19-летний парень в Приангарье обманул дальнобойщика из Алтайского края

В Иркутской области полицейские вышли на след мошенника, который похищал деньги у дальнобойщиков. Парень предлагал им купить топливо по низкой цене и обманывал.

"На протяжении последних двух месяцев 19-летний молодой человек предлагал водителям грузовых автомобилей, отдыхавшим на окраине города Шелехова, приобрести дешевое топливо на одной из АЗС. Сопроводив тягач до заправочной станции, аферист указывал место парковки, номер колонки, брал денежные средства и исчезал в неизвестном направлении", – сообщили в региональном МВД.

На данный момент известно, что от рук мошенника пострадал водитель из Алтайского края, а также дальнобойщики из Московской, Омской и Кемеровской областей.