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АлтГУ начал поиск разработчиков проекта нового корпуса на Димитрова

, ИА "Амител"
Стоимость работ оценили в 25 млн рублей
Фото: АлтГУ

Фото: АлтГУ

Закупку на разработку проекта нового учебного помещения объявил Алтайский государственный университет. Открытый конкурс на создание проектной документации строительства учебно-лабораторного корпуса по улице Димитрова, 66, стартовал 30 декабря на сайте госзакупок

Здание должно появиться на месте небольшого сквера рядом с действующим корпусом "Д". Предполагается, что новый и существующий корпуса будут технологически соединены между собой. Судя техническому заданию для будущего разработчика, на Димитрова планируют возвести здание от 5 до 12 этажей над землей и до 3 этажей под землей. Общая площадь постройки должна составить от 20 до 25 тысяч "квадратов". 

При этом найти разработчика проекта вуз планирует в кратчайшие сроки. Прием заявок на участие в открытом конкурсе заканчивается уже 15 января 2021 года. Максимальная стоимость разработки проекта – 25 млн рублей.

Изыскательные работы на месте предполагаемого строительства уже проведены. Напомним, идея возведения нового корпуса АлтГУ на Димитрова вызвала волну возмущения в Барнауле. Общественники были недовольны тем, что из-за постройки город лишится зеленой зоны. Так, петицию против строительства здания опубликовал историк Данил Дегтярев. 

В вузе тогда объяснили, что для строительства потребуется вырубить всего 15 кленов. А взамен них в АлтГУ пообещали разбить на крыше нового корпуса парк со смотровой площадкой. В руководстве также отметили, что вуз остро нуждается в новых учебных площадях, а другой подходящей земли в собственности у университета нет.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

6.01.2021 10:49
- гость -

В вузе тогда объяснили, что для строительства потребуется вырубить всего 15 кленов.


Не надо врать!!! Там растёт куча лип! А где будет забор от тройки??? Перекроет весь Соц и всю димитрова ещё и часть сквера до аллеи захватит и внутри явно не одного деревца не останется, а сколько лет там будет бардак? По димитрова и по соц будет не проехать много лет! А бабло неожиданно кончится и всё - забора и испахабленная территория на десятилетия???

6.01.2021 11:12
Eugene

Только личной финансовой заинтересованностью можно объяснить такую тягу идти наперекор общественному мнению и здравому смыслу - строить в этом месте хоть что-то.
Коррупция в Барнауле победила всех, а нам даже помитинговать против строительства уже нельзя, даже по одному не собираться.

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