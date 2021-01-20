Президент АлтГУ объяснил, почему новый корпус построить можно только на Сахарова

Новый корпус Алтайского госуниверситета, стоимостью около 1,5 миллиарда рублей, можно построить только на месте небольшого сквера на площади Сахарова. Именно на таких условиях федеральные власти готовы выделить на это деньги. Университет нуждается в новых учебных площадях, и строить нужно как можно быстрее. Об этом в интервью ГТРК "Алтай" рассказали президент вуза АлтГУ Сергей Землюков и декан Института биологии и ботаники Марина Силантьева.

Начать возведение корпуса могут в 2022-2024 годах. Руководство университета отметило, что речь идет о развитии исторически сложившегося кампуса в центре города: пять корпусов вуза находятся в пешей доступности друг от друга. Поэтому и строить будут рядом с корпусом "Д". Земля около него федеральная и передана вузу. Еще в конце 80-х на этом месте сквера планировалось построить семиэтажное здание библиотеки. Проект лично одобрил Владимир Баварин. Однако на тот момент у вуза не было на это средств.

По словам президента АлтГУ, в других городах страны также строят корпуса в центре города и это не вызывает критику активистов.

"Город не должен, скажем так, быть провинциальным. В нем должны быть исторические места и современные здания для привлечения молодежи. Это показывает, как развивается город, что он не задержался в своем развитии. И мне кажется, что наше здание, как и комплекс других новых зданий в центре, должно показывать его современный облик. Кто знает, может быть, они будут смотреться красивее", – пояснил Землюков.

Он добавил, что вместо 14 деревьев, которые придется вырубить при строительстве, высадят новые. Да и сквером территорию возле корпуса "Д" назвать сложно.

"Часть растений хаотично поселились на ней: клены, тополя. Они изначально не входили в план озеленения. У меня, пожалуй, вызывают вопрос только липы. А все остальное – это вязы и клены предельного возраста, которые уже начинают падать. Все это выглядит неэстетично", – пояснила представительница вуза Марина Силантьева.

Что касается критиков, выступающих против строительства, то президент АлтГУ отметил, что с ними ведется диалог. Однако, по мнению руководства университета, эти активисты не представляют мнения большинства барнаульцев.

Как ранее писал amic.ru, уже несколько лет АлтГУ разрабатывает проект нового корпуса. Федеральные власти готовы выделить на строительство 1,5 миллиарда рублей. Новое здание планируют возвести на месте сквера на площади Сахарова. Барнаульские активисты – историк Данил Дегтярев, журналист Юрий Красильников, общественник Игорь Берг и другие – выступили против застройки участка. По их мнению, новый корпус изуродует центр Барнаула.

В АлтГУ обещают, что новое строение не только не испортит центр Барнаула, а, напротив, украсит его. Согласно первым эскизам, в здании появятся современные лаборатории, просторные учебные аудитории, коворкинг-центры, музейный комплекс, летняя терраса с озеленением, концертный зал на 700 мест, научная библиотека, а также большая столовая. Общая площадь застройки составит 2400 квадратных метров, а площадь здания – 22 850 кв. м.

Подробнее о проекте нового корпуса читайте в нашем большом материале.