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Тело альпинистки Наговициной останется на пике Победы до 2027 года

За год ее так и не смогли спустить с горы и похоронить

13 августа 2026, 20:10, ИА Амител

Альпинистка Наталья Наговицина / Фото: соцсети
Альпинистка Наталья Наговицина / Фото: соцсети

Альпинисты смогут дойти до тела Натальи Наговициной на пике Победы только в 2027 году, сообщили ТАСС в Федерации альпинизма России (ФАР). 

Сейчас сезон на пике Победы закрыт из-за непогоды.

«Теперь сезон будет открыт только в 2027 году. Раньше этого времени никто не пойдет на пик Победы. К тому же, сейчас в виду ужесточения правил на пик Победы смогут идти только люди, обладающие определенным уровнем квалификации», — сказал собеседник агентства.

Напомним, в 2025 году 47-летняя альпинистка Наговицина поднялась на пик Победы, чтобы установить там мемориальную табличку в память о своем супруге Сергее. В 2021 году он погиб при восхождении на пик Хан-Тенгри. Однако женщина сломала ногу и не смогла самостоятельно эвакуироваться с высоты более семи тысяч метров.

В критическом состоянии она находилась еще 12 августа 2025 года. Позже спасатели прекратили искать альпинистку.

Наталья Наговицина / Фото: социальные сети

Спасатели прекратили искать альпинистку Наговицину, застрявшую на пике Победы

Дрон, пролетавший над ее палаткой, не зафиксировал признаков жизни
НОВОСТИОбщество

Происшествия Россия
       

Комментарии 9

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Гость

23:43:23 13-08-2026

оставьте мумию в покое. это уже неинтересно, это только юрид. вопрос если, и то жело родни ее

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Гость

09:28:19 14-08-2026

Экая цаца чтобы её оттуда рисковать вытаскивать. На Эвересте все спокойно лежат кто там остался и никто не парится. Так и тут пусть лежит себе в палатке машет коптерам.

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Горожанин.

09:30:32 14-08-2026

Имхуется что она останется там навсегда. С пика Победы еще НИ ОДНОГО тела с такой высоты не спустили.

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Гость

09:38:24 14-08-2026

Горожанин. (09:30:32 14-08-2026) Имхуется что она останется там навсегда. С пика Победы еще Н... Что мешает просто скинуть её с обрыва вниз, а там на мЕньшей высоте её подобрать? Опять же есть развлекаловка ЗОРБ, шар в гору поднять, там его надуть, внутрь её засунуть и опять же скинуть с горы, она тогда вообще далеко вниз докатится, а там уже вертолетом вытащить.

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Гость

09:51:25 14-08-2026

"Тело альпинистки Наговициной останется на пике Победы до 2027 года"-------------- А что если бы на ее месте оказалось тело вельможи?

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майор

09:55:14 14-08-2026

вот возможность поднапрячься нашим умным головам и создать универсальное Российское средство спасения на принципиально новой основе. Вертолет там не может из за разряженности. Может дрон но он мало грузоподьемный - камеру он поднимать может а вес человека нет. Может поднимать и работать на таких высотах дирижабль или аэростат. Так вот наши инженеры могут помозговать и скрестить дрон и дирижабль и создать для МЧС такую воздушную машину и испытать ее -эвакуировать тело этой альпинистки. Эти машины будут востребованы во всем мире. Снимать например с небоскребов людей, Доставлять грузы в горы и т д

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Гость

11:05:56 14-08-2026

майор (09:55:14 14-08-2026) вот возможность поднапрячься нашим умным головам и создать у... Просто запретить любительский альпинизм.
Профессиональный альпинизм должен стать очень платным, то есть альпинист должен положить депозит 500 000 000 рублей перед восхождением, если с ним чё каво - 100 000 000 можно потратить на ПОПЫТКУ спустить тело, а 400 000 000 сразу идёт в доход государства. Не вытащили - ну и пусть там лежит, это никого не парит.

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Сергей

09:00:36 15-08-2026

Вот лишь бы написать...
Никакой табличк не было. Зачем её нести на Победу, если муж погиб на Хан Тенгри.
Ну и про снимать - этого никто делать не будет. Вопрос даже не обсуждается никем
Статья ради хайпа. Оставьте в покое эту тему

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Алёна

13:47:55 15-08-2026

ЗАЧЕМ ??????🤔

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