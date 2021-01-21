Региональные власти прокомментировали идею строительства нового корпуса АГУ

Начальник департамента администрации губернатора и правительства края по информационной политике Дмитрий Негреев рассказал, как власти относятся к строительству нового корпуса АГУ на площади Сахарова.

"Правительство Алтайского края поддерживает все социальные и экономические проекты, направленные на развитие нашего региона. К таким проектам, безусловно, относится улучшение материально-технической базы вузов, строительство новых корпусов университетов", – сказал он "Алтапрессу".

Негреев отметил, что идея строительства требует всестороннего изучения, и решение можно будет принимать только после того, как свое слово скажут архитекторы, специалисты коммунального и дорожно-транспортного хозяйства, а также жители города.

"АлтГУ не обращался к краевым властям за поддержкой идеи строительства нового корпуса в сквере на площади Сахарова. Если руководство вуза обратится, губернатор и правительство края попросят представить все необходимые материалы, будут внимательно изучать проект, мнение предыдущих инстанций и сформулируют свою позицию", – добавил он.

Ранее amic.ru писал о том, что Алтайский государственный университет сдвинул на десять дней – до 25 января – сроки проведения конкурса по поиску проектировщика нового корпуса. Потенциальный победитель должен будет разработать генплан территории, а также предложить варианты благоустройства.