либо какой-нибудь ТРЦ. А вообще, если здание будет как на рисунке, то будет очень красиво. Единственное, что напрягает, что вокруг все будет заставлено "тыквами" бедных студентов...

26.01.2021 15:11
Гость

26.01.2021 15:03
тю!
Сквер будет за зданием голубым. Вам мало для справления нужды?(по словам Землюкова)

26.01.2021 15:17
- гость -

Отдайте строить СЕЛФУ он вам без всяких обсуждений хоть сарай поставит в самом центре города. И никого собирать не придется.

26.01.2021 15:25
гость


26.01.2021 14:48
гость
Очень красиво смотрится!
Так это здание практически не занимает сквер, из за которого весь сыр бор

это видимо сарказм, здание вплотную к лестнице, вплотную к Соц.проспекту, даже отступ не делают для нового озеленения, хотя бы до ул. Мерзликина, где уже обрезали вырубили деревья, но нет, слишком масштабное здание, кроме лип, берёзы попадают под вырубку

26.01.2021 15:27
гость

Как понимаю, ещё даже нет официального разрешения от архитектора?
Но проект уже разыграли, это как такое возможно?

26.01.2021 15:28
- гость -

Стройте со стороны универ кафе. Зачем на Сахарова лезть

26.01.2021 15:29
- гость -

Стройте Храм Науки и никого не слушайте.

26.01.2021 15:31
гость



26.01.2021 15:29
- гость -
Стройте Храм Науки и никого не слушайте.

Ну уж нет, уже тьма корпусов у "храма" науки!
Ремонтируйте и усовершенствуйте под современные реалии уже существующие корпуса, всё-таки 21 век на дворе.

26.01.2021 15:33
- гость -

А лучше снести "дворец" так называемого спорта! Ныне барахолку. Спорта нет давно, там всё валится на головы, разрушается! И туда универ, хоть какой-то прок реальный

26.01.2021 15:35
- гость -

Стройте,стройте.Не слушайте сибирских валенков.

26.01.2021 15:54
- гость -

надо ближе к фонтану здание ставить, как раз напротив голубенького...

26.01.2021 15:54
гость

это видимо сарказм

Какой сарказм? Не жалейте берез - там будут благородные красивые деревья и кустарники: пихты, ели, можжевельники, туи. Будет очень красиво и солидно.

26.01.2021 16:04
Гость

15:54, мы смотрим одну картинку? Где Вы видите деревья кустарники на проекте?

26.01.2021 16:12
- гость -

Рука лицо. Скоро вообще ни одного зелёного местечка не останется в центре. Чем на НГ перекрывать сахарова ,в этом сквере бы ёлку и городок устраивали

26.01.2021 16:19
гость

16:13 у нас земли тьма, но мы именно парки, скверы хотим застроить, в Европе наоборот освобождают места для сквериков, новых общественных пространств, а мы губим уже имеющиеся скверы, парки, жители ул. Ускова - ул. Взлётной кое-как выбили себе сквер, а у нас жителей центра
теперь забирают зелёные пространства, как такое возможно???

26.01.2021 17:32
-гость-

Предлагаю построить новое здание для администрации края в новом спальном в районе Власихинской а на месте старого и части площади с памятником Ленином построить новый корпус АГУ, всё равно все сотрудники краевой администрации не влезают в старое здание.

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