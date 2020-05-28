Четверг, 28 Май, 08:02

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,06
€ 77,91
32°

370680 +0
Обь
421см +12


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дистанционное обучениеЕГЭ-2020Коронавирус на Алтае
Новости

"Ищем место". Новый корпус обойдется АлтГУ в 1,5 миллиарда рублей

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Об этом сообщил ректор университета Сергей Бочаров
Фото: АлтГУ

Фото: АлтГУ

Проект нового корпуса Алтайского госуниверситета представят в ближайшее время на одном из градостроительных советов города Барнаула. По предварительной оценке, на строительство понадобится не меньше 1,5 миллиарда рублей, которые может выделить федеральное Министерство образования и науки. При этом до конца не решено, будут ли возводить корпус на месте сквера на площади Сахарова в центре города. Об этом сообщил ректор АлтГУ Сергей Бочаров

"Ищем место", – сказал он, добавив, что к строительству планируют приступить уже в ближайшие несколько лет.

Ранее стало известно, что рядом с корпусом "Д" возле сквера на площади Сахарова, где, предположительно, и должны возвести объект, уже были проведены изыскательные работы. Для строительства придется вырубить 15 кленов в сквере. Взамен руководство вуза обещает создать внутри корпуса большой ботанический сад, который будет доступен для всех жителей Барнаула. На крыше планируют обустроить небольшой парк со смотровой площадкой. В вузе уверяют, что катастрофически не хватает учебных аудиторий: количество студентов в последние годы выросло и учебному заведению не хватает аудиторий для занятий. При этом строить в другом месте нет возможности – у университета нет в собственности другой земли. В опорном университете несколько раз сообщали, что федеральные власти готовы выделить деньги под строительство корпуса.

Многие архитекторы и общественники в ответ на это высказали опасения, что корпус нарушит архитектурный ансамбль площади Сахарова. Так, историк Данил Дегтярев опубликовал петицию против строительства корпуса, где он лично просит губернатора Виктора Томенко запретить вузу строить здание. 

В классическом университете на это ответили, что еще в 90-х годах было принято решение строить корпус именно там. И его одобрил лично Владимир Баварин, который был в то время мэром. Что касается дизайна здания, в вузе пообещали, что новый корпус будет вписываться в уже существующий архитектурный ансамбль центра краевой столицы. 

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

28.05.2020 07:44
- гость -

не дадут им денег.
зря только мыжзащитники опять в лужу пукать будут

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
07:52
Глава Барнаула поднялся на две строчки в рейтинге российских мэров 1
07:38
Посты и тайные тропы. Что делают люди, чтобы попасть на "закрытый" Алтай 4
07:27
"Ищем место". Новый корпус обойдется АлтГУ в 1,5 миллиарда рублей 1
07:14
"Это какой-то бездомный". Запущенный вид Брэда Питта шокировал поклонников 0
07:02
Строили бизнес "по кирпичику". Как предприниматели Алтая выживают в условиях кризиса 1
06:51
Роковые красотки. Самые знаменитые брюнетки Голливуда 4
06:37
Хотели просто прокатиться. Автоугонщиков задержали в Алтайском крае 0
06:24
Ку-ку, мой мальчик! 10 интересных фактов о самом любимом мультфильме про Карлсона 0
06:12
Грей бока и сей пшеницу. Что нельзя делать на Пахома Теплого 28 мая 0
06:01
Ни холодно, ни жарко. О погоде в Алтайском крае 28 мая 0
23:56
Такой день. Свыше полутора тысяч зараженных коронавирусом и первый урожай клубники 4
23:16
Путин одобрил новые меры поддержки безработных россиян 0
22:43
Дом выгорел полностью. Пожар на улице Пролетарской произошел в Барнауле 0
22:17
Впереди России всей. Алтайский край оказался в лидерах по снижению цен на бензин 2
21:46
Загородные оздоровительные лагеря Барнаула откроют не раньше 1 июля 0
21:14
Байкер слетел с мотоцикла после ДТП в Барнауле 1
20:46
Россиянам рассказали, когда можно будет отдыхать за границей 0
20:15
В Барнауле продлят автобусный маршрут №78 0
19:44
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 59 3
19:13
В Бийске на продажу выставили китайский рынок с двумя дореволюционными зданиями 0
18:44
В России обеспечат компьютерами всех нуждающихся школьников 1
18:15
В Алтайском крае главу района осудят за грабеж. Чиновник не хотел, чтобы его снимали 21
17:54
Алтайский край вошел в число самых привлекательных регионов для автотуристов 0
17:40
На улице Советской в Барнауле восстановят тополя 3
17:28
В общежитии АГУ нашли коронавирус. Заразился иностранец 9
17:15
Очень рано. По всему Алтайскому краю начала созревать земляника 5
17:00
В Рособрнадзоре рассказали, нужны ли будут на ЕГЭ маски и перчатки 2
16:47
Уголовное дело по факту смерти электромонтера возбудили в Алтайском крае 4
16:34
Последний прилетевший вахтовик из Якутии покинул алтайский обсерватор 1
16:25
Экс-губернатора Чувашии, подавшего в суд на Путина, госпитализировали с пневмонией 29
16:14
Творить и руководить. Куда пойти работать в период пандемии 3
16:03
Огромный бюст Сталина случайно нашли на Алтае 24
15:56
Имущество разделят в суде. Стали известны подробности развода Пелагеи и Телегина 2
15:45
Стоп-кадр. Последствия шторма в Барнауле 2
15:36
Барнаульцы сдали работающие салоны красоты 50
15:26
Свыше восьми тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России 2
15:12
ВТБ запустил электронную регистрацию сделок с готовым жильем 1
15:02
Эксперт объяснил опасность зарядки мобильных телефонов в течение всей ночи 11
14:50
У беременной жительницы Горного Алтая выявили коронавирус 0
14:38
Котлован в алтайском селе закопали после вмешательства следователей 3
14:27
ДК "Трансмаш" в Барнауле повторно выставят на торги 3
14:13
ООО "Энергия Маркет" раскрывает информацию за 2019 год 1
14:00
Девятерых жителей Алтайского края вывезут из Армении на родину 1
13:45
Электромонтера "Россетей" убили в Алтайском крае 29
13:35
Еще три человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае 22
13:28
Перевалили за 1500. Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 29
13:17
Привлекли даже пожарный поезд. Несколько крупных возгораний ликвидировали на Алтае 0
13:05
Более 1000 алтайских компаний стали пользоваться телефонией через интернет 0
12:55
Врезавшийся в здание водитель и скрывшийся велосипедист. Кого ищет ГИБДД Барнаула 2
12:42
Россияне стали реже покупать товары из Китая 9

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.