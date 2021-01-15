АлтГУ продолжит искать того, кто спроектирует новый корпус на площади Сахарова

Алтайский государственный университет сдвинул на десять дней – до 25 января – сроки проведения конкурса по поиску проектировщика нового корпуса. Его планируют возвести на месте небольшого сквера на площади Сахарова, следует из данных на сайте госзакупок.

В вузе это объяснили тем, что изменились принципы подачи извещений о проведении конкурса в электронной форме и конкурсной документации. Потенциальный победитель за 25 миллионов рублей обязан разработать генплан территории, на которой будет расположено новое здание, а также предложить варианты благоустройства.

Как ранее писал amic.ru, уже несколько лет АлтГУ разрабатывает проект нового корпуса. Федеральные власти готовы выделить на строительство 1,5 миллиарда рублей. Новое здание планируют возвести на месте сквера на площади Сахарова. Барнаульские активисты – историк Данил Дегтярев, журналист Юрий Красильников, общественник Игорь Берг и другие – выступили против застройки участка. По их мнению, новый корпус изуродует центр Барнаула.

В АлтГУ обещают, что новое строение не только не испортит центр Барнаула, а, напротив, украсит его. Согласно первым эскизам, в здании появятся современные лаборатории, просторные учебные аудитории, коворкинг-центры, музейный комплекс, летняя терраса с озеленением, концертный зал на 700 мест, научная библиотека, а также большая столовая. Общая площадь застройки составит 2400 квадратных метров, а площадь здания – 22 850 кв. м.

Более подробнее о проекте нового корпуса — читайте в нашем большом материале.