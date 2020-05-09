Жители столицы Алтайского края сняли на видео одинокого участника "Бессмертного полка", который вышел на акцию, несмотря на ее отмену.
Запись опубликовали в инстаграм-аккаунте barnaul.insta. На ней видно, как мужчина несет две таблички по пешеходной части проспекта Ленина.
Примечательно, что большинство комментаторов одобрили поступок местного жителя. Барнаульцы пояснили, что уважают решение почтить память победителей Великой Отечественной войны несмотря ни на что.
Напомним, массовые мероприятия в честь Дня Победы перенесли из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.
В связи с этим организаторы "Бессмертного полка" перевели шествие 9 мая в онлайн-формат. Чтобы попасть в виртуальный строй, нужно разместить портреты ветеранов в интернете.
Как ранее писал amic.ru, для участия в акции нужно заполнить форму с информацией и добавить фото родственника-ветерана и свое фото на сайте "Бессмертный полк России". Организаторы также предлагают сделать это на странице в "Одноклассниках" и "ВКонтакте".
Комментарии
Мужчина провел одиночный "Бессмертный полк" в Барнауле
Мужик
Если человек 200 с дистанцией метров в 20 прошлись бы, думаю ни один полицейский не подошел бы
А остальные полицаев испугались ?
9.05.2020 14:54
гость
Полицейские и так ничего не имеют права делать, т.к. режим ЧП не введен и любые их действия будут идти в разрез с законом, а следовательно будет иметь место превышение полномочий! Люди шли бы по тротуару с фотографиями, какой закон это запрещает?
Молодец !
«Я не могла позволить себе сдаться»: екатеринбургская школьница час простояла на гвоздях и посвятила рекорд ветеранам
В это время 11-летняя Каролина Черных слушала военные песни и смотрела фильм «В бой идут одни старики»
Одиннадцатилетняя школьница из Екатеринбурга поставила Мировой рекорд в честь 75-летия Великой Победы. Каролина Черных простояла на гвоздях 1 час и 17 минут. Все это время спортсменка слушала военные песни и смотрела фильмы.
Идея поставить такой рекорд пришла в голову самой школьнице. Каролина захотела сделать что-нибудь мужественное и таким образом почтить память ветеранов и поблагодарить их за мирные годы.
- Стояние на гвоздях требует мужества, и я подумала, что это достойный рекорд в память о моих прадедах и прапрадедах, которые геройски воевали на фронтах Второй Мировой войны. Одна минута за каждый год мирной жизни после такого жестокого и кровавого события, где жертвами стали более 40 миллионов человек, - комментирует школьница.
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Вот это я понимаю - героизм. Градус победобесия растёт и принимает самые причудливые формы.