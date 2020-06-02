Число зараженных в Алтайском крае достигло почти двух тысяч. В онкодиспансере произошла вспышка COVID-19. Аэропорт Барнаула снова объяснил об отмене некоторых авиарейсов на июнь. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
70 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае за последние сутки. Общее число инфицированных достигло 1985, среди них 193 ребенка.
За минувшие сутки:
- в Барнауле выявили 51 зараженного,
- в Благовещенском районе, Камне-на-Оби и Новоалтайске – по два ,
- в Славгороде, Рубцовске, Калманском, Тогульском, Советском, Смоленском, Павловском, Первомайском, Троицком, Косихинском, Угловском, Змеиногорском, Тальменском районах – по одному.
Уже выздоровели 815 человек. Зато количество тяжелых больных выросло — теперь их 50, на аппарате ИВЛ – 14 пациентов.
По данным оперштаба, всего в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали 105 тыс. человек
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае в мае выросло в четыре с лишним раза.
1 мая 2020 в регионе насчитывалось 423 инфицированных. А 1 июня 2020 – уже 1915.
В краевом Роспотребнадзоре не раз отмечали, что это связано с несоблюдением режима самоизоляции во время майских праздников.
70 человек заразились коронавирусом в онкологическом диспансере Барнаула. Учреждение закрыли на карантин до 10 июня 2020.
Среди инфицированных есть пациенты и медперсонал. У большинства болезнь протекает бессимптомно.
Руководство центра заверило: жителям края не о чем волноваться — без медицинской помощи никто не останется. Зараженных отправили на лечение в специализированные госпитали, а остальные пациенты продолжают лечение в онкодиспансере.
Пациентов, которые должны были в этот период поступить в клинику, примут в центре "Надежда". Подробнее о том, что происходит в "Надежде", — в материале amic.ru.
Из-за пандемии коронавируса голосование по поправкам в Конституцию перенесли и изменили порядок его проведения.
Дата общероссийского голосования: среда, 1 июля 2020 года. Но отдать свой голос можно будет в период с 25 июня по 1 июля включительно. Растягивают время голосования для того, чтобы избежать очередей и минимизировать контакты
Поставить галочки в бюллетене можно на дому и на избирательных участках. В первом случае наблюдатели и члены избирательной комиссии приедут к вам с бюллетенем, а во втором — придется дойти до ближайшего участка.
Всех участников обеспечат средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками и даже одноразовыми ручками. На входе в участок измерят температуру и попросят соблюдать социальную дистанцию.
Какие еще особенности есть у процедуры голосования — читайте в материале amic.ru. А если не в курсе, о каких поправках идет речь, то смотрите нашу инфографику.
В Алтайском каре зарегистрировали случаи возврата в банк "путинских" выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Также есть жалобы на отказ системы принять заявление. Зачастую это вызвано техническими недочетами при оформлении заявления или ошибками в реквизитах.
Все вопросы будут решать с каждым заявителем индивидуально. С семьями, которые не получили деньги, свяжутся и попросят предоставить необходимые документы.
Отметим, что по данным ПФР, в первый день выплат деньги — по 10 тыс. рублей на ребенка — получили 190 тысяч алтайских семей.
Международный аэропорт Барнаула объявил об отмене многих авиарейсов на июнь-2020.
Изменения коснутся полетов в Москву, Красноярск, Томск, Омск, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи.
Рейсы отменены по решению авиакомпаний, вероятно, из-за невысокой загрузки. Точную информацию о расписании можно получить в справочной аэропорта по телефону +7 (3852) 543009.
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Об ограничениях и возможностях
- как получить пропуск, если летишь в Москву;
- как оформить медкнижку не выходя из дома;
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- когда закончится учебный год в школах;
- что будет с ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году из-за коронавируса;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году;
- расписание ЕГЭ-2020;
- как будут работать детские летние лагеря на Алтае и что изменится из-за пандемии.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за туры, которые отменили из-за коронавируса;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- когда откроются санатории и каким теперь будет отдых;
- когда звездные артисты вернутся с концертами в Барнаул,
- когда заработают санатории и как изменится отдых,
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом-2020,
- как отдыхаем в июне 2020
Что еще почитать и посмотреть 2 июня:
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Надвоцкий пока не выйдет. Суд отклонил жалобу бывшего алтайского антикоррупционера
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