Несмотря на отмену массовых мероприятий, в Барнауле проводят некоторые акции, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Одной из них стал авиапарад, который устроили для жителей краевой столицы АСК "Лидер" и пилотажная группа "Открытое небо".
Специально для людей, которые проявили социальную ответственность и остались в своих домах, чтобы соблюдать режим самоизоляции, корреспондент amic.ru снял, как воздушный парад выглядел с Нового моста.
Комментарии
И кому это надо, очередная профанация
Как-то не впечатлило. Хоть бы тогда съемку нормальную сделали.
А где самолеты-то?
Хороший парад ,зрелищный - видел много машин , не видел самолётов.
В Москве значительно эффектней, там за самолетом огромный дымовой шлейф в цветах российского флага
В Москве значительно эффектней, там за самолетом огромный дымовой шлейф в цветах российского флага
В Москве значительно эффектней, там за самолетом огромный дымовой шлейф в цветах российского флага