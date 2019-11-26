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Honda врезалась в Mazda на перекрестке в Барнауле

, ИА "Амител"
Пострадавших увезли в городскую больницу №1
Фото/https://vk.com/barneos22

Фото/https://vk.com/barneos22

ДТП произошло сегодня, 26 ноября, в 12:40 на пересечении улиц 40 лет Октября и Эмилии Алексеевой. Как пишут очевидцы в социальных сетях, за рулем и на пассажирском сидении "Мазды" были девушки.

"Девчонок из Мазды увезли в больницу. А виновник, рыжий Хонда Фит, решил просто неудачно развернуться, молодой", — пишут пользователи паблика Barnaul 22.

По предварительной информации, водитель 1988 года рождения на Honda Fit на регулируемом перекрестке допустил столкновение с автомобилем Mazda 6, который двигался во встречном направлении. После удара Mazda  еще налетела на столб с дорожным знаком, сообщили amic.ru в отделе пропаганды ГИБДД по городу.

В результате пострадали водитель и пассажир Mazda. Они были доставлены в горбольницу №1,где им оказали помощь. Госпитализация не понадобилась.

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Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

Комментарии

26.11.2019 17:51
- гость -

Это каким надо быть водятлом, что бы устроить аварию на перекрестке оборудованном светофорами!!!

26.11.2019 17:54
- гость -

Сколько баранов на дорогах...

26.11.2019 18:08
- гость -

С каждым днем все больше

26.11.2019 18:45
- гость -

хорошо, что за рулем были не девушки - комментариев было бы значительно больше и на много жестче.

26.11.2019 18:47
- гость -

Молодой, чо. Щас родители жо ппу надерут и в угол поставят. Ведро само собой в утиль, теперь на надратой жолой гопе ездить будет.

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