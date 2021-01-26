Мэрия Барнаула высказалась по поводу строительства корпуса АлтГУ на Сахарова

Администрация города Барнаула высказала свою позицию вокруг возможного строительства нового корпуса АлтГУ на месте небольшого сквера на площади Сахарова. В пресс-службе мэрии сообщили, что на данный момент в администрацию, а также в комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула проект будущего здания университета на площади Сахарова не представлен. Но как только это произойдет – его тщательно изучат.
"Если документация будет направлена, то она будет всесторонне обсуждаться согласно действующему законодательству, в том числе на Градостроительном совете города, в заседании которого возможно участие всех заинтересованных лиц. После всестороннего рассмотрения проекта будет принято решение о поддержке или отказе от реализации проекта", – приводит "Алтапресс" позицию администрации краевой столицы.
Ранее свое отношение к масштабной стройке в центре города высказали и в правительстве региона. Там отметили, что идея строительства требует всестороннего изучения, и решение можно будет принимать только после того, как свое слово скажут архитекторы, специалисты коммунального и дорожно-транспортного хозяйства, а также жители города.
25 января завершился аукцион на проектировку нового корпуса опорного университета. Победителя объявят до конца недели. Ожидается, что к строительству корпуса могут приступить не раньше 2023-2024 года.
В АлтГУ уже несколько лет разрабатывают проект нового корпуса. Федеральные власти готовы выделить на строительство 1,5 миллиарда рублей. Новое здание планируют возвести на месте сквера на площади Сахарова. Барнаульские активисты – историк Данил Дегтярев, журналист Юрий Красильников, общественник Игорь Берг и другие – выступили против застройки участка. По их мнению, новый корпус изуродует центр Барнаула.
В АлтГУ обещают, что новое строение не только не испортит центр города, а, напротив, украсит его. Согласно первым эскизам, в здании появятся современные лаборатории, просторные учебные аудитории, коворкинг-центры, музейный комплекс, летняя терраса с озеленением, концертный зал на 700 мест, научная библиотека, а также большая столовая. Общая площадь застройки составит 2400 квадратных метров, а площадь здания – 22 850 кв. м.
Подробнее о проекте нового корпуса читайте в нашем большом материале.
Комментарии
Очень красиво смотрится!
Так это здание практически не занимает сквер, из за которого весь сыр бор.
практически не занимает сквер
Ну да. Его просто нет на картинке проекта. Нет - значит, и не занимает
Лично мое мнение, если не построят корпус АлтГУ, то лет через десять, там либо высотные дома построят, либо какой-нибудь ТРЦ. А вообще, если здание будет как на рисунке, то будет очень красиво. Единственное, что напрягает, что вокруг все будет заставлено "тыквами" бедных студентов...
26.01.2021 15:03
тю!
Сквер будет за зданием голубым. Вам мало для справления нужды?(по словам Землюкова)
Отдайте строить СЕЛФУ он вам без всяких обсуждений хоть сарай поставит в самом центре города. И никого собирать не придется.
26.01.2021 14:48
гость
Очень красиво смотрится!
Так это здание практически не занимает сквер, из за которого весь сыр бор
это видимо сарказм, здание вплотную к лестнице, вплотную к Соц.проспекту, даже отступ не делают для нового озеленения, хотя бы до ул. Мерзликина, где уже обрезали вырубили деревья, но нет, слишком масштабное здание, кроме лип, берёзы попадают под вырубку
Как понимаю, ещё даже нет официального разрешения от архитектора?
Но проект уже разыграли, это как такое возможно?
Стройте со стороны универ кафе. Зачем на Сахарова лезть
Стройте Храм Науки и никого не слушайте.
26.01.2021 15:29
- гость -
Стройте Храм Науки и никого не слушайте.
Ну уж нет, уже тьма корпусов у "храма" науки!
Ремонтируйте и усовершенствуйте под современные реалии уже существующие корпуса, всё-таки 21 век на дворе.
А лучше снести "дворец" так называемого спорта! Ныне барахолку. Спорта нет давно, там всё валится на головы, разрушается! И туда универ, хоть какой-то прок реальный
Стройте,стройте.Не слушайте сибирских валенков.
надо ближе к фонтану здание ставить, как раз напротив голубенького...
это видимо сарказм
Какой сарказм? Не жалейте берез - там будут благородные красивые деревья и кустарники: пихты, ели, можжевельники, туи. Будет очень красиво и солидно.
15:54, мы смотрим одну картинку? Где Вы видите деревья кустарники на проекте?
Рука лицо. Скоро вообще ни одного зелёного местечка не останется в центре. Чем на НГ перекрывать сахарова ,в этом сквере бы ёлку и городок устраивали
16:13 у нас земли тьма, но мы именно парки, скверы хотим застроить, в Европе наоборот освобождают места для сквериков, новых общественных пространств, а мы губим уже имеющиеся скверы, парки, жители ул. Ускова - ул. Взлётной кое-как выбили себе сквер, а у нас жителей центра
теперь забирают зелёные пространства, как такое возможно???
Предлагаю построить новое здание для администрации края в новом спальном в районе Власихинской а на месте старого и части площади с памятником Ленином построить новый корпус АГУ, всё равно все сотрудники краевой администрации не влезают в старое здание.