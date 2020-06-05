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19-летний парень в Приангарье обманул дальнобойщика из Алтайского края

, ИА "Амител"
Водитель с Алтая – не единственная жертва молодого афериста

В Иркутской области полицейские вышли на след мошенника, который похищал деньги у дальнобойщиков. Парень предлагал им купить топливо по низкой цене и обманывал. 

"На протяжении последних двух месяцев 19-летний молодой человек предлагал водителям грузовых автомобилей, отдыхавшим на окраине города Шелехова, приобрести дешевое топливо на одной из АЗС. Сопроводив тягач до заправочной станции, аферист указывал место парковки, номер колонки, брал денежные средства и исчезал в неизвестном направлении", – сообщили в региональном МВД.

На данный момент известно, что от рук мошенника пострадал водитель из Алтайского края, а также дальнобойщики из Московской, Омской и Кемеровской областей. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

5.06.2020 17:04
- гость -

Из за жадности лохов кто то должен их спасать

5.06.2020 17:08
гость

Аккуратнее с заголовками, а то в наше время люди по всякому могут истолковать

5.06.2020 17:20
- гость -

Сыр дешовый где.

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