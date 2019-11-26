Honda врезалась в Mazda на перекрестке в Барнауле

ДТП произошло сегодня, 26 ноября, в 12:40 на пересечении улиц 40 лет Октября и Эмилии Алексеевой. Как пишут очевидцы в социальных сетях, за рулем и на пассажирском сидении "Мазды" были девушки.

"Девчонок из Мазды увезли в больницу. А виновник, рыжий Хонда Фит, решил просто неудачно развернуться, молодой", — пишут пользователи паблика Barnaul 22.

По предварительной информации, водитель 1988 года рождения на Honda Fit на регулируемом перекрестке допустил столкновение с автомобилем Mazda 6, который двигался во встречном направлении. После удара Mazda еще налетела на столб с дорожным знаком, сообщили amic.ru в отделе пропаганды ГИБДД по городу.

В результате пострадали водитель и пассажир Mazda. Они были доставлены в горбольницу №1,где им оказали помощь. Госпитализация не понадобилась.