Жители столицы Алтайского края сняли на видео одинокого участника "Бессмертного полка", который вышел на акцию, несмотря на ее отмену.

Запись опубликовали в инстаграм-аккаунте barnaul.insta. На ней видно, как мужчина несет две таблички по пешеходной части проспекта Ленина.

Примечательно, что большинство комментаторов одобрили поступок местного жителя. Барнаульцы пояснили, что уважают решение почтить память победителей Великой Отечественной войны несмотря ни на что.

Напомним, массовые мероприятия в честь Дня Победы перенесли из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.

В связи с этим организаторы "Бессмертного полка" перевели шествие 9 мая в онлайн-формат. Чтобы попасть в виртуальный строй, нужно разместить портреты ветеранов в интернете.

Как ранее писал amic.ru, для участия в акции нужно заполнить форму с информацией и добавить фото родственника-ветерана и свое фото на сайте "Бессмертный полк России". Организаторы также предлагают сделать это на странице в "Одноклассниках" и "ВКонтакте".