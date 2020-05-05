Обращение Путина покажут 9 мая после повтора хоккейного финала Россия – Германия

Президент России Владимир Путин в День Победы поздравит россиян с праздником. Его обращение к населению будут транслировать по многим российским телеканалам.

Например, на "Матч ТВ" перед обращением президента покажут трансляцию хоккейного финала на Олимпийских играх 2018 года.

Напомним, в драматичной игре российской национальной команде удалось перевернуть ход поединка и вырвать у немцев победу. Встреча завершилась счетом 4:3.

Авторами голов стали Вячеслав Войнов (20-я минута), Никита Гусев (54 и 60) и Кирилл Капризов (70). У немцев отличились Феликс Шютц (30), Доминик Кагун (54) и Йонас Мюллер (57).

Как уже писал amic.ru, ранее российский лидер решил перенести торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на неопределенный срок в связи с распространением коронавируса.