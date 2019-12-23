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Экс-губернатор Суриков заявил, что Алтайский край сейчас живет хуже, чем до революции

, ИА "Амител", Александра Черданцева
И вина лежит в том числе и на властях региона
Фото: пресс-служба АКЗС

Фото: пресс-служба АКЗС

Рушится индустриальная база, снижается демография, падает качество товаров, сейчас Алтайский край живет хуже, чем в 1913 году. Такое мнение высказал бывший глава региона (1996-2004 годы), бывший глава краевого парламента (1991-1996 годы) Александр Суриков в беседе с журналистами на торжественной сессии АКЗС в честь 80-летия представительной власти в регионе.

"Мы получили Алтайский край в конце 80-х – начале 90-х не сказать, что сильно цветущим, но развитым аграрным регионом с прекрасной демографией, хорошими доходами населения, развитым селом и хорошей индустриальной базой. Сегодня, к сожалению, мы не достигли ни одного показателя тех времен. И я испытываю чувство неловкости, потому что тоже причастен к этому делу, хотя основная вина на федеральной власти. Есть статистика сравнения: в 1989 году народ жил гораздо лучше, чем в 1913-м. У меня такое ощущение, что Алтайский край сейчас в 1913 году по уровню жизни", – сказал Суриков.

По его словам, сейчас неплохо развивается торговля, туризм, но параллельно рушится индустриальная база, падает качество, доходы бюджета в сопоставимых ценах, снижается демография. Он призвал действующих депутатов сделать все для ликвидации этого через восстановление алтайской деревни, индустриального облика Алтая.

А еще Александр Суриков считает (и мало кто с ним не согласится), что парламент в годы его правления имел более серьезный вес, чем сегодня.

"Нам было проще работать. Все сделки с собственностью исполнительная власть должна было согласовывать с нами. Это сдерживало те идиотские приватизационные порывы. Депутаты более серьезно влияли на развитие ситуации в крае", – подчеркнул Суриков.

Любопытно о том периоде высказался и Александр Назарчук, возглавлявший парламент Алтайского края 12 лет (1996-2008 годы). Только он больше говорил о противостоянии с губернатором Михаилом Евдокимовым, избранным на этот пост для многих совершенно неожиданно в 2004 году, но погибшим в автокатастрофе в 2005-м. Напомним также, что в борьбе за этот пост российский артист победил Александра Сурикова.

"К сожалению, у меня не сложилось нормальных отношений с бывшим губернатором. Личных отношений к нему у меня никогда не было. Но я не мог согласиться с тем, что он узурпировал представительную власть, лишил депутатов многих полномочий, которые были заложены в Уставе. Он под давлением заставлял депутатов голосовать. И я горжусь тем, что я не лаял из подворотни. Не сводил ни с кем счеты, я просто никогда не менял свое мнение", – сказал Александр Назарчук.

Он добавил: хорошо, что новый губернатор кое-какие полномочия возвращает. И призвал депутатов голосовать сердцем, а не политически.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

23.12.2019 07:32
- гость -

И я испытываю чувство неловкости, потому что тоже причастен к этому делу, хотя основная вина на федеральной власти.
--------------------------

А что же ты об этом молчал 15 лет? Все же видели как сказочный и узкоглазый любитель пельменей год за годом разваливали промышленность и животноводство края? И сейчас продолжают разваливать, и ты с ними на банкете за народные деньги пьешь и ешь.

23.12.2019 07:34
- гость -

Он еще живой?

23.12.2019 07:39
- гость -

Зато отлично Белорусское поразвивал, не за бесплатно, наверное. Да и что-то при нем мы не сильно хорошо жили, заводы тогда еще растащили.

23.12.2019 07:59
- гость -

То есть когда Суриков руководил краем с 1991 по 2004 год, край развивался, а с 2004 начал падать? Назвать это лукавством - не сказать ничего. К 2004 году в крае не было ни одного полноценно работающего промпредприятия, кроме, наверное, коксохима, и самый большой развал призошёл именно во время губернаторства Сурикова (1996-2004). После его ухода разваливать в промышленности было просто нечего.

23.12.2019 08:09
Filin

Мы голосовали за любого, лишь бы не за Сурикова. Так мы рады были его правлению. Назарчук про Евдокимова вообще помолчал бы. Мягко говоря, черной неблагодарностью отплатил Мише

23.12.2019 08:16
Занносий

Мне кажется что на месте этих людей было бы тактично вообще не комментировать ничего. Тоже отношение и к Горбачеву. А вообще было бы справедливей провести анализ деятельности каждого. Собрать все обещания которые давал каждый и проанализировать результат деятельности. Что не получилось и почему, если не его вина, то подтянуть того чья вина. А то мы что то много прощаем ошибок государьевым мужам.

23.12.2019 08:16
- гость -

Он и развалил , Сбежал.

23.12.2019 08:19
- гость -

Позитивчик на новый год!!!

23.12.2019 08:31
- гость -

Шурик Шурикович Шуриков, а сейчас - Витёк

23.12.2019 08:49
виктор круглов_odnoklassniki

переобувается

23.12.2019 08:55
Андрей

Очевидно, что Назарчук высказался о бывшем губернаторе карлине

23.12.2019 08:57
- гость -

Восстановить деревни- это утопия. Молодёж уже вся в города уехала спасаться. В сёлах как после войны, руины.

23.12.2019 08:59
- гость -

23.12.2019 08:57
- гость -
Молодёж уже вся в города уехала спасаться. В сёлах как после войны

Это лож!

23.12.2019 09:12
Сибиряк из Рубцовска

В сёлах как после войны, руины.

Вот АТЗ - это точно руины

23.12.2019 09:13
- гость -

Ну хоть один депутат признал что власти работают плохо. А то некоторых послушать, так они трудятся в поте лица, а народишко неблагодарный легковесный врет...

23.12.2019 09:13
Гость

Что вы трепите Горбачева, он по крайней мере ничего не своровал, живет очень скромно, как и его дочь

23.12.2019 09:16
- гость -

23.12.2019 08:57
- гость -
Молодёж уже вся в города уехала спасаться
----------------------------

Город продержится чуть больше чем деревня. Уже сейчас производства закрываются, работы нет. Можно конечно сбежать в более крупный город, но ещё лет десять путинизма и для жизни будет пригодна разве что Москва.

23.12.2019 09:19
Гость

Ха=ха, хороши жили в Алтайском крае в начале 90-х, ну да, когда родителям бюджетникам на новый год выдали по коробке с макаронам-гребешками и растительным маслом от красного креста - это прям пик правления Сурикова, ну спасибо, дорогой! Есть что вспомнить!

23.12.2019 09:19
- гость -

Стараниями единой россии - вся страна живет хуже, чем до революции. По 50 миллиардов воруют!

23.12.2019 09:23
Дакота Джонс

Вот и сказали годы правления Карлина и его свиты на нашем регионе.

23.12.2019 09:36
- гость -

До революции край жил лучше - в этом он прав.
Численность населения Барнаула:

1897 - 21073
1911 - 52000
1916 - 71200
1917 - 56100

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