АлтГУ начал поиск разработчиков проекта нового корпуса на Димитрова

Закупку на разработку проекта нового учебного помещения объявил Алтайский государственный университет. Открытый конкурс на создание проектной документации строительства учебно-лабораторного корпуса по улице Димитрова, 66, стартовал 30 декабря на сайте госзакупок.

Здание должно появиться на месте небольшого сквера рядом с действующим корпусом "Д". Предполагается, что новый и существующий корпуса будут технологически соединены между собой. Судя техническому заданию для будущего разработчика, на Димитрова планируют возвести здание от 5 до 12 этажей над землей и до 3 этажей под землей. Общая площадь постройки должна составить от 20 до 25 тысяч "квадратов".

При этом найти разработчика проекта вуз планирует в кратчайшие сроки. Прием заявок на участие в открытом конкурсе заканчивается уже 15 января 2021 года. Максимальная стоимость разработки проекта – 25 млн рублей.

Изыскательные работы на месте предполагаемого строительства уже проведены. Напомним, идея возведения нового корпуса АлтГУ на Димитрова вызвала волну возмущения в Барнауле. Общественники были недовольны тем, что из-за постройки город лишится зеленой зоны. Так, петицию против строительства здания опубликовал историк Данил Дегтярев.

В вузе тогда объяснили, что для строительства потребуется вырубить всего 15 кленов. А взамен них в АлтГУ пообещали разбить на крыше нового корпуса парк со смотровой площадкой. В руководстве также отметили, что вуз остро нуждается в новых учебных площадях, а другой подходящей земли в собственности у университета нет.