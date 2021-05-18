"Они в домике": почему АлтГУ "прячется" от проблемы с новым корпусом на Сахарова

Почти два месяца назад в Алтайском госуниверситете подвели итоги конкурса на лучший проект нового корпуса на площади Сахарова. Вместе с ООО "АрхИ Групп" грандиозное здание на месте небольшого сквера на пересечении улицы Димитрова и проспекта Социалистического спроектирует творческая мастерская архитектора Александра Деринга "Классика". Окончательные эскизы корпуса обещают представить на градостроительном совете в начале июня этого года. Уже с готовым и одобренным экспертами проектом руководство вуза отправится в Москву, чтобы "выбить" у федеральных властей необходимые на стройку 1,7 миллиарда рублей. Противники нового корпуса на Сахарова утверждают: несмотря на все публичные обещания, руководство опорного вуза не идёт на диалог, а решение всех проблем, связанных с неоднозначным проектом, боязливо переложило на архитекторов. Почему так произошло – разбирался amic.ru.

"При голосовании было учтено мнение горожан"

В конце марта в Алтайском госуниверситете провели открытый конкурс на определение лучшего проекта суперкорпуса на Сахарова. Участвовали в нём десять ведущих архитектурных бюро региона, предложивших различные (и действительно интересные) варианты того, каким будет здание.

По сведениям amic.ru, желание возвести на главной площади города на самом деле красивый объект и привлечь для этого лучших специалистов – исключительно ООО "АрхИ Групп". Именно эта организация в феврале 2021 года за 19 миллионов рублей выиграла конкурс на разработку эскиза здания в самом центре города. Руководитель бюро Андрей Суртаев сразу после победы заявил: он намерен добиться, чтобы будущий корпус вписался в архитектурную концепцию сердца Барнаула. Суртаев подчеркнул, что будет работать над тем, чтобы корпус понравился даже противникам застройки центра города, выходившим не раз на улицу с пикетами и писавшим письма губернатору Виктору Томенко.

Опасаясь негативной реакции горожан на варианты эскизов, руководство АлтГУ, по сведениям источников, вообще хотело, чтобы журналисты и общественники вспомнили о новом корпусе только при появлении в сквере строительной техники. Так уже было в 2020 году, когда на месте будущего здания неизвестные проводили изыскательные работы. Пресс-служба вуза несколько часов отрицала, что под окнами ректората кто-то изучает грунт. Однако после того как журналисты на сайте госзакупок нашли аукцион на проведение геодезических исследований, отвертеться было нельзя.

Поэтому на голосование по выбору лучшего проекта корпуса руководство вуза выделило всего три дня (для сравнения: на выбор территории, которые приведут в Барнауле в порядок в рамках нацпроекта "Формирование комфортной среды", дают больше месяца). В составе жюри – исключительно архитекторы и представители строительных компаний, то есть те, кому выгодно строить в любом месте, в любое время и в любую погоду. А вот представителей СМИ, общественников, урбанистов и тех, кто может возразить руководству вуза, на обсуждение концепций, естественно, не позвали.

Руководитель ООО "АрхИ Групп" Андрей Суртаев объяснил amic.ru, что к разработке концепции будущего учебного здания привлечены исключительно профессиональные архитекторы. Обычные горожане якобы могли выразить свою позицию на трёхдневном голосовании по выбору лучшего эскиза.

"При голосовании было учтено мнение горожан. Теперь этим должны заниматься специалисты. Например, к проекту привлечён самый медийный архитектор края Александр Деринг. Каждую неделю мы встречаемся с представителями вуза, они озвучивают свои пожелания. Необходимо решить много технических вопросов. Например, сколько расположить в корпусе лабораторий. Возможно, мы задействуем в будущем специалистов по ландшафтному дизайну", – пояснил Андрей Суртаев.

"Вуз только заплатил деньги и весь такой белый и пушистый"

То, что создавать грандиозный корпус в центре Барнаула будут узким кругом специалистов, нравится не всем. Так, историк, краевед и едва ли не главный противник застройки площади Сахарова Данил Дегтярёв утверждает, что, несмотря на обещания, руководство вуза не идёт на контакт с общественниками и пытается создать иллюзию публичного обсуждения проекта. Несколько круглых столов, прошедших в Общественной палате Алтайского края, не дали результата. Противники и сторонники будущего учебного корпуса на Сахарова не могут прийти к компромиссу и не слышат друг друга. Дегтярёв уверен: руководство АлтГУ переложило ответственность за будущий корпус на ООО "АрхИ Групп", а само со стороны трусливо наблюдает, чем история с застройкой Сахарова в итоге закончится.

"Ректор Сергей Бочаров не идёт на контакт. Даже конкурс на разработку проекта провело ООО "АрхИ Групп". Это их инициатива. Все СМИ ассоциируют теперь строительство корпуса именно с этой компанией. Ректорат полностью дистанцировался от проблемы застройки. Вуз хитро переложил свою работу на архитекторов. Получается, что АлтГУ ни при чём, а все шишки за плохие идеи будут сыпаться на "АрхИ Групп". Теперь они и несут ответственность за проект. Университет только заплатил деньги и весь такой белый и пушистый", – пояснил историк.

Сам проект Александра Деринга в целом Дегтярёву нравится. Он бы украсил Барнаул, считает краевед, если бы появился в любом другом месте города, но не на площади Сахарова. Наиболее оптимальным вариантом эксперт называет Обской бульвар. Но, несмотря на все предложения общественников, в АлтГУ разводят руками и не хотят вступать в диалог.

"Они "в домике". Они хитрые и ведут себя очень нагло. Типа не при делах, и понесут в Москву готовый проект как знамя. До этой поры за проект корпуса отвечают исключительно архитекторы. Очень удобная позиция", – добавил Данил Дегтярёв.

"Начнут готовить участки – будет поздно"

Сейчас противники застройки центра города готовятся написать письмо на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина. Краевые и городские власти не помогли общественникам в борьбе с АлтГУ. Несколько месяцев активисты собирали две тысячи подписей против застройки Сахарова. Однако ни Минобразования, ни администрация Барнаула мнения жителей предпочли не услышать. На просьбу о помощи в АКЗС отреагировали формальной отпиской в духе холодных ответов роботов в кол-центрах, что данную тему курирует администрация Барнаула. Городские власти сказали, что готовы к диалогу, а после этого умыли руки.

"Если в данный момент разрешение на строительство не выдано – это не означает, что его не будет. Собственнику участка ничто не мешает получить это разрешение позднее. А проблему с застройкой площади надо решать уже сейчас. Когда там поставят строительные заборы и начнут готовить участки – будет поздно. К сожалению, нашу позицию по созданию рабочей группы для обсуждения вопросов о сохранении площади Сахарова администрация не услышала", – сказал amic.ru представитель "Гражданского патруля" в Алтайском крае Игорь Берг и напомнил, что общественники не против строительства корпуса, но не согласны с местом.

В качестве альтернативы они предложили возвести корпус на месте планируемого Обского бульвара или на улице Песчаной возле музыкального колледжа. Для этого необходимо снести два аварийных двухэтажных дома.

Каким будет новый корпус АлтГУ?

Согласно проекту мастерской Александра Деринга, первый этаж здания, состоящего из двух блоков, полностью отдадут для ботанического сада. В северном корпусе разместят учебные аудитории, гардероб, актовый зал на 700 мест. Его планируют сделать частью нового ландшафта с эксплуатируемой кровлей, а летом можно будет использовать как амфитеатр для концертов.

Второй этаж отдадут под кафе, столовую, библиотеку. В южном блоке запланированы только лаборатории и кабинеты сотрудников университета. Со стороны Димитрова разместят двухуровневую парковку на 160 автомобилей. Соединят новое здание с корпусом "Д" двухуровневым переходом.