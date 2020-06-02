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Такой день. "Настоящий косяк" на стадионе "Динамо" и отмена авиарейсов

, ИА "Амител"
Главные события в Алтайском крае за 2 июня
Фото: fishki.net

Фото: fishki.net

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае, произошедших во вторник, 2 июня. Без коронавируса.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал задержание мэра Славгорода Сергея Горбунова. Как сказал глава региона, "не все проходят испытания властью". При этом Томенко заявил, что не может сейчас давать оценку происходящему, поскольку на данный момент идет следствие.

В многоквартирных домах Барнаула выходы на технические этажи и крыши оборудуют камерами видеонаблюдения. Эта мера принимается в связи с тем, что сотрудники управляющих компаний выявляют факты взлома выходов в эти помещения. Оборудование уже установили в двух домах на проспекте Энергетиков и улице Взлетной.

Барьерист Сергей Шубенков раскритиковал покрытие новых беговых дорожек на барнаульском стадионе "Динамо" и назвал его "настоящим косяком". На замену и установку покрытия было израсходовано девять миллионов рублей, однако бегать в шиповках по нему оказалось очень проблематично.

Сегодня в Павловском районе похоронили главу поселка Комсомольского Владимира Глазкова. Председатель сельсовета скончался в возрасте 54 лет, а причиной его смерти послужило резкое ухудшение состояние здоровья.

На летний период в Алтайском крае ввели дополнительные пригородные поезда. При этом расписание других поездов и электричек осталось неизменным.

А вот часть авиарейсов на июнь, напротив, пришлось снова отменить. Изменения коснулись полетов в Москву, Красноярск, Томск, Омск, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи. Рейсы отменены по решению авиакомпаний, вероятно, из-за невысокой загрузки.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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