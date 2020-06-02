Голосование перенесли на июль

Из-за пандемии коронавируса голосование по поправкам в Конституцию перенесли и изменили порядок его проведения.

Дата общероссийского голосования: среда, 1 июля 2020 года. Но отдать свой голос можно будет в период с 25 июня по 1 июля включительно. Растягивают время голосования для того, чтобы избежать очередей и минимизировать контакты

Поставить галочки в бюллетене можно на дому и на избирательных участках. В первом случае наблюдатели и члены избирательной комиссии приедут к вам с бюллетенем, а во втором — придется дойти до ближайшего участка.

Всех участников обеспечат средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками и даже одноразовыми ручками. На входе в участок измерят температуру и попросят соблюдать социальную дистанцию.

Какие еще особенности есть у процедуры голосования — читайте в материале amic.ru. А если не в курсе, о каких поправках идет речь, то смотрите нашу инфографику.