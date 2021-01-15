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Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

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АлтГУ продолжит искать того, кто спроектирует новый корпус на площади Сахарова

, ИА "Амител"
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 25 января
Фото: АлтГУ

Фото: АлтГУ

Алтайский государственный университет сдвинул на десять дней – до 25 января – сроки проведения конкурса по поиску проектировщика нового корпуса. Его планируют возвести на месте небольшого сквера на площади Сахарова, следует из данных на сайте госзакупок.

В вузе это объяснили тем, что изменились принципы подачи извещений о проведении конкурса в электронной форме и конкурсной документации. Потенциальный победитель за 25 миллионов рублей обязан разработать генплан территории, на которой будет расположено новое здание, а также предложить варианты благоустройства.

Как ранее писал amic.ru, уже несколько лет АлтГУ разрабатывает проект нового корпуса. Федеральные власти готовы выделить на строительство 1,5 миллиарда рублей. Новое здание планируют возвести на месте сквера на площади Сахарова. Барнаульские активисты – историк Данил Дегтярев, журналист Юрий Красильников, общественник Игорь Берг и другие – выступили против застройки участка. По их мнению, новый корпус изуродует центр Барнаула.

В АлтГУ обещают, что новое строение не только не испортит центр Барнаула, а, напротив, украсит его. Согласно первым эскизам, в здании появятся современные лаборатории, просторные учебные аудитории, коворкинг-центры, музейный комплекс, летняя терраса с озеленением, концертный зал на 700 мест, научная библиотека, а также большая столовая. Общая площадь застройки составит 2400 квадратных метров, а площадь здания – 22 850 кв. м. 

Более подробнее о проекте нового корпуса — читайте в нашем большом материале.

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Читайте также в сюжете: Новый корпус АлтГУ
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

15.01.2021 12:48
гость

Смотришь на такой проект диву даёшься! Всё вырубить и под асфальт.
Здание впритык к Социалистическому проспекту, почему хотz бы не сделать отступ и высадить тут в ряд красиво кустарники, как напротив театра Драмы?
?Где озеленение?
Зачем нам в другом месте деревья, если на этом месте можно сделать шикарный скверик?
Почему проект не переместить с другой стороны, где концертный зал?
Ведь всё дублируется в новом проекте, и вообще здание видимо задумано больше как коммерческое, а не учебное.

15.01.2021 12:56
гость

пл. Сахарова это последняя просторная площадь в Центре города, грустно, что именно скверы и парки попадают с лёгкой руки чиновников под застройку, что другие варианты они даже не рассматривают, жаль, что нет жёстких законов, чтобы все оставшиеся зелёные зоны были под запретом на застройку, вырубку

15.01.2021 13:03
- гость -

Я не понял, а то что мы видим на картинке - не проект? Это просто эскиз? Или тендер на проектирование территории вокруг корпуса?

15.01.2021 13:09
гость


15.01.2021 13:03
- гость -
Я не понял, а то что мы видим на картинке - не проект? Это просто эскиз? Или тендер на проектирование территории вокруг корпуса?

Проект видимо готов, наверное ищут тех кто выведет ...., ну понимаете

15.01.2021 13:09
АБОРИГЕН

Мда. Про тротуар то хоть не забыли криворукие проектанты? А вообще да, бетона, стекла и асфальта как раз не хватает. Больше ада!

15.01.2021 13:12
- гость -

15.01.2021 12:48
гость
Вообще, какое ваше дело? Землей пользуется АГУ на законных правах. Разрешение на строительство имеет. Финансирование есть. Имеют право. Необходимость в учебных аудиториях в университете огромная, набор студентов увеличивается в разы, места не хватает.
Кстати, в своё время сорвали строительство напротив - гостиницы Хилтон, которая могла бы стать украшением города. И что в итоге? А по итогу там построят жилой дом, не зря парк Барнаульская крепость вместе с колесом обозрения прекратил свою работу. Видимо застройщик более ушлый и со связями нарисовался. И вместо общественного и полезного здания получите в центре города очередной жилой скворечник для нуворишей.
При таких раскладах уж лучше новый корпус Университета построить, чем дождаться, когда такой же блатной застройщик приберет эту землю в свои цепкие лапы.
И да - а никого из неравнодушных апщественников не волнует облик центра краевой столицы, изуродованной творением Мишани Дроздова - сельский ангар так называемой Титов-арены?

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