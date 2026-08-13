Тело альпинистки Наговициной останется на пике Победы до 2027 года

За год ее так и не смогли спустить с горы и похоронить

13 августа 2026, 20:10, ИА Амител

Альпинистка Наталья Наговицина / Фото: соцсети

Альпинисты смогут дойти до тела Натальи Наговициной на пике Победы только в 2027 году, сообщили ТАСС в Федерации альпинизма России (ФАР).

Сейчас сезон на пике Победы закрыт из-за непогоды.

«Теперь сезон будет открыт только в 2027 году. Раньше этого времени никто не пойдет на пик Победы. К тому же, сейчас в виду ужесточения правил на пик Победы смогут идти только люди, обладающие определенным уровнем квалификации», — сказал собеседник агентства.

Напомним, в 2025 году 47-летняя альпинистка Наговицина поднялась на пик Победы, чтобы установить там мемориальную табличку в память о своем супруге Сергее. В 2021 году он погиб при восхождении на пик Хан-Тенгри. Однако женщина сломала ногу и не смогла самостоятельно эвакуироваться с высоты более семи тысяч метров.

В критическом состоянии она находилась еще 12 августа 2025 года. Позже спасатели прекратили искать альпинистку.