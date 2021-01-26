Мэрия Барнаула высказалась по поводу строительства корпуса АлтГУ на Сахарова

Администрация города Барнаула высказала свою позицию вокруг возможного строительства нового корпуса АлтГУ на месте небольшого сквера на площади Сахарова. В пресс-службе мэрии сообщили, что на данный момент в администрацию, а также в комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула проект будущего здания университета на площади Сахарова не представлен. Но как только это произойдет – его тщательно изучат.

"Если документация будет направлена, то она будет всесторонне обсуждаться согласно действующему законодательству, в том числе на Градостроительном совете города, в заседании которого возможно участие всех заинтересованных лиц. После всестороннего рассмотрения проекта будет принято решение о поддержке или отказе от реализации проекта", – приводит "Алтапресс" позицию администрации краевой столицы.

Ранее свое отношение к масштабной стройке в центре города высказали и в правительстве региона. Там отметили, что идея строительства требует всестороннего изучения, и решение можно будет принимать только после того, как свое слово скажут архитекторы, специалисты коммунального и дорожно-транспортного хозяйства, а также жители города.

25 января завершился аукцион на проектировку нового корпуса опорного университета. Победителя объявят до конца недели. Ожидается, что к строительству корпуса могут приступить не раньше 2023-2024 года.

В АлтГУ уже несколько лет разрабатывают проект нового корпуса. Федеральные власти готовы выделить на строительство 1,5 миллиарда рублей. Новое здание планируют возвести на месте сквера на площади Сахарова. Барнаульские активисты – историк Данил Дегтярев, журналист Юрий Красильников, общественник Игорь Берг и другие – выступили против застройки участка. По их мнению, новый корпус изуродует центр Барнаула.

В АлтГУ обещают, что новое строение не только не испортит центр города, а, напротив, украсит его. Согласно первым эскизам, в здании появятся современные лаборатории, просторные учебные аудитории, коворкинг-центры, музейный комплекс, летняя терраса с озеленением, концертный зал на 700 мест, научная библиотека, а также большая столовая. Общая площадь застройки составит 2400 квадратных метров, а площадь здания – 22 850 кв. м.

Подробнее о проекте нового корпуса читайте в нашем большом материале.