Продают колбасу и стряпают вареники. В Белокурихе рассказали, как выживают санатории

Город-курорт Белокуриха уже более месяца не принимает гостей из-за ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса. Поэтому санатории вынуждены идти на различные меры, чтобы хоть что-то заработать.

Как рассказал "Вестям Алтай" заместитель генерального директора холдинга "Курорт Белокуриха" Олег Акимов, теперь в городе продают продукцию собственного производства, которую раньше делали для отдыхающих. На вынос реализуют напитки, колбасу, мясо.

"У нас открыт магазин прямо в управлении. В кафе "Барон фон Альбрехт" продаются блюда навынос. Открыли магазин хлеба у хлебопекарни. Еще стряпаем пельмени и вареники", – рассказал Акимов.

Как уже сообщал amic.ru, пока бронирование мест в санаториях Белокурихи приостановлено до 1 июня.

Ранее депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов призвал губернатора Виктора Томенко как можно быстрее открыть санатории и отели города-курорта. По мнению парламентария, это приведет к притоку туристов на Алтай.