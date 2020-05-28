"Ищем место". Новый корпус обойдется АлтГУ в 1,5 миллиарда рублей

Проект нового корпуса Алтайского госуниверситета представят в ближайшее время на одном из градостроительных советов города Барнаула. По предварительной оценке, на строительство понадобится не меньше 1,5 миллиарда рублей, которые может выделить федеральное Министерство образования и науки. При этом до конца не решено, будут ли возводить корпус на месте сквера на площади Сахарова в центре города. Об этом сообщил ректор АлтГУ Сергей Бочаров.

"Ищем место", – сказал он, добавив, что к строительству планируют приступить уже в ближайшие несколько лет.

Ранее стало известно, что рядом с корпусом "Д" возле сквера на площади Сахарова, где, предположительно, и должны возвести объект, уже были проведены изыскательные работы. Для строительства придется вырубить 15 кленов в сквере. Взамен руководство вуза обещает создать внутри корпуса большой ботанический сад, который будет доступен для всех жителей Барнаула. На крыше планируют обустроить небольшой парк со смотровой площадкой. В вузе уверяют, что катастрофически не хватает учебных аудиторий: количество студентов в последние годы выросло и учебному заведению не хватает аудиторий для занятий. При этом строить в другом месте нет возможности – у университета нет в собственности другой земли. В опорном университете несколько раз сообщали, что федеральные власти готовы выделить деньги под строительство корпуса.

Многие архитекторы и общественники в ответ на это высказали опасения, что корпус нарушит архитектурный ансамбль площади Сахарова. Так, историк Данил Дегтярев опубликовал петицию против строительства корпуса, где он лично просит губернатора Виктора Томенко запретить вузу строить здание.

В классическом университете на это ответили, что еще в 90-х годах было принято решение строить корпус именно там. И его одобрил лично Владимир Баварин, который был в то время мэром. Что касается дизайна здания, в вузе пообещали, что новый корпус будет вписываться в уже существующий архитектурный ансамбль центра краевой столицы.